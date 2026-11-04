Svabyalıların kaptanı, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray İstanbul deplasmanında alınan 0-2'lik (0-2) yenilginin ardından "Ne diyeyim? Gol atamayınca kadroda yer almak zor" dedi.

Undav'a, perşembe günü Belgrad'da Sırbistan (13 Kasım, 20.45/RTL) ve Berlin'de Hollanda (16 Kasım, 20.45/ARD) ile oynanacak maçların kadrosuna çağrılma umudu taşıyıp taşımadığı soruldu. Yanıtı "Hiç yok" oldu. Klopp, onu Uluslar Ligi'ndeki ilk dört maçın kadrosuna da almamıştı.

Ancak Undav'ın bu sezon 14 resmî maçta yedi gole doğrudan katkı verdiği de bir gerçek. DFB Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı toplam iki gole, üç kulvardaki beş asisti eşlik ediyor.

Niclas Füllkrug, Deniz Undav'ın yerine Almanya Milli Takımı'na mı dönüyor?

Bununla birlikte Niclas Füllkrug gibi diğer forvetler şu sıralar gol yollarında çok daha etkili. SV Werder Bremen'in golcüsünün Almanya Milli Takımı'na dönüşü haftalardır gündemde, ancak Klopp bu konuda son açıklamasına kadar üstü kapalı konuştu.

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Son kadroda da yer alan Eintracht Frankfurtlu Jonathan Burkardt ve Younes Ebnoutalib de çağrılmayı umabilir. Kai Havertz'in (Arsenal FC) yeri garanti görünürken Nick Woltemade'nin (Juventus Torino) şansı daha düşük.

Klopp, bu kez yaklaşık 23 oyuncudan oluşacak kadrosunu 5 Kasım'da açıklayacak.