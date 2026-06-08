Jurriën Timber Dünya Kupası'nda yer almayacak: İşte onun yerine geçecek isim

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Hollanda milli takımının Dünya Kupası'nda Jurriën Timber'den yoksun kalacağını doğruladı. Arsenal'in savunma oyuncusu, devam eden fiziksel rahatsızlıkları nedeniyle milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın kadrosundan son anda çıkarıldı.

Timber bir süredir kasık sakatlığıyla boğuşuyordu, ancak buna rağmen New York'taki Oranje antrenman kampına katılmıştı. Son günlerde, savunma oyuncusunun turnuvaya katılmak için zamanında forma girebileceği değerlendirilmişti.

Sonunda Timber'ın Dünya Kupası'nda oynayamayacağına karar verildi. KNVB'ye göre, savunma oyuncusu "kasık sakatlığından yeterince iyileşmedi ve tıbbi açıdan Dünya Kupası'na katılmak için uygun değil".

Timber aylardır kasık ağrıları ile mücadele ediyordu, ancak Mayıs sonunda Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde (1-1, penaltılarda mağlubiyet) uzun zamandır beklenen dönüşünü yedek olarak yaptı. Timber mükemmel bir izlenim bıraktı, ancak görünüşe göre bu maçtan sonra fiziksel şikayetleri devam etti.

Boşalan yer, Lutsharel Geertruida tarafından doldurulacak. Sunderland'ın savunma oyuncusu, Hollanda milli takımının yedek listesinde yer alıyordu ve bu nedenle doğrudan yedek olarak çağrıldı.

Geertruida, Dünya Kupası süresince Oranje'nin kalacağı yer olan Kansas'ta kadroya katılacak. Böylece 26 kişilik kadro, turnuvanın başlamasına doğru yeniden tamamlanmış oldu.



