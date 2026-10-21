Çünkü Sport Bild'in haberine göre Leverkusen ekibi, transfer döneminde aslında dört oyuncuyu kadrosuna katmak istemişti. Bu oyuncuların biri dışında tamamı, eylülde Jürgen Klopp'un 44 kişilik kadrosuna da çağrıldı.

Ancak Inter Milan'ın stoperi Yann Aurel Bisseck çok pahalıydı; Malick Thiaw (Newcastle United) ise Leverkusen'in teklifini geri çevirdi. 15 Temmuz'a kadar 36,5 milyon avroluk serbest kalma maddesiyle transfer edilebilen Angelo Stiller de Leverkusen'in ilgisini çekmişti. Ancak VfB Stuttgart'ın orta saha oyun kurucusu da Bayer'e hayır dedi.

Sport Bild'e göre bunun nedeni, Stiller'in Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart forması giymeyi tercih etmesiydi; Leverkusen ekibi ise "yalnızca" Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Öte yandan Stiller, eylülde Klopp'tan telefon almadı. Klopp'un selefi Julian Nagelsmann döneminde de millî takımdaki durumu pek kolay değildi, ancak yine de Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı.

Bayer Leverkusen, Julian Brandt'ı geri getirmek istedi mi?

Gazeteye göre Stiller'in yanı sıra Chris Führich de yaz aylarında hücumun solunda ve sağında değerlendirilmek üzere ciddi biçimde gündeme geldi. 19 milyon avroluk serbest kalma bedeli muhtemelen sorun olmayacaktı.

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Ancak Simon Rolfes ve kulübün sportif yönetimi, Olympique Lyon'dan 30 milyon karşılığında gelen Afonso Moreira'yı transfer etmeye ve Moussa Diaby'yi Suudi Arabistan'dan geri getirmeye (25 milyon) karar verdi. Führich, Klopp yönetimindeki ilk millî maçta Hollanda'ya karşı forma giydi.

Ayrıca Bayer CEO'su Fernando Carro'nun Julian Brandt'ın dönüşü için kulüp içinde ısrar ettiği, ancak karar vericilerin çoğunluğunun desteğini alamadığı belirtiliyor. Rolfes, BVB ile sözleşmesi yazın sona eren Brandt'a kapıyı daha mart ayında sözleriyle kapatmıştı.

"O pozisyonda önümüzdeki yıllarda mükemmel şekilde gelişecek çok iyi bir oyuncumuz var: Ibo Maza. Bu nedenle Julian bizim için gündemde olmayacak" diyerek Sport1'deki Doppelpass programında durumu netleştirmişti.

Brandt, yazın bonservis bedeli ödenmeden Ajax Amsterdam'a katıldı ve orada şimdiden 14 resmî maçta sekiz gole ulaştı. Buna rağmen Klopp'tan millî takım daveti almadı. 30 yaşındaki oyuncu, bugüne kadarki son millî maçına neredeyse tam iki yıl önce Macaristan'la 1-1 berabere kalınan karşılaşmada (19 Kasım) çıktı.

Bayer Leverkusen: Eichhorn ve Culbreath, Klopp yönetimindeki Almanya millî takımına girebilecek mi?

Leverkusen kadrosunda, millî takım konusundaki tartışmaları biraz yatıştırabilecek üç aday daha var. Ancak Klopp'un, Leverkusen'de yedek oyuncu konumunda olan eski kaptan Robert Andrich'i Almanya millî takımının yeni başlangıcında yeniden değerlendirmesi şüpheli görünüyor.

Leverkusen'in millî takım konusundaki mevcut umutları ise Montrell Culbreath ve elbette her şeyden önce Kennet Eichhorn olabilir. Son derece yetenekli defansif orta saha oyuncusu, yazın Hertha BSC'den yaptığı ses getiren transferden bu yana metabolizma hastalığı nedeniyle forma giyemiyor; ancak yılın başında takımla antrenmanlara tam olarak dönmesi bekleniyor. Eichhorn, Almanya millî takımında kendi pozisyonunun geleceği olabilir.

Culbreath, geçen sezon yılın bitiminin ardından sürpriz biçimde çıkış yaptı ve sezonun ikinci yarısında sağ kanadın düzenli oyuncusu hâline geldi. 19 yaşındaki oyuncu hem on numara hem sağ orta saha hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor. Bunların hepsi Almanya millî takımında rekabetin bulunduğu pozisyonlar, ancak özellikle sağ bek yıllardır takımın en büyük sorunlu mevkisi.

Klopp'un burada ilk etapta SC Freiburg'dan Philipp Treu'ya görev vermesi bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncu, dört Uluslar Ligi maçının üçünde 90 dakika sahada kaldı ve oldukça iyi bir izlenim bıraktı. Onun arkasındaki rekabet ise tamamen açık. Ancak Culbreath, ağustos başında FC Sevilla'ya karşı oynanan hazırlık maçında ciddi bir ayak sakatlığı yaşadı ve iki ay sahalardan uzak kaldı. Yine de ekim ortasında takımla antrenmanlara döndü.