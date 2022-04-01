Milli aranın son bulmasıyla Premier Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam edecek. Zirve için Manchester City ile çekişen Liverpool'u Nisan ayında sekiz maçlık zorlu bir fikstür bekliyor.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Benfica'yla karşılaşacak olan Merseyside ekibini, ligde Manchester City mücadelesinin yanı sıra Manchester United deplasmanı ve Everton derbisi bekliyor.

Ancak Liverpool ilk sınavını 2 Nisan Cumartesi günü Anfield'da konuk edeceği Watford karşısında verecek.

Klopp ne söyledi?

Liverpool - Watford mücadelesi İngiltere saatiyle 12.30'da başlayacak. Erken saatte oynanan maçlar zaman zaman Anfield'ın alışık olduğumuz ateşli atmosferini olumsuz etkileyebiliyor.

Maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında bu konuya vurgu yapan Jürgen Klopp, taraftarlara çok açık bir mesaj verdi.

"12.30'da görebileceğimiz en iyi atmosfere ihtiyacımız var."

"Eğer bağırıp tezahürat yapamayacaksanız lütfen evinizde kalın ve biletinizi başkasına verin. Gerçekten sahip olduğunuz tüm güce ihtiyacımız var."

"Çocuklar dünyanın dört bir yanından geri döndü. Bambaşka sistemlerde oynadılar. Bugün bir antrenman yaptık ve oynadığımız futbolu onlara hatırlatmaya çalıştık. Çünkü milli takımlarda tamamen farklı şekillerde oynuyorlar."

"Çok iyi organize olan Watford'a karşı oynayacağız. Her bir taraftarın sesine ihtiyacımız var."

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı

Sezonun büyük bölümünü rahat bir şekilde lider götüren Manchester City'nin zorlanmadan şampiyonluğa ulaşması bekleniyordu.

Ancak Liverpool son dönemde yakaladığı müthiş çıkışla farkı eritmeyi başardı. Bitime dokuz hafta kala Manchester City 70 puanla ilk sıradaki yerini korurken, Liverpool rakibini sadece bir puan geriden izliyor.

Ligde dokuz maçtır kazanan Liverpool, 2 Ocak'ta oynanan ve 2-2 biten Chelsea karşılaşmasından bu yana puan kaybetmedi.

Son 16 resmi maçta 14 galibiyet alan Liverpool, bir ay önce finalde Chelsea'yi penaltılarla mağlup ederek Lig Kupası'nı müzesine götürmüştü.