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Juric AtalantaGetty Images
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Juric: "Kouadio'nun milli takıma çağrılması mı? Bana göre zaman kaybetti, Monza'da kalmasını tercih ederdim"

Monza

Monza, Sassuolo karşısında sezonun ilk galibiyetini aldı ve aradan sonra yeniden başlarken durmak istemiyor. Brianza ekibini küçümsenmeyecek bir engel bekliyor; zira deplasmanda, lider Lazio ile karşı karşıya gelecekler. Brianza temsilcisinin teknik direktörü Ivan Juric, maç öncesinde basın toplantısında konuştu. -


Fiorentina'dan kiralık olarak Monza'da forma giyen Eddy Kouadio hakkında da konuşan Juric, oyuncunun Roberto Mancini tarafından sürpriz bir şekilde İtalya Milli Takımı'na çağrılmasına, ancak sonrasında dört maçta da süre alamamasına değindi: "Bence zaman kaybetti. Tamam, kadroya çağrıldı, oradaydı ama bu, onu daha iyi kullanabileceğimiz iki buçuk haftalık bir çalışma dönemi demekti. Onun için Milli Takım'a yaklaşmak elbette çok büyük bir şey ama oynamayacaksa bizimle kalmasını tercih ederdim".

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