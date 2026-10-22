Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Club Brugge'ün genç yıldızı Nicolo Tresoldi'nin millî takım geleceğine ilişkin sert bir mesaj verdi. Dikkat çeken bir oyuncu izleme görevi sırasında konuşan eski Liverpool teknik direktörü, forvetin millî takım tercihi konusunda İtalya ile yaklaşan rekabete rağmen DFB'nin oyunculara Almanya'yı temsil etmeleri için yalvarmayacağını vurguladı.

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Klopp, millî takıma oyuncu kazandırma konusunda tavrını ortaya koydu

Tresoldi'nin uzun vadede hangi millî takımı temsil edeceğini kesinleştirme yarışı kızıştı. Ancak Klopp, genç hücumcu için ne pahasına olursa olsun bir teklif yarışına girmeye yanaşmıyor. Allianz Arena'da Bayern Münih ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını izleyen Almanya Millî Takımı teknik direktörü, hem Almanya'yı hem de İtalya'yı temsil etme hakkına sahip olan genç oyuncuyla resmî görüşmeler yapıldığını doğruladı.

Yetenekli bir oyuncuyu Avrupa'daki doğrudan rakibine kaptırma ihtimaline rağmen Klopp, DFB'nin tutumu konusunda sakinliğini korudu. Sky Sport'a yaptığı açıklamada, "Her şeyi izliyoruz. Brugge'de izliyoruz, Bremen'de izliyoruz. Tresoldi ile görüştük, [Roberto] Mancini de görüştü. Bu sadece Tresoldi'ye yönelik bir söz değil: Kimsenin peşinden koşmak zorunda değiliz. Karar verebileceği zaman kararı kendisi vermeli. Nico çok iyi bir çocuk, gelişimi de çok etkileyici. Üstelik hâlâ büyük bir potansiyeli var" dedi.

Forvet, millî takım tercihini erteledi

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Almanya 21 Yaş Altı Millî Takımı'nda öne çıkan 20 yaşındaki forvet, millî takım geleceği konusunda acele etmiyor. Kısa süre önce, A millî takım düzeyinde hangi ülkeyi temsil edeceğine ilişkin kesin kararını 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası sonrasına bırakacağını belirtti. Böylece yaklaşan turnuva süreci boyunca odağını korumayı tercih ediyor.

Mancini ise Sardinya doğumlu forveti geleceğini İtalya'ya bağlamaya ikna etmek amacıyla gelişmeleri yakından takip ediyor. Oyuncunun doğduğu ülke ile profesyonel kariyerini geliştirdiği ülke arasında bir çekişme yaşanması ihtimali belirirken İtalyan yetkililer, Akdeniz köklerinin sonunda kararda kendi lehlerine belirleyici olmasını umuyor.

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Yaşına ilişkin soru işaretlerine rağmen Fullkrug hâlâ adaylar arasında

Tresoldi geleceği temsil ederken Klopp, tecrübeli forvet Niclas Fullkrug'un bugünkü katkısına da değindi. West Ham United'dan kiralık olarak Bremen'e döndükten sonra yeniden yükselişe geçen forvet, yeni sezonun başında dikkat çekici bir istikrarla gol buldu. Klopp kadronun uzun vadeli geleceğini de düşünse de Fullkrug'un golleri, onu yeniden millî takım için değerlendirilen isimler arasına soktu.

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Bu sezon çıktığı ilk yedi resmî maçta yedi gol atan eski Borussia Dortmund oyuncusu, Almanya'nın ceza sahası içindeki en güvenilir bitiricilerinden biri olmayı sürdürüyor. Klopp, "Niclas Fullkrug Bundesliga'da üst üste goller atıyor ama 33 yaşında. Bu benim suçum değil. Uzun vadede bunun işe yarayıp yaramayacağını görmeliyiz. Şu an işe yarıyor ama ben öncelikle Niclas'ın geri dönüp gol atmasına seviniyorum" dedi.

Allianz Arena'daki oyuncu izleme mesaisi





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Klopp'un Münih'teki ilgisi yalnızca forvet sorunuyla sınırlı değildi. Şampiyonlar Ligi'nin üst düzey sahnesinde mücadele eden, DFB'nin deneyimli ve yükselen yıldızlarından birkaçını da izleme fırsatı buldu. Bayern Münih ile Arsenal arasındaki taktik mücadele, bir sonraki millî maç arasında kadrosunun omurgasını oluşturması beklenen oyuncuların formunu değerlendirmesi için uygun bir ortam sağladı.

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Klopp taktik yaklaşımını geliştirmeyi sürdürürken Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic, Kai Havertz ve büyük beğeni toplayan Tom Bischof gibi önemli isimleri yakından takip etti. Teknik direktörün ülke içindeki maçlardan yurt dışındaki kıta müsabakalarına kadar "her şeyi" izleme kararlılığı, takım gelecek turnuvalara hazırlanırken hiçbir oyuncunun gözden kaçmadığını gösteriyor.