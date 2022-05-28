Jürgen Klopp'un zemin endişesi: Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı Stade de France'ta neden sorun yaşandı?

Alman teknik adam, Şampiyonlar Ligi finaline bir gün kala yerleştirilen çimlerin ideal kondisyonda olmadığını söyledi.

Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde zeminin durumu soru işaretleri yarattı.

Çimlerin sahaya çok geç yerleştirilmesi nedeniyle yaşanan sıkıntı, Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'u da rahatsız etti.

Alman çalıştırıcı maçtan önce düzenlediği basın toplantısında Stade de France'ta ortaya çıkan zemin problemine değindi.

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Klopp ne söyledi?

"Ne kadar iyi ya da kötü olduğunu bilmiyorum. Hakemleri sahada antrenman yaparken izledim ve topun nasıl sektiğini gördüm."

"Bana mükemmel gibi gözükmedi. Ama umarım kimse 'Klopp zeminden şikayet etti' gibi bir haber yapmaz. Benim için sorun yok."

"Zemin daha dün yerleştirildi, bu iyi haber değil. Ama iki takım için de şartlar aynı olacak. Çim bloklarının birleştirildiği yerlerde çizgileri görebiliyorsunuz, bu normal bir durum değil."

"Birileri nedense zemini maça bir gün kala yerleştirmenin iyi bir fikir olacağını düşünmüş. Ama bu durum moralimi yüzde bir bile bozmadı. Bu maçı gerekirse petank sahasında bile oynarım."

"İki takım da teknik futbol oynuyor. İdeal senaryoda zeminin buna uygun koşulda olmasını istersiniz. Ama durum bu değil. Carlo Ancelotti'den de benzer şeyler duyacaksınız. Elbette kazandığınız takdirde zemine aldırmazsınız."

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Stade de France'ın zemini neden bozuk?

2022 Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'nın St Petersburg şehrinde oynanması planlanıyordu. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle finalin yeri değiştirilmişti.

Stade de France'da finalden bir hafta önce, tarihi çok daha önceden belirlenen bir konser düzenlendiği için görevliler çimleri maçtan hemen önce yerleştirmek zorunda kaldı.