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imago-sport-1079000344.jpgKirchner-Media
Sam Vreeswijk

Çeviri:

Jürgen Klopp’tan Almanya Milli Takımı’nın 80 kez formasını giyen oyuncuya çok acı mesaj

Almanya
Galatasaray
J. Klopp
L. Sane

Leroy Sané için kötü haber. Otuz yaşındaki hücum oyuncusunun, en azından şimdilik, Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Milli Takımı’nda artık bir rol beklememesi gerekiyor gibi görünüyor. Alman BILD gazetesine göre milli takım teknik direktörü, Sané’yi yaklaşan milli maç dönemine yönelik kadrosuna dahil etmedi.

Kariyerinde şimdiden seksen milli maça çıkan Sané, son Dünya Kupası’nda Almanya’nın ilk 11 oyuncularından biriydi. Almanya’nın söz konusu küresel turnuvada oynadığı dört maçın tamamında sahaya ilk 11’de çıktı.

Almanya, o turnuvada son 16 turunda elendi: Paraguay, penaltılar sonunda daha güçlü taraftı. Ardından Julian Nagelsmann ayrıldı ve yerine Klopp geldi.

Klopp, en fazla kırk oyuncudan oluşabilecek ilk kadrosunu perşembe günü açıklayacak. Ve BILD, Sané’ye bu kadroda yer vermeyeceğini şimdiden duyurdu.

Sané, geçen yıldan bu yana Galatasaray’da forma giyiyor. Türk devinde bu sezon altı maçta, bunların üçünde ilk 11’de olmak üzere, henüz bir gole katkı yapmadı.

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Almanya, yaklaşan milli maç döneminde dört karşılaşmaya çıkacak. Uluslar Ligi’nde sırasıyla Hollanda, Yunanistan, Sırbistan ve yeniden Yunanistan rakip olacak.

Perşembe günü daha önce BILD ve Kicker, Denis Undav’ın da kadroya seçilmeyeceğini bildirmişti. Yeni yükselen SV Elversberg’in 23 yaşındaki sağ beki Felix Keidel ise kadroda yer alacak gibi görünen sürpriz bir isim.

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