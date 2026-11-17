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Almanya Milli Takımı, iki maçta aldığı iki ikna edici galibiyetle Uluslar Ligi grubunu Hollanda'nın önünde lider bitirdi. Klopp yönetimindeki ikinci milli takım kampının kazananları ve (küçük) kaybedenleri.

Jürgen Klopp, pazartesi akşamı yüzündeki sürekli gülümsemeyi zerre kadar gizleyemedi. Zaten neden gizlesin ki? Takımı, Berlin Olimpiyat Stadı'nda komşu ülkeden ezeli rakibini 5-0'la dağıttı .

Yeni milli takım teknik direktörünün dönemi bu başarıyla devam ederse, bu maç belki de yeniden heyecan veren bir Almanya Milli Takımı'nın doğuş anı olarak DFB tarihine geçecek.

Pazartesi günü ARD'ye konuşan Klopp, milli takım teknik direktörü olarak ilk milli maç arasında oluşturduğu 44 kişilik dev kadroya daha o zaman "ilk görüşte vurulduğunu" söyledi. Şimdi ise Sırbistan ve Hollanda maçlarını ikna edici bir şekilde kazanan "çok özel bir gruptan" söz etti. Takımında "harika futbolcular, müthiş karakterler" vardı: "Çocuklar hâlâ kendilerini de şaşırtıyor."

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Klopp, "Herkes evine gülümseyerek gidiyor" diye ekledi. Ancak bu, bütün milli futbolcular için geçerli olmayabilir. Çünkü ikinci milli maç arasının birçok açık kazananı olsa da bazı oyuncular kulüplerine en azından küçük kaybedenler olarak dönüyor.

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Kaybeden: Felix Nmecha'nın şimdilik sevinmek için nedeni kalmadı

Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusuyla ilgili son günlerde en çok konuşulan konu, milli maç arasından önce hafta sonu SV Elversberg'e karşı oynanan Bundesliga maçında attığı iki golün ardından bir kez daha yaptığı son derece tartışmalı gol sevinciydi.

Bunun üzerine BVB'nin Taraftar ve Destekçiler Departmanı , Hans-Joachim Watzke aracılığıyla Borussia Dortmund ve DFB, açıklık dereceleri farklı olsa da Nmecha'nın desteklediği "The King’s Return" kampanyesinden ve Evanjelik "Ballers in God" ağından net biçimde uzaklaşmasını istedi. Bu ağ, diğer suçlamaların yanı sıra kürtajı "Şeytan'ın planı" diye kötülemekle suçlanıyor; ayrıca homofobik ve kuir karşıtı olarak görülüyor.

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Nmecha sonunda bu talebe uydu ve yalnızca kendi açıklamasını yayımlamakla kalmadı. Açıklamasında, bu hareketle ne kendisini ne de herhangi bir kuruluşu öne çıkarmak istediğini bir kez daha netleştirdi. Borussia Dortmund'a ve DFB'ye ayrıca gelecekte tartışmalı gol sevincinden tamamen vazgeçeceği ve inancını bunun yerine başka şekilde ifade edeceği sözünü verdiği belirtiliyor.

Bütün bunların Jürgen Klopp'un orta saha oyuncusunu Sırbistan ve Hollanda karşısında iki kez yedek bırakıp ona yalnızca dokuz dakikalık kısa bir süre verme kararını etkileyip etkilemediği tamamen spekülasyon konusu; üstelik pek olası da görünmüyor. Ancak Nmecha, milli maç arasında Alman futbolseverler nezdindeki itibarının önemli bir bölümünü kaybetmekle kalmamış, milli takımdaki ilk 11 yerini de muhtemelen yitirmiş olabilir.

