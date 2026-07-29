Jürgen Klopp’un oynadığı pozisyonda ihtiyaç var: 2. Lig oyuncusu, DFB takımındaki kariyeriyle "ilgileniyor"

Jürgen Klopp, büyük olasılıkla Joshua Kimmich’i bundan sonra milli takımda merkez orta sahada oynatacak ve buna bağlı olarak sağ bek için bir alternatife ihtiyaç duyacak. Son yıllarda bu pozisyon için pek uygun aday öne çıkmadı. Klopp’un yakında genç yetenekleri denemesi oldukça muhtemel. Belki Rafael Pinto Pedrosa’yı da?

2. Bundesliga ekibi Karlsruher SC’nin 18 yaşındaki üst düzey yeteneği, Almanya Milli Takımı’ndaki yeniden yapılanma göz önüne alındığında, son haftalarda sağ kanadın gelecekteki sahibi için olası adaylardan biri olarak sık sık anıldı.

“Bu konu beni gerçekten meşgul ediyor, aksini söylesem yalan olur” dedi Sky’a. “Bu elbette bir hayal olurdu. Bunun için kesinlikle her şeyi yapacağım ve sahada her şeyimi vereceğim. Eğer o zaman gelirse çok mutlu olurum.”

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Pinto Pedrosa, Almanya U19 ile Avrupa Şampiyonası finaline ulaştı

Yaz aylarında Pinto Pedrosa, Almanya ile U19 Avrupa Şampiyonası’na katıldı. DFB takımı ancak finalde İspanya’ya elendi, Pinto Pedrosa ise sağ bekte ilk tercih oldu. Daha önce de Almanya U17 ve U18 milli takımlarında forma giymişti.

Pinto Pedrosa, KSC formasıyla yaklaşık iki yıl önce 2. Bundesliga’da ilk maçına çıktı. Şu anda kariyerinin şimdiden üçüncü profesyonel sezonuna hazırlanıyor. Geçen sezonda zaman zaman ilk 11’in düzenli isimlerinden biri oldu ve sağ kanatta farklı pozisyonlarda görev yaptı; dörtlü savunmadaki klasik sağ bekten, üçlü savunma sistemindeki kanat beke ve sağ orta sahaya kadar.

Klopp, göreve başlama basın toplantısında milli takımda dörtlü savunmayla oynamayı planladığını açıkladı. Milli takım teknik direktörü olarak ilk maçına eylül ayı sonunda UEFA Uluslar Ligi’nde deplasmanda Hollanda karşısında çıkacak. Ardından çok kısa süre içinde Sırbistan ve iki kez de Yunanistan ile karşılaşacak.