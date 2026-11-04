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imago-sport-1085473633.jpgDeFodi Images
Tim Ursinus ve SID
Çeviri:

Jürgen Klopp yönetiminde Almanya millî takımına dönüş şansı yok mu? Deniz Undav, VfB Stuttgart'ın yenilgisinin ardından kadroya çağrılacağına "hiç" inanmıyor

UEFA Nations League A
Galatasaray - VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Şampiyonlar Ligi
Bundesliga
Sırbistan - Almanya
Almanya
J. Klopp
D. Undav

Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'ın futbolcusu Deniz Undav, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un kendisini Uluslar Ligi'ndeki önümüzdeki iki maç için kadroya çağıracağını düşünmüyor.

Svabyalıların kaptanı, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray İstanbul deplasmanında alınan 0-2'lik (0-2) yenilginin ardından "Ne diyeyim? Gol atamayınca kadroda yer almak zor" dedi.

Undav'a, perşembe günü Belgrad'da Sırbistan (13 Kasım, 20.45/RTL) ve Berlin'de Hollanda (16 Kasım, 20.45/ARD) ile oynanacak maçların kadrosuna çağrılma umudu taşıyıp taşımadığı soruldu. Yanıtı "Hiç yok" oldu. Klopp, onu Uluslar Ligi'ndeki ilk dört maçın kadrosuna da almamıştı.

Ancak Undav'ın bu sezon 14 resmî maçta yedi gole doğrudan katkı verdiği de bir gerçek. DFB Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı toplam iki gole, üç kulvardaki beş asisti eşlik ediyor.

Niclas Füllkrug, Deniz Undav'ın yerine Almanya Milli Takımı'na mı dönüyor?

Bununla birlikte Niclas Füllkrug gibi diğer forvetler şu sıralar gol yollarında çok daha etkili. SV Werder Bremen'in golcüsünün Almanya Milli Takımı'na dönüşü haftalardır gündemde, ancak Klopp bu konuda son açıklamasına kadar üstü kapalı konuştu.

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Son kadroda da yer alan Eintracht Frankfurtlu Jonathan Burkardt ve Younes Ebnoutalib de çağrılmayı umabilir. Kai Havertz'in (Arsenal FC) yeri garanti görünürken Nick Woltemade'nin (Juventus Torino) şansı daha düşük.

Klopp, bu kez yaklaşık 23 oyuncudan oluşacak kadrosunu 5 Kasım'da açıklayacak.

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