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Hakkını teslim etmek gerekirse bunda kendisinden çok, müthiş oynayan Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Florian Wirtz orta saha üçlüsünün payı vardı. Nitekim daha önce belirtildiği gibi Nmecha, cuma akşamı Sırbistan karşısında yalnızca dokuz dakika sahada kaldı. Üç oyuncu da her iki maçta etkileyici performanslar sergiledi (aşağıda daha fazlası var); bu nedenle şimdilik Klopp'un tercih sıralamasında Nmecha'nın önünde olmaları bekleniyor. Aynı durum, önceki kampta çok iyi oynayan ve Sırbistan ile Hollanda karşısında milli takım teknik direktöründen toplamda yarım saatin biraz üzerinde süre alan Tom Bischof için de geçerli görünüyor.

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Kaybeden: Yann Aurel Bisseck, Klopp döneminde beşinci seçenek konumuna düşüyor

Inter Milan'ın stoperi, eylül sonunda Yunanistan'a karşı alınan 0-1'lik yenilgide kötü performans gösteren Alman takımının az sayıdaki olumlu isimlerinden biriydi . Bu nedenle, ayrıca Borussia Dortmund'dan güçlü rakibi Waldemar Anton'un sakatlığı sebebiyle yokluğunda, Sırbistan ve Hollanda maçlarında ilk 11'e girme şansı yüksek görülüyordu.

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Ancak Klopp şimdilik başka oyuncuları tercih ediyor gibi görünüyor. Sırbistan karşısında, iki maçta da etkileyici oynayan Jonathan Tah'ın (aşağıda daha fazlası var) yanında savunmanın merkezinde Malick Thiaw başladı. Thiaw, Doğu Avrupalılara karşı ilk maçta ve Yunanistan'la 0-0 biten karşılaşmada olduğu gibi yine oldukça iyi bir iş çıkardı. Milli takım teknik direktörü, Newcastle United oyuncusunun özellikle dikine oyun kurma becerisini ve 1,94 metrelik boyunu takdir ediyor. Bu özellikleri, uzun toplarla oynayan ve fiziksel açıdan güçlü Sırplara karşı avantaj sağladı.

Dörtlü savunmanın sağında, Bisseck'in teoride oynayabileceği yerde de boşluk görünmüyor. Klopp'un burada açık tercihi SC Freiburg'dan Philipp Treu. Milli takım teknik direktörü ayrıca son haftalarda Stuttgartlı Finn Jeltsch'i sürekli övdü. Hollanda karşısında nihayet Almanya Milli Takımı'nda ilk maçına çıkan Jeltsch de Bisseck gibi dörtlü savunmanın hem sağında hem merkezinde oynayabiliyor.

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Muhteşem bir milli takım debutunun kaybedeni Lennart Karl

Felix Nmecha gibi Lennart Karl da son haftalarda güzel çalımları, seyir zevki yüksek golleri ve genel olarak sahadaki performansıyla değil, daha çok üzerinde pek etkisi olmayan saha dışı gelişmelerle gündeme geldi. Gerçi milli maç arasından önceki karşılaşmalarda performansında belirgin bir yükseliş vardı.

Bayern'in önde gelen ismi Uli Hoeneß, kasım başında BR'ye verdiği kapsamlı röportajda, henüz 18 yaşındaki Karl'ın kamuoyu önünde biraz daha mütevazı davranması gerektiği görüşünü dile getirdi . Hoeneß, "Sanırım son günlerde attığı gollerin yüzde 50'sinde benim payım var; birisi özel hayatıyla ilgili bir şey söyledikten sonra. Genç oyunculara biraz yol göstermekle de yükümlüyüz" dedi.

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Karl, Sırbistan karşısında maçın tamamını yedek kulübesinde geçirdikten sonra milli takımda en azından Hollanda maçında kısa bir süre oynadı. Klopp, bunun genç oyuncunun mücadele isteğinin eksikliğinden kaynaklanmadığını, yalnızca başka oyuncuları tercih ettiğini vurguladı .

Milli takım teknik direktörü, "Karl harika bir genç. Hepimiz bazı yönlerden biraz farklıyız. Çok ama çok iyi antrenman yaptı, takıma tamamen uyum sağladı. Bugün oynamadı çünkü o mevkide topa oldukça iyi vurabilen başka biri oynadı" dedi. Bayern Münihli oyuncu, planlarında elbette hâlâ belirleyici bir rol oynuyordu.

