Jürgen Klopp’un rahatsızlık yaratan açıklamaları, milli takım teknik direktörü olarak büyük vizyonunun önüne geçiyor

Jürgen Klopp’un cuma günü yeni milli takım teknik direktörü olarak tanıtımında yaptığı açılış monoloğu on dakikadan fazla sürdü. Klopp bu fırsatı bir yandan işe duyduğu şevki vurgulamak ve bu görevin kendisi için ne ifade ettiğini inandırıcı bir şekilde anlatmak için kullandı. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund ve Liverpool ile elde ettiği dev başarılara rağmen Klopp, hatta bunu "hayatımın zirvesi" olarak nitelendirdi.

Ancak bu monoloğu, biraz kendini yüceltmeyle - evet, inanılmaz kariyerine rağmen bu mümkün - bir bakıma kendisini Alman futbolu (ve salonda bulunan gazeteciler) için bir hediye gibi sunmak amacıyla da kullandı. Klopp, "Bunu kendim için değil, sizler için yapıyorum" dedi, bu mesajı farklı varyasyonlarla birkaç kez tekrarladı ve aynı zamanda medyaya dair hatalı anlayışını da ortaya koydu.

Klopp, gazetecilere dönerek, "İdeal durumda hep birlikte çıkacağımız bu yolda size de ihtiyacımız olacak" dedi. "Bu yüzden bugün buradayız ve ortak bir yola kendimizi adama fırsatına sahibiz." Ancak bağımsız medyanın görevi, haberin öznesiyle birlikte "ortak bir yolun" parçası olmak değildir. Aksine, onu dışarıdan eleştirel biçimde takip etmek ve olumlu gelişmeleri olduğu gibi olumsuz gelişmeleri de bağımsız şekilde ortaya koymaktır. Başarıdan birinci derecede sorumlu olanlar ise hâlâ öncelikle teknik direktörler ve oyunculardır.

Kloppo’nun Nagelsmann’a yönelik tutuma dair tuhaf eleştirisi

Klopp, neredeyse lütfeder bir tavırla, görevi kabul etmiş olmasını "sizlerin Julian’a nasıl davrandığını görmeme rağmen" diye değerlendirdi. Dünya Kupası’ndaki utanç verici elenişin ardından eski milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann gerçekten de sert şekilde eleştirilmişti, belki burada burada gereğinden de sertti.

Ancak Klopp’un bu suçlaması bir o kadar tuhaf, çünkü Dünya Kupası sırasında kendisi de sonuçta o "siz"in bir parçasıydı. TV yorumcusu olarak Klopp da eleştirmiş ve daha ilk Dünya Kupası maçından önce tamamen gereksiz "Henüz" açıklamasını yapmıştı. Evet, bunun için özür diledi. Buna rağmen, bu sözleriyle büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemiş ve selefinin işini son derece zorlaştırmıştı. Şimdi kendisinin savunduğu bu "ortak yolu" bir başkası böyle torpillediğinde acaba kendisi buna nasıl yaklaşırdı?

Temelde, Klopp’un ilk basın toplantısında medya eleştirisine ne kadar geniş yer ayırdığı ve bunun kapsamında hatta istifa tehdidinde bulunduğu gereksizdi. Kaldı ki DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke de kısa açılış konuşmasında benzer ifadeler kullandı. Neredeyse, Dünya Kupası’ndaki yeni başarısızlığın nedenlerinden biri olarak haberlerin gösterildiği izlenimi oluştu. Alman futbolunun mevcut durumuna ilişkin biraz daha fazla tevazu burada kesinlikle yerinde olurdu.

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Jürgen Klopp zaman istiyor ve büyük vizyonlara sahip

Klopp’un bu durumu düzeltmeyi çok önemsediği açık. Milli takımın turnuvalar arasında da son döneme kıyasla yeniden daha fazla ilgi görmesini içtenlikle umuyor. Klopp, uzun monologları sırasında futboldan genel olarak topluma sık sık geçti, bir keresinde hatta Şansölye Friedrich Merz’e kadar uzandı. Klopp’un büyük vizyonu, milli takım teknik direktörü olarak yürüttüğü bu görevle birçok açıdan bölünmüş bu milleti birleştirmek: "Başarılı futbol bir ülkeyi değiştirebilir."

Bu misyon için ilk etapta 2030 Dünya Kupası’na kadar sözleşme imzaladı. Klopp, çalışmasının değerlendirilmesinde sabır istedi ve şöyle dedi: "Bugünün zamanındaki komik şey, insanın artık kendisi dışında kimseye ve hiçbir şeye zaman tanımaması." Bu zaman vurgusu, Red Bull’daki artık sona eren görevi açısından ilgi çekici. Edinilen bilgilere göre, ulaşılan Şampiyonlar Ligi biletine ve tüm kilit oyuncuların ayrılığı sonrası başarıyla gerçekleştirilen yeniden yapılanmaya rağmen teknik direktör Ole Werner ile erken ayrılıkta itici güç olan kişi tam da Klopp’tu.

Klopp, beklendiği üzere geleceğin milli takımına dair somut planları konusunda neredeyse hiç ipucu vermedi. Örneğin Joshua Kimmich’i gelecekte nerede oynatmak istediğini açık bırakttı. Klopp sadece, dörtlü savunmayla ve kanat forvetlerle, adam markajı olmadan oynatmak istediğini açıkladı. Şimdiden 57 ilgi çekici saha oyuncusundan oluşan bir liste hazırladığını söyledi.

Jürgen Klopp: Hiçbir milli takım teknik direktöründe olmayan güç

Takımından farklı olarak teknik ekibi şekillenmiş durumda. Sven Bender, yeni bir Sandro Wagner tarzında, iki uzun yıllardır birlikte çalıştığı yardımcısı Peter Krawietz ve Pepijn Lijnders’e mantıklı bir ekleme. Uzun yıllardır birlikte yol yürüdüğü Marc Kosicke’nin rolü ise ilgi çekici görünüyor; "strateji, gelişim ve inovasyon için yardımcı antrenörüm". Kosicke DFB’de istihdam edilmeyecek olsa da tüm erişimlere sahip olması bekleniyor.

Bu personel tercihi de şunu gösteriyor: Klopp, DFB’de kendisinden önce hiçbir milli takım teknik direktöründe olmayan bir güçle geliyor. Kurulların ve taraftarların açık arzu adayı olarak, bugüne kadarki tüm teknik direktörlük duraklarında devasa başarılarla ve ciddi bir özgüvenle göreve geliyor. Federasyonun kendisi ise bu yeni Dünya Kupası hezimetinin ardından nadiren olduğu kadar zayıf.

Bu bir yandan bir fırsat, çünkü büyük güç otomatik olarak büyük bir hareket alanı getirir ve Klopp başarıyla belki de başka hiçbir teknik direktör kadar özdeşleşir. Öte yandan bu aynı zamanda bir tehlike de, çünkü muhtemelen itiraz sesleri çıkmayabilir ve DFB tek adam şovuna dönüşebilir. Basın toplantısı bunun bir ön gösterimini sundu. Tam olarak bir soru doğrudan Klopp’a değil, salonda bulunan DFB yöneticileri Bernd Neuendorf ve Watzke’ye yöneltildi. Konu, Kosicke’nin rolüydü. Ancak Klopp bir anda araya girip önce olaylara dair kendi bakışını ortaya koymak istedi, ardından Neuendorf ancak daha sonra söz alabildi.