Bild'in haberine göre, Glasgow Rangers'ın 23 yaşındaki forveti Çekya Milli Takımı'na çağrılmaya çok yakın. Habere göre spor direktörü Pavel Nedved onunla çoktan temasa geçti.

Naderi, Dresden'de Çek bir annenin ve Bulgar bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Geçmişte Bulgaristan Futbol Federasyonu'nun da onu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor, ancak Naderi bu girişimlere direndi; duyumlara göre Çekya söz konusu olduğunda ise fikri değişebilir. Eğer yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp, DFB kariyeri için onda potansiyel görüyorsa, muhtemelen hızlı davranmak zorunda kalacak.

Naderi gerçekten Çekya Milli Takımı'nda bir gelecek planlıyorsa, önce Çek pasaportu için başvurması gerekecek. Bu nedenle, şimdi sıradaki Uluslar Ligi maçlarında Hırvatistan, İngiltere (iki kez) ve İspanya'ya karşı oynayıp oynayamayacağı belirsiz.

Ryan Naderi, Glasgow Rangers'a nasıl geldi?

Naderi, Dynamo Dresden altyapısından yetişti, ancak henüz 17 yaşındayken Borussia Mönchengladbach'a geçti. Profesyonel futbola geçişi ise nihayet 2024'te Hansa Rostock'ta oldu. 3. Lig'de çıktığı 45 maçta 13 gol ve dokuz asist üretti. 1,94 metrelik boyuyla Naderi klasik bir santrfor.

Geçen kış 5,5 milyon euroyla 3. Lig tarihinin rekor bonservis bedeli karşılığında İskoçya'nın köklü kulübü Rangers'a transfer oldu. O tarihten bu yana 21 maçta altı gol ve altı asist kaydetti. Geçen hafta sonu Glasgow'un ezeli rakibi Celtic'e karşı prestijli Old Firm'de alınan 3-0'lık galibiyette bir asist yaptı ve ayrıca bir golün daha hazırlık aşamasında pay sahibiydi.

Almanya, yaklaşan milli maç döneminde Hollanda, Sırbistan ve Yunanistan'la (iki kez) karşılaşacak. Klopp, çok sayıda farklı oyuncuyu denemek için alışılmadık derecede geniş bir kadro açıklamayı planlıyor; bu süreçte sürpriz isimler de çıkabilir.