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Ancak Karl'ın sağ kanattaki başlıca rakibi Brajan Gruda, Sırbistan'a karşı çıktığı ilk maçta öylesine iyi oynadı ki Klopp onu Hollanda karşısında da sahaya sürdü. Gruda orada da etkileyiciydi: Hollanda'ya karşı 5-0'lık galibiyette iki asist ve bir golle yine maçın yıldızı oldu. Bu durum, yakın gelecekte Karl'ın işini hiç de kolaylaştırmayacak. Merkezdeki yer ise zaten Florian Wirtz'e ayrılmış görünüyor.

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Kazananlar: Jürgen Klopp'un yeni kanat ikilisi yalnızca hücumda değil, her yönüyle etkiliyor

Karl, Bayern'deki belirgin form yükselişine rağmen Hollanda karşısında "yalnızca" sekiz dakika oynayabilirken, Almanya Milli Takımı yeni bir kanat ikilisi bulmuş olabilir.

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Çünkü Brajan Gruda, Karl açısından talihsiz biçimde, Sırbistan ve Hollanda maçlarının ikisinde de göz kamaştırıcı performanslar sergiledi. RB Leipzig'in hücum oyuncusu, A milli takım çağırdığında nihayet sakatlıksızdı ve olağanüstü bir başlangıç yaptı.

Sırbistan karşısındaki rüya gibi golünün ve kusursuz performansının ardından Klopp, rakibine bile acımıştı . Hollanda karşısındaki bir gol ve iki müthiş asistlik performansından sonra (Wirtz'e ayağının dışıyla aşırttığı top ve Schlotterbeck'e tam isabetli serbest vuruş), aynı şey Jurrien Timber ve Ian Maatsen için de geçerli olmalı. İkisi de Gruda'yı durduramadı.

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Gruda nihayet uzun süre sakatlıksız kalabilirse, Uluslar Ligi'ndeki son grup maçları onun için büyük bir milli takım kariyerinin başlangıcı olabilir. Kesin olan şu: Leipzigli oyuncunun gelecek mart ayındaki çeyrek finalde sağ kanadın ilk tercihi olması bekleniyor.

Derry Scherhant, ekim başında Sırbistan ve Yunanistan karşısındaki performanslarının ardından yeni Klopp döneminin büyük kazananlarından biri sayılıyordu . Bir dönem evi olan Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'ya karşı zaman zaman hayranlık uyandıran oyunuyla bu konumunu daha da pekiştirdi.

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24 yaşındaki futbolcu, öne geçiren harika bir gol ve maçın skorunu belirleyen pozisyonda direkten dönen şuta yaptığı asistle farklı galibiyete katkıda bulundu. Çok sayıdaki süratli driplingiyle tribünlerde tekrar tekrar heyecanlı uğultular yarattı. Kendisine en fazla "Regionalliga" kariyeri biçen eski eleştirmenlerine yanıldıklarını göstermenin bir "tatmin" olduğunu maçtan sonra söyledi.

Öte yandan Scherhant'ın arkasında oynayan sol bekler Nathaniel Brown ve Maximilian Mittelstädt ile doğrudan uyumunda hâlâ sorunlar yaşadığı da bir gerçek. Bu durum özellikle Hollanda karşısında Brown'ı defalarca gözle görülür biçimde hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bu, antrenmanla geliştirilebilecek bir konu.

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Şüphe yok: Scherhant, SC Freiburg'da iyi performans göstermeyi sürdürür ve sakatlıksız kalırsa Klopp yönetiminde Uluslar Ligi çeyrek finalinde de önemli bir rol oynayacak.

