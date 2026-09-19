Pascal Groß, Jürgen Klopp’un dev DFB kadrosuna çağrılmadı, ancak Premier League’de bir üst düzey performansa daha rahatlıkla imza attı. Meiser FC Arsenal karşısında alınan sansasyonel 3-0’lık galibiyette 35 yaşındaki oyuncu, Seagulls adına 1-0’lık golü (31.) attı ve eski Stuttgartlı Chema Andres’in kaydettiği son golün asistini yaptı.

Böylece sezonun üçüncü galibiyetiyle birlikte Groß ve Brighton, Premier League’de üçüncü sıraya yükseldi. Arsenal ise liderliği kaybetti ve 12 puanla, Hürzeler’in takımının iki puan önünde yer aldı. Brighton, attığı 16 golle lider Manchester City ve Arsenal’in toplamı kadar gol buldu (ikisi de 8).

“Bence Arsenal bunu bir kaza olarak görebilir. Bu sezon şu ana kadar formları iyiydi, ama bu gerçekten sarsıcı bir performanstı” diyen eski Premier League oyuncusu Curtis Davies, BBC için yorum yaptı.

Mikel Arteta ve Fabian Hürzeler: Teknik direktörler ne söyledi?

“Gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir sonuç ve hayal kırıklığı yaratan bir performans” diyen şampiyon teknik direktör Mikel Arteta, Sky Sports’a konuştu. “Brighton bizden bir vites daha yukarıdaydı. Teknik açıdan son derece zayıftık ve maça gereken saygıyı göstermedik.” İspanyol çalıştırıcı rakibini adil bir şekilde tebrik etti ve bunu “önemli bir ders” olarak niteledi.

“Özel bir galibiyetti. Sadece İngiltere’nin en iyi takımına karşı oynamamızdan değil, ortaya koyduğumuz performanstan dolayı da öyleydi. Takımımla gerçekten gurur duyuyorum” diyen Hürzeler, Groß için ayrıca özel bir övgüde bulundu: “Sahada keyif alıyor ve goller atıyor. Ona gerçekten tamamen güvenebilirsiniz ve etrafındaki takım arkadaşlarını belirgin şekilde daha iyi hale getiriyor.”

Kai Havertz’in 90 dakika sahada kaldığı Gunners için bu, tüm kulvarlarda sadece sezonun ilk yenilgisi değil, aynı zamanda yedi galibiyetin ardından yaşanan ilk puan kaybı oldu. City, pazar günü Arsenal’le arasındaki farkı üç puana çıkarabilir. Skyblues, Granit Xhaka’nın AFC Sunderland’ini ağırlayacak.

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Tottenham ile Aston Villa arasındaki alt sıra düellosunda kazanan kim oldu?

Bu arada puan tablosunun alt sıralarında, Arsenal’in ezeli rakibi Tottenham Hotspur’un krizi sürdü. Spurs, Aston Villa ile oynadığı maçta Premier League sezonundaki ilk gollerini bulsa da, Avrupa Ligi şampiyonuna karşı sahasındaki maçı 3-2 kaybetti.

Eski Freiburglu Johan Manzambi, Villa formasıyla ilk 11’de çıktığı ilk maçta ilk gol katkılarını yaptı. İsviçre milli oyuncu konuk ekip adına 1-0’ı kendisi atarken, eski Bayern kiralık oyuncusu Nicolas Jackson’ın 2-0’lık golünün de asistini yaptı. Emiliano Buendia’nın attığı 3-0’lık gol erken kararı getirirken, Spurs Conor Gallagher ve Jan Paul van Hecke ile farkı azaltabildi.

Menajer Roberto De Zerbi’nin Tottenham’ı böylece yeniden 19. sıradaki düşme hattına geriledi; zira lige yeni yükselen Coventry City, Oliver Glasner’in Nottingham Forest deplasmanında sezonun ilk golünü atarken ilk üç puanını da aldı ve önlerine geçti. Fulham, pazar günü sahasında Manchester United karşısında puan alırsa Spurs son sıraya kadar gerileyecek.

Unai Emery’nin Aston Villa’sı ise buna karşılık sezonun ilk galibiyetini aldı ve 15. sıraya yükseldi.

Matthias Jaissle ve Newcastle United, cumartesi günü sürpriz çıkış yapan yeni ekip Hull City’ye sezonun ilk yenilgisini tattırdı. Magpies’in 2-1 kazandığı maçta Joe Willock ve Lewis Hall daha ilk bölümde ağları havalandırdı. Yoane Wissa ise devre arasına kısa süre kala penaltı noktasından skoru 3-0 yapma fırsatını kaçırdı. Oyunun büyük bölümünde üstün olmasına ve 21 şut çekmesine rağmen Hull, Mohamed-Ali Cho’nun kaydettiği teselli golünden fazlasını bulamadı. Her iki takım da sekizer puanla üst orta sıralarda yer alıyor.















