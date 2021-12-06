Geçtiğimiz hafta Liverpool'daki geleceğiyle ilgili konuşan Salah, yeni sözleşme için gerekli adımları atmadıkları gerekçesiyle yönetime yüklenmişti.

Bu sezon Premier Lig'in en golcü ismi olan Mısırlı yıldız, hafta sonu verdiği demeçte ise Liverpool'da kalma isteğini yineledi, ama topu yönetime attı.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Jürgen Klopp'a Salah'ın durumu da soruldu.

Ne söyledi?

"Görüşmeler sürüyor. Mo gibi bir oyuncunun kontratını uzatmak, öğleden sonra bir fincan çay eşliğinde halledebileceğiniz bir konu değil."

"Bu son derece normal. Mo soru geldiğinde bu konu hakkında konuşuyor. Benim de söyleyebileceğim birkaç şey var, ama gizli kalması gerekenler hakkında konuşamam."

"Mo hayatından memnun. Ben de memnunum. Hepimiz bu işin çözüme kavuşmasını istiyoruz, ama bu tip şeyler zaman alıyor. Hepsi bu."

Salah kalmak istiyor

Salah'ın Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yazında sona erecek. Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, bir gün Salah'ı kadrosunda görmek isteyeceğini söylemiş, bu da transfer dedikodularını körüklemişti.

Anfield'da mutlu olduğunu ve önceliğinin Premier Lig'de kalmak olduğunu vurgulayan Salah, problemin çözüme ulaşmasının yönetimin insiyatifinde olduğunu söyledi.

"Barcelona gibi bir kulübün benimle ilgilenmesi mutluluk verici, ama Liverpool'da mutluyum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz."

"Şu anda dünyanın en güçlü ligi olan Premier Lig'de kalmak istiyorum."

Salah maaşına astronomik bir zam yapılmasını istiyor. Liverpool yönetimi ise şu ana kadar Salah'ın talebini karşılama konusunda gönülsüz davrandı.

Mısırlı oyuncu ligde 15 maçta 13 gol ve sekiz asist üretirken, Şampiyonlar Ligi'nde beş maçta altı gol kaydetti.

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