Yeni kanat ikilisinin tanınmış rakipleri şimdilik sıranın gerisinde kalmak zorunda. Karl gibi yalnızca dört dakika kendini gösterebilen ve küçük kaybedenlerden biri olan Said El Mala, Bacelona'dan Karim Adeyemi ve Brentford'dan Kevin Schade de buna dahil. Çünkü Klopp, Scherhant ile Gruda'nın yalnızca hücum becerilerinden etkilenmedi.

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Klopp, "İkisi de top oynayabiliyor, aman Tanrım" dedi ve dikkat çekici biçimde ekledi: "Ama bugün ne kadar çalıştıkları ve ne kadar çalışmak zorunda kaldıkları inanılmaz. Sonunda bir takımı takım yapan da bu. Başkaları da top oynayabiliyor. Ama sonuçta mesele, buna ne kadar tutku ve çaba kattığın."

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Kazananlar: Joshua Kimmich ve Aleks Pavlovic; Klopp, Nagelsmann'ın kritik hatasından ders çıkardı

Üstün futbol becerilerini bir kenara bırakırsak, Aleksandar Pavlovic ve Joshua Kimmich'in sahadaki oyununu anlatmak için "tutku ve çaba" da oldukça uygun ifadeler.

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Birbirine alışkın Bayern ikilisi hem Sırbistan hem Hollanda karşısında etkileyici oynadı. Klopp'un Julian Nagelsmann'ın en büyük hatalarından birini tekrarlayıp merkezdeki Bayern ikilisini yeniden ayırması ihtimal dışı görünüyor.

Pavlovic ve Kimmich, Münih ekibinde yıllar içinde son derece iyi bir uyum geliştirdi. Birlikte oynadıklarında artık rakipleri için biraz daha öngörülemez hâle geldiler. Çünkü Pavlovic, Hollanda karşısında olduğu gibi artık topu daha sık ileri taşıyabiliyor ve Sırbistan maçındaki gibi ileriye attığı keskin paslarla gole dönüşen büyük fırsatlar hazırlayabiliyor . Wirtz'in 2-0'ından önce Kai Havertz'e verdiği pas olağanüstüydü.

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Klopp, maçtan sonra ARD'de Kimmich ile Pavlovic'in Hollandalıların oyun yaklaşımını kendi başlarına analiz ederek "iyi uyarlamalar bulmasını" da övdü . Nagelsmann'ın Kimmich'i sağ tarafa çekip Pavlovic'i Felix Nmecha ile eşleştirdiği Dünya Kupası'nda Alman orta sahasının merkezinde eksik olan şey tam da denge ve uyum sağlama becerisiydi.

Bu hamlenin sonuçları ikisi için de son derece olumsuz olmuştu . Curaçao'ya karşı rahat açılış galibiyeti ve Nmecha açısından Fildişi Sahili'ne karşı ikinci grup maçı dışında, ikisi de yeteneklerine kıyasla çok kötü bir Dünya Kupası geçirdi.

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Sırbistan ve Hollanda karşısındaki performanslarla birlikte Kimmich'ten vazgeçilip geçilemeyeceğine ilişkin, Klopp'un zaten saçmalık olarak nitelediği bütün tartışmalar sona ermiş olmalı. Nmecha ve Tom Bischof kaliteli alternatifler; Angelo Stiller, Anton Stach ve Mika Baur da belki bir gün yeniden kendilerini gösterme fırsatı bulabilir. Ancak kasım ortasındaki bu günlerin ardından Klopp'un orta saha omurgası şimdilik belli.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Kazanan: Philipp Treu; Klopp'un en büyük sorunlu bölgedeki kozu yine beklentileri karşıladı

Bunun bir nedeni de Klopp'un, bu konuda şanssız olan seleflerinden farklı olarak takımın en büyük sorunlu bölgesindeki açığı nihayet kapatması. Sağ bekte Philipp Treu, çok kısa sürede vazgeçilmez hâle geldi . Klopp, Freiburg oyuncusunu ilk aday belirleme döneminde sürpriz bir tercih olarak kadroya aldığında, gelen şaşkın tepkilere 59 yaşındaki teknik adam da şaşırmıştı.

