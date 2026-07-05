Jürgen Klopp teknik direktör olarak geri dönüyor ve milli takımın başına geçiyor

Fabrizio Romano’nun Pazar sabahı bildirdiğine göre, Almanya’nın yeni milli takım teknik direktörü arayışında bir gelişme yaşandı. Jürgen Klopp, görevinden ayrılan Julian Nagelsmann’ın yerine geçecek.

Daha önce Alman Futbol Federasyonu (DFB), Nagelsmann'ın ayrılışını doğrulayan resmi bir basın açıklaması yayınlamıştı. DFB, bu açıklamada boşalan pozisyonla ilgili olarak Klopp ile kısa süre içinde görüşmek istediğini belirtmişti.

Şu anda televizyon yorumcusu ve Red Bull grubunun dünya çapındaki futbol başkanı olarak görev yapan 59 yaşındaki Alman'ın, milli takıma geçişini mümkün kılan bir maddeye sahip olduğu söyleniyor.

“Yeni milli takım teknik direktörünün atanmasıyla ilgili olarak, DFB yönetimi şimdi Jürgen Klopp ile görüşmelere başlayacak. Klopp, prensipte bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu zaten belirtmişti,” dedi Alman Futbol Federasyonu.

Romano ise Klopp ve DFB’nin bir anlaşmaya vardığını bildiriyor. “Uzun vadeli sözleşme, proje ve RB Group’tan ayrılmasıyla ilgili detaylar hâlâ görüşülüyor, ancak o yeni milli takım teknik direktörü olacak.”

Böylece Klopp’un Red Bull Grubu’ndaki görevi boşalmış oldu. Şirket, 59 yaşındaki Alman teknik direktörün yerine Oliver Glasner’i düşünmüştü, ancak Glasner şimdi Nottingham Forest’ta göreve başlayacak.

FSV Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool’dan sonra Klopp, teknik direktör olarak dördüncü görevine başlıyor. “Almanya milli takımında köklü değişiklikler yapmalıyız,” demişti daha önce Magenta TV’de.



