Jürgen Klopp’un tuhaf açıklamaları, milli takım teknik direktörü olarak büyük vizyonunun önüne geçiyor

Jürgen Klopp’un cuma günü yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak tanıtımında yaptığı açılış monoloğu on dakikadan uzun sürdü. Klopp bu fırsatı bir yandan işe duyduğu şevki vurgulamak ve bu görevin kendisi için ne ifade ettiğini inandırıcı şekilde anlatmak için kullandı. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund ve Liverpool ile elde ettiği devasa başarılara rağmen Klopp, hatta bunu “hayatımın zirvesi” olarak nitelendirdi.

Ancak bu monoloğu, bir miktar kendini yüceltmeyle - evet, böylesine inanılmaz bir kariyere rağmen bu da mümkün - kendisini bir bakıma Alman futbolu (ve salonda bulunan gazeteciler) için bir hediye gibi sunmak için de kullandı. Klopp, “Bunu kendim için değil, sizin için yapıyorum” dedi, bu mesajı farklı varyasyonlarla birkaç kez tekrarladı ve aynı zamanda medyaya dair sorunlu bakışını da ortaya koydu.

Klopp, gazetecilere dönerek, “İdeal durumda hep birlikte çıkacağımız bu yolda size de ihtiyacımız olacak” dedi. “Bu yüzden bugün buradayız ve ortak bir yola bağlılık yemini etme fırsatımız var.” Oysa bağımsız medyanın görevi, haberin öznesiyle “ortak bir yolun” parçası olmak değildir. Aksine, onu dışarıdan eleştirel biçimde takip etmek ve olumlu gelişmeleri olduğu gibi olumsuz gelişmeleri de bağımsız şekilde ortaya koymaktır. Başarıdan birinci derecede sorumlu olanlar ise sonuçta hâlâ teknik direktör ve oyunculardır.

Klopps, Nagelsmann’a yönelik tavra ilişkin tuhaf eleştirisi

Klopp, işi kabul etmiş olmasını neredeyse lütfeder bir tavırla, “her şeye rağmen Julian’a nasıl davrandığınızı görmüş olmama rağmen” diye değerlendirdi. Dünya Kupası’ndaki utanç verici elenişin ardından eski milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann gerçekten de sert şekilde eleştirildi, belki yer yer fazla sert de eleştirildi.

Ama Klopp’un suçlaması yine de oldukça tuhaf, çünkü Dünya Kupası’nda kendisi de sonuçta o “siz”in bir parçasıydı. TV yorumcusu olarak Klopp da eleştirdi ve daha ilk Dünya Kupası maçından önce bile tamamen gereksiz olan “Noch” açıklamasını yaptı. Evet, bunun için özür diledi. Ancak buna rağmen büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi ve selefinin işini son derece zorlaştırdı. Şimdi kendi dile getirdiği “ortak yolu” birinin bu şekilde torpillemesi durumunda buna kendisi acaba nasıl yaklaşırdı?

Temel olarak bakıldığında, Klopp’un ilk basın toplantısında medya eleştirisine bu kadar geniş yer ayırması ve bu çerçevede hatta istifa tehdidinde bulunması gereksizdi. Üstelik DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke de kısa açılış konuşmasında benzer ifadeler kullandı. Neredeyse, Dünya Kupası’ndaki yeni başarısızlığın nedenlerinden birinin haberler olduğu tespit edilmiş gibi bir izlenim oluştu. Alman futbolunun mevcut durumuna ilişkin biraz daha fazla tevazu burada kesinlikle yerinde olurdu.

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Jürgen Klopp zaman istiyor - ve büyük vizyonlara sahip

Klopp’un bu durumu düzeltmenin kendisi için son derece önemli olduğu açık. Milli takımın turnuvalar arasındaki dönemde de son döneme kıyasla yeniden daha fazla ilgi görmesini içtenlikle umuyor. Klopp uzun monologlarında futboldan sık sık genel olarak topluma geçti, bir noktada hatta Şansölye Friedrich Merz’e kadar uzandı. Klopp’un büyük vizyonu, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak yaptığı işle birçok açıdan bölünmüş bu ulusu birleştirmek: “Başarılı futbol bir ülkeyi değiştirebilir.”

Bu misyon için önce 2030 Dünya Kupası’na kadar sözleşme imzaladı. Klopp, çalışmasının değerlendirilmesi konusunda sabır istedi ve şöyle dedi: “Bugünün zamanına dair komik olan şey, artık insanın kendisi dışında hiç kimseye ve hiçbir şeye zaman tanımaması.” Bu zaman vurgusu, artık sona eren Red Bull görevine ilişkin olarak ilginç. Sonuçta, edinilen bilgilere göre Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazanılmasına ve tüm kilit oyuncuların ayrılığı sonrasında dönüşümün başarıyla gerçekleşmesine rağmen teknik direktör Ole Werner ile erken ayrılıkta itici güçlerden birinin bizzat Klopp olduğu söyleniyordu.

Klopp, geleceğin milli takımına yönelik somut planlamaları hakkında beklendiği üzere neredeyse hiç ipucu vermedi. Örneğin Joshua Kimmich’i gelecekte nerede kullanmak istediğini açık bırakttı. Klopp sadece dörtlü savunma ve kanat forvetlerle, adam adama markaj olmadan oynatmak istediğini açıkladı. Şimdiden 57 ilgi çekici saha oyuncusundan oluşan bir liste hazırladığını söyledi.

Jürgen Klopp: Kendinden önceki hiçbir milli takım teknik direktöründe olmayan güç

Takımından farklı olarak teknik ekibi netleşmiş durumda. Sven Bender, yeni bir Sandro Wagner tarzında, uzun yıllardır birlikte çalıştığı iki yardımcısı Peter Krawietz ve Pepijn Lijnders’e anlamlı bir ekleme. Uzun yıllardır yol arkadaşı olan Marc Kosicke’nin rolü ise dikkat çekici görünüyor: “strateji, gelişim ve inovasyon için yardımcı antrenörüm”. Kosicke DFB’de istihdam edilmeyecek olsa da tüm erişimlere sahip olması bekleniyor.

Bu personel tercihi de şunu gösteriyor: Klopp, DFB’de kendisinden önceki hiçbir milli takım teknik direktöründe olmayan bir güç yoğunluğuna sahip. Kurulların ve taraftarların açık arzu adayı olarak geliyor; bugüne kadarki tüm teknik direktörlük duraklarında elde ettiği dev başarılar ve ciddi bir özgüvenle birlikte. Federasyonun kendisi ise son Dünya Kupası hezimetinin ardından buna karşılık uzun zamandır olmadığı kadar zayıf.

Bu bir yandan fırsat, çünkü büyük güç otomatik olarak geniş bir hareket alanı getiriyor ve Klopp başarıyla belki de başka hiçbir teknik adam kadar özdeşleşmiş durumda. Öte yandan ise bu aynı zamanda bir tehlike, çünkü muhtemelen itirazlar eksik kalabilir ve DFB bir tek adam şovuna dönüşebilir. Basın toplantısı bunun küçük bir ön izlemesini sundu. Doğrudan Klopp’a değil, salonda bulunan DFB yöneticileri Bernd Neuendorf ve Watzke’ye yöneltilen yalnızca tek bir soru vardı. Konu Kosicke’nin rolüydü. Ancak Klopp araya giriverdi ve önce olaylara ilişkin kendi bakışını ortaya koymak istedi; Neuendorf ancak ondan sonra söz alabildi.