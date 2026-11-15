Jurgen Klopp, Berlin'de Hollanda'ya karşı Uluslar Ligi play-off bileti için oynanacak maç öncesinde Almanya'ya, yeniden yapılanma sürecinin her şeyden önce geldiğini söyledi. Teknik direktör, takımının bir geçiş döneminde olduğunu kabul ederken Xavi Hernandez'in Hollanda takımı Dünya Kupası kadrosunun iskeletini korudu. Kai Havertz ise oyuncuları kendilerini ciddi biçimde sorgulamaya çağırdı.

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Klopp için süreç sonuçlardan önce geliyor

Klopp, Almanya’nın Uluslar Ligi’ndeki son grup maçında bir adım daha ileri gitmeye çalışırken oyuncularının sürece güvenmeyi sürdürmesini istiyor. Almanya, cuma gecesi Sırbistan deplasmanında aldığı 3-1’lik galibiyetin ardından Olympiastadion’a gidiyor. Liverpool’un eski teknik direktörü, basın toplantısında önceliklerini net biçimde ortaya koydu.

Klopp, “Şu anda başarı istiyoruz ama başlattığımız süreç her şeyden önce geliyor” dedi. “Üst düzey bir performans sergilemek istiyoruz. Sonra bunun Hollanda karşısında ne kadar yeterli olduğunu göreceğiz. Bu maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu fırsatı istiyorduk, şimdi elimize geçti ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.”

Deneyim konusunda Hollanda önde

Klopp, iki takım arasındaki temel farkın Hollanda kadrosundaki deneyim olduğunu belirtti. “Hollanda, Dünya Kupası’nda oynayan kadronun neredeyse aynısına sahip. Aramızdaki fark bu. Biz şu anda bir geçiş dönemindeyiz” dedi.

Almanya teknik direktörü, ağustosta Ronald Koeman’ın yerine geçen Xavi yönetimindeki Hollanda’dan da etkilendiğini söyledi. Klopp, “Xavi, ‘Xavi tarzı’ futbol oynatmak istiyor ve bu güçlü bir Hollanda jenerasyonu” diye ekledi. “Güçlü genç oyuncuları var, sahada çok becerikliler ve onları bir üst seviyeye taşıyan bir teknik direktöre sahipler.”

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Havertz kendini sorguluyor

Arsenal forveti Havertz, Almanya’nın yeniden ilerlemesine katkıda bulunmak için kadrodaki herkesin kendi performansına “dikkatle bakabileceğine” inanıyor. Havertz, “Millî takım, kulüp futbolundan çok farklı. Birkaç ayda bir bir araya gelip ardından bir turnuvada oynuyoruz” dedi.

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“Takım olarak son birkaç turnuvaya fazla olumsuz bir yaklaşımla çıktık. Elbette her şeyi yanlış yapmadım ama gelişebileceğim alanlar görüyorum ve kendimi dikkatle değerlendiriyorum.”

Almanya’nın play-off’tan kaçınmak için kazanması gerekiyor

Hollanda, Amsterdam’da Yunanistan’ı 7-0 mağlup etmesinin ardından A2 Grubu’nda lider. Yunanistan ise ikili maç sonuçları sayesinde Almanya’nın önünde ikinci sırada yer alıyor. Klopp’un ekibi, play-off’tan kaçınmak için Hollanda’yı yenmek zorunda.

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Son sıradaki Sırbistan, Volos’ta Yunanistan karşısında sürpriz bir sonuç alırsa Almanya çeyrek final bileti de alabilir.