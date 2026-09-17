Bild'in haberine göre Klopp, VfB Stuttgart'ın 30 yaşındaki golcüsünü prensipte hâlâ planları arasında tutuyor. Hatta ikilinin, milli takımın geleceği hakkında görüşmek için Stuttgart'ta yüz yüze bir araya geldiği de belirtiliyor. Kadroya çağrılmamasının tek nedeni ise fitness durumu. Undav'ın, yaklaşan milli maçlar arasını fiziksel olarak yeniden toparlanmak için kullanması bekleniyor.

Undav son haftalarda inatçı aşil tendonu sorunlarıyla boğuşuyordu. Bundesliga'daki ilk iki maçta da oyundan erken alındı, hafta sonunda ise TSG Hoffenheim deplasmanındaki 2-1'lik yenilgide yalnızca kulübeden geldi.

Undav, bu sezon Bundesliga'da henüz ilk gol katkısını yapamadı. Ancak DFB-Pokal'da Hansa Rostock'a karşı ve Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger'e karşı alınan iki galibiyette de ikişer asist yaptı.

Jürgen Klopp'un ilk kadrosunda hangi Stuttgartlılar yer aldı?

Undav, geçen sezon tüm kulvarlarda attığı 25 golle en skorer Alman forvet olmuş, buna 14 asist de eklemişti. Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası hezimetinde, genel olarak hayal kırıklığı yaratan Almanya Milli Takımı'nın az sayıdaki olumlu isimlerinden biri olarak süper yedek rolünde öne çıkmıştı. Paraguay'a karşı son 32 turunda yaşanan elenişte ilk 11'de sahaya çıktı, ancak etkisiz kaldı. Undav, bugüne kadar çıktığı 13 milli maçta etkileyici 9 gole imza attı.

Undav gibi, Dünya Kupası'na giden diğer iki Stuttgartlı Angelo Stiller (25) ve Jamie Leweling (25) de Klopp'un ilk kadrosunda yer almadı. Buna karşılık Finn Jeltsch (20), Maximilian Mittelstädt (29), Josha Vagnoman (25) ve Chris Führich (28) kadroda kendilerine yer buldu.