FC Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Jamal Musiala son anda forma giyemedi. "Isınmada uyluğunda çekme oldu" diye açıkladı RTL yorumcusu Wolff Fuss, Bild de Musiala'daki kas problemlerini haberleştirdi.

23 yaşındaki oyuncunun ani yokluğunun, yaz hazırlık kampı sırasında kamuoyuna yansıyan rahatsızlığıyla bağlantılı olabileceğine dair endişeler böylece çürütülmüş oldu. "Bu benim de aklımdan geçti. Bu beni biraz şoke etti" demişti rekortmen milli oyuncu Lothar Matthäus, RTL yorumcusu olarak Musiala'nın yokluğu hakkında.

DFB takımının ilk 11'inde Jamal Musiala'nın yerine kim oynayacak?

Oyun kurucu, geçici olarak kısa süreli absanslara yol açabilen nörolojik bir disfonksiyondan muzdarip. Ağustosta Bayern'in RB Leipzig ve 1. FC Heidenheim ile oynadığı hazırlık maçlarında yaşanan iki böyle absans, Musiala'nın sahada iki kez yere yığılmasına neden olmuştu.

Bunun ardından rahatsızlığın tedavisinde kullanılan ilacın dozu yeniden artırıldı, son dönemde problemler artık tekrar etmedi ve Musiala, FCB'nin son üç resmi maçının ikisinde ilk 11'de yer aldı. Musiala, hem Şampiyonlar Ligi açılışında Bodö/Glimt karşısında alınan 5-0'lık galibiyette hem de geçen cuma Bundesliga'da Union Berlin karşısında alınan 7-0'lık galibiyette birer gol atmıştı.

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Eski formuna dönüş yolunda 46 kez milli olan oyuncu şimdi perşembe günü Klopp'un Hollanda karşısındaki DFB debutunda bir sonraki adımı atmak istiyordu. Ancak ısınmada yaşadığı kas problemleri buna engel oldu, muhtemelen bir önlem olarak Klopp Musiala'yı yine de dışarıda bıraktı. Onun yerine 1. FSV Mainz 05'ten Nadiem Amiri son anda ilk 11'e dahil edildi.