Jürgen Klopp, salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica'yı mağlup ederek Liverpool'u yeni bir rekora taşıdı.

Ibrahima Konate, Sadio Mane ve Luis Diaz'ın golleri, Kırmızıların deplasmanda galibiyete ulaşmasını sağladı.

Ve gelecek hafta sonu yarı final için Anfield’daki rövanş maçında Portekiz temsilcisi karşısında avantajlı konumuna geldiler.

Bu zafer ayrıca, kulübün bu süreçte yeni bir tarih yazdığı anlamına geliyor, çünkü Liverpool son yıllardaki etkileyici form grafiğini geliştirdi.

Klopp neyi başardı?

Alman menajer yönetiminde Liverpool, tüm müsabakalarda deplasmanda oynadığı son sekiz maçın hepsini kazanmayı başardı.

Bu, deplasmanda alınan şimdiye kadarki en uzun galibiyet serisi. Ayrıca, bu maçlarda 16 gol attılar ve sadece iki gol yediler.

Öte yandan Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası tarihlerinde ikinci kez üst üste beş deplasman maçı kazandı ve bunu en son 1984 yılının eylül ayında Joe Fagan yönetiminde başardılar.

Ayrıca Benfica'ya, 3-1 yendikleri 1984 yılının ekim ayından beri ilk kez bir Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Kupası maçında üstünlük sağladılar ve bu geceden önce bu türden oynadıkları üç karşılaşmayı da gol atmadan kaybetmişlerdi.

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Liverpool'un Portekiz deplasmanındaki zaferi, Klopp yönetimindeki ikinci bir Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmak için onları yarı finaldeki 4 takımdan birisi yapmaya çok yaklaştırdı.

Şimdi Alman menajer, dikkatini tamamen bu hafta sonu çok önemli bir Premier Lig maçı olan Manchester City mücadelesine çevirecek.

Oradaki zafer ise daha önce 2019-20 sezonunda Premier Lig'i kazanmış olan Kırmızıların, Alman menajer yönetiminde ikinci kez lig şampiyonluğuna ulaşmasına büyük bir katkı sağlayacak.

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