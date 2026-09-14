Bu "düşünce oyununun" birincil hedefi, buna göre Julian Nagelsmann'ın halefinin yardımcı antrenörleriyle birlikte mümkün olduğunca çok oyuncuyu önceden doğrudan antrenman ortamında görebilmesi. Yaklaşan milli maç arası iki hafta sürüyor, Almanya bu süreçte toplam dört Uluslar Ligi maçına çıkacak.
DFB Kampüsü'ndeki Frankfurt am Main kampının başlamasıyla ve Herzogenaurach'taki hazırlık sürecinde eski BVB hocasının resmen eli serbest. UEFA yönergeleri ancak ilgili maç gününün arifesinden itibaren devreye giriyor: Kıta federasyonuna en geç saat 23.59'a kadar, aralarında zorunlu olarak üç kalecinin de bulunduğu 23 kişilik bağlayıcı bir liste sunulmuş olmalı.
Bu 23 kişilik kadronun dışında kalan oyuncular ertesi gün oynama hakkına sahip olmadığı, ancak kadro maçtan maça istenildiği gibi değiştirilebildiği için XXL planı işe yarayabilir.
Klopps'un düşüncesinin, 27 Eylül'de Augsburg'da Yunanistan'a karşı oynanacak ikinci maçın ardından kadroyu geniş çapta değiştirmek olduğu belirtiliyor. Ardından 4 Ekim'e kadar Sırbistan'a karşı (1 Ekim) bir maç daha ile Yunanlara karşı rövanş olmak üzere iki karşılaşma daha var.Getty Images
Jürgen Klopp'un milli takım teknik direktörü olarak ilk kadrosu ne kadar büyük olabilir?
Sky ve Sportschau'un örtüşen bilgilerine göre en azından belirgin biçimde daha geniş bir antrenman kadrosu kararlaştırılmış durumda; sayı sonunda 40 oyuncuya kadar çıkabilir. Ancak haberlere göre yeni milli takım teknik direktörünün bunlardan kaç profesyoneli nihai olarak çağıracağı henüz kesin olarak kararlaştırılmış değil.
"Gaza basan benimle çok eğlenecek" dedi yeni milli takım teknik direktörü temmuz ayındaki tanıtımında. Bu sırada birçok yeni oyuncuya da kapıyı açtı. "İnanılmaz derecede çok fikrim var. Milli takımda oynamaya hakkı olan herkes çaba göstermeli. Bu bir yeniden başlangıç. Henüz bunu hiç beklemeyen oyuncular fırsat bulacak."
Klopp kendi ifadesine göre ilk listesinde 57 saha oyuncusu bulunduruyor. Klopp'un ilk kadro aday listesi gelecek perşembe açıklanacak.
Aktif DFB milli oyuncuları arasında ilk 10 (emekli olanlar hariç)
Sıra
Oyuncu
Milli maç
Güncel kulüp
DFB takımındaki durumu
1
Joshua Kimmich
114
Bayern Münih
Aktif
2
Leroy Sane
76
Galatasaray
Aktif
3
Leon Goretzka
70
Aston Villa
Aktif
4
Kai Havertz
62
Arsenal
Aktif
5
Julian Draxler
58
Al-Ahli SC
2022'den beri aktif değil
6
Jonathan Tah
47
Bayern Münih
Aktif
7
Julian Brandt
47
Borussia Dortmund
Aktif
8
Marc-Andre ter Stegen
42
Ajax
Aktif
9
Jamal Musiala
42
Bayern Münih
Aktif
10
Serge Gnabry
41
Bayern Münih
Aktif
10
Florian Wirtz
41
Liverpool
Aktif