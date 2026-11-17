Reklam

Jurriën Timber, Almanya-Hollanda maçının hemen ardından ESPN'in sorusu karşısında şaşkına döndü. Spor kanalı, Arsenal ile sözleşmesini uzatacağına ilişkin haberi kendisine sordu.

The Athletic, pazartesi akşamı tarafların 2023'teki transferinden bu yana önemli bir oyuncu hâline gelen Timber için şartları iyileştirilmiş bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Yeni sözleşmenin süresi henüz bilinmiyor.

Timber'ın Arsenal'deki dönemi kötü başladı. Ağustos 2023'te ağır bir diz sakatlığı geçirdi ve aylarca rehabilitasyon gördü. Yeniden sahalara dönmeyi başaran savunmacı, Arsenal'in 2004'ten bu yana ilk kez kazandığı geçen sezonki lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

Eski Ajax oyuncusu başka dönemlerde de sakatlıklarla boğuştu. Geçen sezon da Paris Saint-Germain'e karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinde sağlığına kavuşmuş olarak sahalara döndü. Timber, Budapeşte'deki mücadeleden yara almadan çıkamadı ve bu nedenle Dünya Kupası'nı kaçırdı.

Reklam Reklam

Hollanda millî takım oyuncusu, kısa süre önce Nottingham Forest deplasmanında 0-1 kazanılan maçta Arsenal formasıyla 100. kez sahaya çıktı. Timber şu ana kadar yedi gol attı ve 11 asist yaptı.

Related Topics

Gelecek maçlar NEW Premier Lig 12:30 ARS

Timber, geçen cuma da iki kez fileleri havalandırdı. O maçta Hollanda millî takımı Yunanistan'ı sahadan sildi: 7-0.

Pazartesi akşamı ise işler çok daha kötü gitti. Hollanda, Almanya deplasmanında 0-5 kaybetti. Eşi görülmemiş bir hezimetti. Maçın ardından ilk 11'de başlayan Timber'a sözleşmesini uzatacağına ilişkin haber soruldu.

Reklam

Timber, "Bunu kim yazdı?" diye karşılık verdi. Muhabir Pascal Kamperman'ın The Athletic'i kaynak göstermesi üzerine gülerek, "Vay, ne kadar dikkatliler. Evet, doğru yoldalar" dedi.

"Arsenal'de çok mutluyum. Umarım uzun süre burada kalırım. Her şey yoluna girecek. Sadece bir imza atmam gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.