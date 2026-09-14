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Jochen Tittmar

Çeviri:

Jürgen Klopp’un “düşünce oyunu”: Yeni milli takım teknik direktörü sıra dışı bir kararla şaşırtacak mı?

UEFA Nations League A
Almanya
J. Klopp

Sky'ın haberine göre Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Nations League kadrosunun açıklanması öncesinde DFB kadrosunda radikal değişikliklerle önemli bir genişlemeyi değerlendiriyor.

Bu "düşünce oyununun" birincil hedefi, buna göre Julian Nagelsmann'ın halefinin yardımcı antrenörleriyle birlikte mümkün olduğunca çok oyuncuyu önceden doğrudan antrenman ortamında görebilmesi. Yaklaşan milli maç arası iki hafta sürüyor, Almanya bu süreçte toplam dört Uluslar Ligi maçına çıkacak.

DFB Kampüsü'ndeki Frankfurt am Main kampının başlamasıyla ve Herzogenaurach'taki hazırlık sürecinde eski BVB hocasının resmen eli serbest. UEFA yönergeleri ancak ilgili maç gününün arifesinden itibaren devreye giriyor: Kıta federasyonuna en geç saat 23.59'a kadar, aralarında zorunlu olarak üç kalecinin de bulunduğu 23 kişilik bağlayıcı bir liste sunulmuş olmalı.

Bu 23 kişilik kadronun dışında kalan oyuncular ertesi gün oynama hakkına sahip olmadığı, ancak kadro maçtan maça istenildiği gibi değiştirilebildiği için XXL planı işe yarayabilir.

Klopps'un düşüncesinin, 27 Eylül'de Augsburg'da Yunanistan'a karşı oynanacak ikinci maçın ardından kadroyu geniş çapta değiştirmek olduğu belirtiliyor. Ardından 4 Ekim'e kadar Sırbistan'a karşı (1 Ekim) bir maç daha ile Yunanlara karşı rövanş olmak üzere iki karşılaşma daha var.

Jurgen Klopp Germany 2026Getty Images

Jürgen Klopp'un milli takım teknik direktörü olarak ilk kadrosu ne kadar büyük olabilir?

Sky ve Sportschau'un örtüşen bilgilerine göre en azından belirgin biçimde daha geniş bir antrenman kadrosu kararlaştırılmış durumda; sayı sonunda 40 oyuncuya kadar çıkabilir. Ancak haberlere göre yeni milli takım teknik direktörünün bunlardan kaç profesyoneli nihai olarak çağıracağı henüz kesin olarak kararlaştırılmış değil.

"Gaza basan benimle çok eğlenecek" dedi yeni milli takım teknik direktörü temmuz ayındaki tanıtımında. Bu sırada birçok yeni oyuncuya da kapıyı açtı. "İnanılmaz derecede çok fikrim var. Milli takımda oynamaya hakkı olan herkes çaba göstermeli. Bu bir yeniden başlangıç. Henüz bunu hiç beklemeyen oyuncular fırsat bulacak."

Klopp kendi ifadesine göre ilk listesinde 57 saha oyuncusu bulunduruyor. Klopp'un ilk kadro aday listesi gelecek perşembe açıklanacak.

Aktif DFB milli oyuncuları arasında ilk 10 (emekli olanlar hariç)

Sıra

Oyuncu

Milli maç

Güncel kulüp

DFB takımındaki durumu

1

Joshua Kimmich

114

Bayern Münih

Aktif

2

Leroy Sane

76

Galatasaray

Aktif

3

Leon Goretzka

70

Aston Villa

Aktif

4

Kai Havertz

62

Arsenal

Aktif

5

Julian Draxler

58

Al-Ahli SC

2022'den beri aktif değil

6

Jonathan Tah

47

Bayern Münih

Aktif

7

Julian Brandt

47

Borussia Dortmund

Aktif

8

Marc-Andre ter Stegen

42

Ajax

Aktif

9

Jamal Musiala

42

Bayern Münih

Aktif

10

Serge Gnabry

41

Bayern Münih

Aktif

10

Florian Wirtz

41

Liverpool

Aktif

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