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Klopp o dönem, "Almanya'da sağ bekimiz olmadığını konuşuyoruz. Philipp Treu da kendine 'Ha, bunlar neden bahsediyor?' diye sormalı" demişti. Treu, Klopp'un bu görüşünü doğruladı ve bugüne kadar oynadığı beş milli maçta sıradan Alman futbolsevere de bunu kalıcı biçimde gösterdi.

Treu, Sırbistan ve Hollanda karşısında yeniden gösterdiği üzere, hem savunmada hem hücumda son derece güvenilir ve çalışkan bir oyuncu. Klopp'un tüm futbolcularında mutlaka görmek istediği özelliklere sahip: Sarsılmaz bir istek ve çaba. Treu, ideal durumda rakibini topu kontrol ettiği anda rahatsız ediyor ve ikili mücadelelere istekle giriyor. Hücumda Gruda ile uyumu da zaman zaman gerçekten iyiydi. Kimi zaman bindirme yaparak oyuna genişlik kattı, kimi zaman da Gruda kanatta konumlandığında içeri katetti.

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Dünya klası nitelemesini Treu için muhtemelen Klopp bile kullanmaz. Ancak tartışmasız güçlü yanlarıyla sağ tarafta şimdiden en iyi ve kendini en çok kanıtlamış çözüm. Uzun vadede de tam bir isabetli tercih olduğu ortaya çıkabilir.

Klopp daha eylülde, "Belli anlarda, bir sonraki adımı atmanızı sağlayan insanlarla karşılaşmanız gerekir. Philipp için o insan ben olabilirsem çok sevinirim" demişti. Belki de böylece tam isabet kaydetmişti.

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Kazanan: Jonathan Tah, Bayern'dekinin aksine Klopp için vazgeçilmez

Sağ tarafın aksine Klopp'un stoperde bir tür lüks seçim sorunu bile var. Yukarıda belirtildiği gibi şu anda bundan en çok zarar gören isim Yann-Aurel Bisseck. Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton ve Malick Thiaw'a hızı sayesinde dışta da oynayabilen çok yönlü genç Jeltsch ekleniyor.

En azından Sırbistan ve Almanya'ya karşı geride kalan maçlar açısından Tah kendisini kazanan sayabilir. Schlotterbeck şaşırtıcı biçimde Sırbistan karşısında yedek kulübesinde otururken, onun yerine Thiaw oynadı (Klopp'a göre bunun nedeni Thiaw'ın hava toplarındaki gücüydü). Tah ise iki maçın da 90 dakikasında sahadaydı.

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Sırbistan karşısında 1-3'ten önceki serbest vuruşa neden olan faulü yapsa da son dönemde Bayern'de biraz zorlanan stoper Klopp için hâlâ vazgeçilmez görünüyor. 30 yaşındaki oyuncunun son dönemde rekor şampiyondaki yeri tartışmasız değildi. Min-jae Kim güçlü performanslarıyla baskı kurarken Tah sık sık güvensiz ve ağır bir görüntü sergiliyor, Kompany'nin sisteminde büyük önem taşıyan bire bir mücadelelerde çoğu zaman ancak faulle rakibini durdurabiliyordu.

Sonuç olarak Tah, Bundesliga'da RB Leipzig ve BVB'ye karşı oynanan büyük maçlarda 90 dakika yedek kulübesinde oturdu. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısında ise yalnızca Kim sakatlık nedeniyle çıkmak zorunda kaldığı için 45 dakika oynayabildi.

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Ancak şu anda en iyi formunda olmasa da Klopp yönetiminde ilk 11 oyuncusu konumunu koruyor. O formuna dönerse Nagelsmann dönemindeki gibi Schlotterbeck ile birlikte savunmanın asıl ikilisini oluşturmaları bekleniyor. En azından milli takım teknik direktörünün güvenini kazanmış durumda. Tah, kadroda yer aldığı dört karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kaldı.

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