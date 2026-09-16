Jürgen Klopp birkaç hafta önce kamuoyuna yeni milli takım teknik direktörü olarak tanıtıldığında, göreve başlama basın toplantısında kendi döneminde kartların tamamen yeniden dağıtılacağını vurgulamaktan geri durmadı. DFB takımındaki yerinden yalnızca bir avuç oyuncu emin olabilirdi; bunun dışında ise performans, form ve elbette çalışma ahlakı, gelecekteki kamplar için kimin davet alacağını belirleyecekti.

Klopp bu süreçte, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak çıkacağı ilk maçlar için değerlendirdiği toplam 57 oyuncunun adının hayali listesinde bulunduğunu açıkladı. 59 yaşındaki teknik adam isimler hakkında özellikle konuşmadı, ancak o dönemde bile Klopp’un listesinde, o ana kadar DFB takımıyla hiçbir temas noktası bulunmayan isimlerin yer aldığı görülüyordu. Sonuçta üst üste kaçırılan üç Dünya Kupası turnuvasının utancı, ideal senaryoda yeni yüzlerle birlikte taze bir başlangıç yapılarak şimdilik rafa kaldırılmalıydı.

Milli takımdaki bu yeni yüzlerden biri şimdi Felix Keidel olabilir. Salı gecesi geç saatlerde ilk olarak Bild gazetesi, SV Elversberg forması giyen 23 yaşındaki oyuncunun milli takım teknik direktöründen davet aldığını bildirdi; bir gün sonra kicker da haberi takip ederek kendi bilgileriyle bu iddiaları doğruladı. Keidel’in aday kadroya çağrılması ise tam anlamıyla büyük bir sürpriz. Sonuçta kendisi Almanya’nın en üst liginde şu ana kadar yalnızca üç maça çıktı ve bu nedenle en üst seviyede neredeyse hiç deneyime sahip değil.

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Felix Keidel kariyerinde hangi kulüplerde oynadı?

Keidel, futbol kariyerine 2012’den itibaren A genç takımında başladığı FC Ingolstadt’ta, 2022 yazında profesyonel takıma yükselene kadar tüm yaş grubu takımlarından geçti. Ardından üç yıl boyunca otomobil kentinin kulübünde forma giydi; burada daha ilk sezonunda, henüz 20 yaşındayken, A takımda düzenli ilk 11 oyuncusu olmayı başardı ve 3. Lig’de 37 maça çıkıp bir gol, dört asist üretti.

2025’te ise sonunda bir üst lige, 1. FC Heidenheim karşısında kıl payı kaçırılan yükselişin ardından yeniden yapılanma sürecindeki SVE’ye transfer oldu. Elversberg, Keidel’i Ingolstadt’taki sözleşmesinden yalnızca 400 bin euro gibi düşük bir bonservis bedeliyle çıkardı. Yine neredeyse hiç uyum süresine ihtiyaç duymadı, teknik direktör Vincent Wagner’in takımında hemen ilk 11 oyuncusu oldu (25 maç, bunların 13’ü ilk 11) ve Saarland ekibinin sezon sonunda sansasyonel şekilde Bundesliga’ya yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.

Böylece Keidel’in 3. Lig seviyesinden zirveye uzanan yolculuğu yalnızca biraz daha fazla iki yıl sürdü. Bundesliga’da Leverkusen, Gladbach ve son olarak Bayern’e karşı çıktığı üç maç (bir gol) ile DFB-Pokal’da MSV Duisburg’a karşı oynadığı bir karşılaşma (iki asist), görünüşe göre Klopp’u onun özelliklerine ikna etmeye ve ona milli takımda bir şans vermeye yetti.

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Felix Keidel, DFB takımındaki büyük bir sorunu çözüyor mu?

23 yaşındaki oyuncunun doğrudan ilk andan itibaren DFB takımında belirleyici bir rol oynayacak gerekli seviyeyi getirip getirmediği zamanla görülecek. Her şeyden önce milli takım teknik direktörünün Keidel’de takdir edeceği nokta, onun inanılmaz bir çok yönlülüğe sahip olması ve bu nedenle milli takımda birden fazla pozisyonda sorunsuz şekilde kullanılabilmesi olacaktır.

Örneğin Ingolstadt döneminde sahada Keidel’in üstlenmediği neredeyse hiçbir rol yoktu. En büyük destekçisi olan FCI Teknik Direktörü Sabrina Wittmann onu burada hem iki bek pozisyonunda, ki asıl mevkisi aslında dörtlü savunmanın sağında, hem de merkezi orta sahada ve hatta oyun kurucu ile yarı alan oyuncusu olarak biraz daha dışta olmak üzere ofansif orta sahada kullandı.

Elversberg’e transferinin ardından rolü ise biraz daha savunma ağırlıklı hale geldi. Yükselme sezonunda ağırlıklı olarak sağ bekte oynarken, SVE Teknik Direktörü Wagner’in artık onu Lukasz Poreba’nın yanında savunmacı orta sahada oynatmaktan hoşlandığı görülüyor.

Klopp ve DFB takımının Keidel’i öncelikle sağ bek olarak düşündüğü tahmin ediliyor. Philipp Lahm’ın emekliliği ve Joshua Kimmich’in merkeze çekilmesinden bu yana bu bölgede hiçbir oyuncu gerçekten ikna edici olamadı. Klopp’un selefleri Hansi Flick ile Julian Nagelsmann burada çok sayıda seçenek denedi, ancak bunların hiçbiri gerçekten başarıyla sonuçlanmadı. Benjamin Henrichs ve Ridle Baku’dan oluşan Leipzig ikilisinden Stuttgart’ın Josha Vagnoman’ına, hatta 2026 Dünya Kupası’nda Kimmich’in yeniden bu pozisyona çekilmesine kadar çoğu hamle kısa bir deneme sürecinin ardından yeniden rafa kaldırıldı.

Dolayısıyla Alman futbolu, dörtlü savunmanın sağında kaliteli ve her şeyden önce uzun vadeli bir seçenek arayışını hâlâ sürdürüyor. Belki de bu sorunun çözümü tam olarak isimsiz Keidel’dir.