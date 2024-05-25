Jürgen Klopp'un Mayorka'daki 4 milyon euroluk evi göz kamaştırıyor

Teknik direktörlüğe ara veren Alman teknik direktör yeni hayatına adapte olmaya çalışıyor

Premier Lig’de sezonun sona ermesinin ardından Liverpool’daki koltuğunu Arne Slot’a bırakan Alman teknik direktör Jürgen Klopp, İspanya’da yeni bir hayata başladı.

Futbola bir süre ara veren ve dinlenmek istediğini dile getiren Klopp, dokuz yıllık Liverpool macerasının ardından eşi Ulla ile birlikte Mayorka’ya gitti ve futbol dışındaki hayatına hızla adapte oldu.

İngiliz basınından Daily Mail’de yer alan habere göre hafta sonunu Balear Adaları’nda bulunan beş yıldızlı lüks bir otelde geçirecek olan Klopp, en ucuz odanın gecelik 587 euro olduğu Kimpton Aysla Hotel’de kalırken toplam 4 milyon euroya mal olan yeni villasının inşaat çalışmaları da sürüyor.

Klopp Haziran 2022’de İsviçreli iş adamı ve sanatçı Rolf Knie’den aldığı malikaneyi tamamen yeniden inşa etme kararı vermiş ve tasarlanan yeni proje ekolojik bir cennet olarak nitelendirilmişti.

Lewandowski'ye komşu olacak

Bild’de yer alan habere göre Klopp, villayı ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinin birbirine bağlı olduğu elektrik tüketiminin yüzde 75’i düşürülmüş düşük enerjili bir eve dönüştürdü.



Yüzme havuzu, asma sandalyesi ve bahçesinde çizgili bir hamak bulunan yeni evinin inşaatı kısa bir süre içerisinde tamamlanacak ve Klopp yeni evinde Liverpool’un eski teknik direktörü Brendan Rodgers ile Dortmund’dan eski öğrencisi Robert Lewandowski’ye komşu olacak.

Daha önce yaptığı açıklamada önceki yıllarda istediği tatil ortamını bulamadığını belirten Klopp, “Her ne kadar zamanım varmış gibi görünse de çalıştığım dönemlerde benim için yaz tatili bulduğum ilk şezlonga uzanmak ve sonrasında sportif direktörler ve menajerlerle gün boyu telefon konuşması yapmaktı. Antrenman yapmıyordum evet ama geri kalan her şey devam ediyordu. Şimdi hiçbir şey yapmayacağım ve orada burada zaman geçirerek Avrupa Şampiyonası’nı izleyeceğim. Bu yazı gerçekten dört gözle bekliyorum” demişti.