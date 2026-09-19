Pascal Groß, Jürgen Klopp’un geniş DFB kadrosuna çağrılmayı başaramadı, ancak Premier League’de bir üst düzey performansa daha rahatlıkla imza attı. Meiser FC Arsenal karşısında alınan sansasyonel 3-0’lık galibiyette 35 yaşındaki oyuncu, Seagulls adına 1-0’ı getiren golü (31.) attı ve eski Stuttgartlı Chema Andres’in kaydettiği son golün asistini yaptı.

Sezondaki üçüncü galibiyetle birlikte Groß ve Brighton, Premier League’de üçüncü sıraya yükseldi. Arsenal ise liderliği kaybetti ve 12 puanla Hürzeler’in takımının iki puan önünde yer alıyor. Brighton, attığı 16 golle lider Manchester City ve Arsenal’in toplamı kadar skor üretti (ikisinin de 8).

Eski Premier League futbolcusu Curtis Davies, BBC yorumcusu olarak, "Bence Arsenal bunu bir kaza olarak değerlendirebilir. Bu sezon şu ana kadar form durumları iyiydi, ama bu gerçekten de şok edici bir performanstı" dedi.

Mikel Arteta ve Fabian Hürzeler: Teknik direktörler ne dedi?

Şampiyon teknik direktör Mikel Arteta, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir sonuç ve hayal kırıklığı yaratan bir performans" dedi. "Brighton bizden bir vites daha yüksekti. Teknik olarak son derece zayıftık ve maça gereken saygıyı göstermedik." İspanyol teknik adam, galibi adil bir şekilde tebrik etti ve bunu "önemli bir ders" olarak niteledi.

Hürzeler ise, "Özel bir galibiyetti. Sadece İngiltere’nin en iyi takımına karşı oynadığımız için değil, performans nedeniyle de. Takımımla gerçekten gurur duyuyorum" dedi ve Groß için ayrıca övgü dolu sözler kullandı: "Sahada keyif alıyor ve goller atıyor. Ona gerçekten tamamen güvenebilirsiniz ve etrafındaki takım arkadaşlarını belirgin şekilde daha iyi hale getiriyor."

Kai Havertz’in 90 dakika sahada kaldığı Gunners için bu, tüm kulvarlarda sadece sezonun ilk yenilgisi değil, aynı zamanda yedi galibiyetin ardından yaşanan ilk puan kaybı oldu. City, pazar günü Arsenal’le arasındaki farkı üç puana çıkarabilir. Skyblues, Granit Xhaka’nın AFC Sunderland’ini ağırlıyor.

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Tottenham ile Aston Villa arasındaki alt sıralar düellosunu kim kazandı?

Bu arada ligin alt sıralarında, Arsenal’in ezeli rakibi Tottenham Hotspur’un krizi sürdi. Spurs, Aston Villa karşısında Premier League sezonundaki ilk gollerini bulsa da Avrupa Ligi şampiyonuna karşı sahasındaki maçı 3-2 kaybetti.

Eski Freiburglu Johan Manzambi, Villa formasıyla ilk 11’deki ilk maçında ilk gol katkılarını yaptı. İsviçreli milli oyuncu, konuk ekip adına 1-0’ı kendisi attı ve eski Bayern kiralık oyuncusu Nicolas Jackson’a 2-0’ı hazırladı. Emiliano Buendia, 3-0’lık golle maçın kırılma anını yarattı, ardından Spurs Conor Gallagher ve Jan Paul van Hecke ile farkı azaltabildi.

Teknik direktör Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, böylece yeniden düşme hattındaki 18. sıraya geriledi. Fulham ve yeni yükselen Coventry’nin alacağı sonuçlara bağlı olarak son sıraya düşme tehlikesi bulunuyor.

Unai Emery’nin Aston Villa’sı ise sezonun ilk galibiyetini aldı ve 15. sıraya yükseldi.

Matthias Jaissle ve Newcastle United, cumartesi günü sürpriz yükselen Hull City’ye ilk yenilgisini yaşattı. Magpies’in 2-1 kazandığı maçta Joe Willock ve Lewis Hall daha ilk bölümde golleri buldu. Yoane Wissa ise devre arasına kısa süre kala penaltı noktasından 3-0’ı kaçırdı. Oyunda ciddi üstünlük kurmasına ve 21 şut çekmesine rağmen Hull, Mohamed-Ali Cho’nun teselli golünden fazlasını üretemedi. İki takım da sekizer puanla üst sıraların hemen gerisinde bulunuyor.















