Jurgen Klopp, Almanya'nın Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı üstün bir oyunla 3-1 yenmesinin ardından takımına, Avrupa'nın güçlü ekiplerinden biri olarak giderek pekişen konumunu benimseme çağrısında bulundu. Eski Liverpool teknik direktörü, çeyrek finale bir adım daha yaklaşan takımının taktik disiplinini ve yüksek temposunu övdü.

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Klopp üstün performansı değerlendirdi

Almanya, perşembe gecesi deplasmanda Sırbistan'ı rahat bir oyunla 3:1 yenerek Uluslar Ligi çeyrek finaline doğru önemli bir adım attı. Üstün performansı değerlendiren Klopp, oyuncularının kendi potansiyellerinin farkına varmaya başlaması gerektiğini vurguladı. Alınan sonuç, Almanya'yı grubunda güçlü bir konuma taşırken dikkatler Berlin'deki kritik son maça çevrildi.

Klopp, Sky Germany'ye yaptığı açıklamada, "Takım gerçekten çok, çok iyi bir maç oynadı. Bence gerçekten iyi olduğumuza, gerçekten iyi olabileceğimize alışmalıyız. Bunu doğru değerlendirmek için şunu da söylemeliyiz: Elbette bugün daha fazla gol atabilirdik. Ama çocuklara az önce, 'Şu an bunu pek umursamıyorum' dedim. Çünkü 'Bir sürece ve gelişime başlıyoruz' deyip her kısa değerlendirmemizde 'Şimdiden daha ileride olmalıyız' diye bekleyemeyiz. Bu yalnızca dışarıdakiler için değil, kendimiz için de geçerli" dedi.

Sırbistan deplasmanında oyunun kontrolünü övdü

Klopp, gerilimin yükseldiği zorlu deplasman atmosferinden zarar görmeden çıkan takımını soğukkanlılığı nedeniyle övdü. Zor bir dönemden geçen Sırbistan karşısında, oynaması güç bir maçta mücadele etmelerine rağmen Alman teknik adam, oyuncularının sakatlık yaşamadan baştan sona oyunun temposunu belirlemesinden memnundu.

"Bugün pek çok anda olağanüstü iyiydik. En iyi döneminden geçmediği kesin olan Sırbistan için çok zor bir maçtı. Yine de böyle maçlarda başınız ciddi biçimde derde girebilir; bizde öyle olmadı. Pek çok pozisyonda oyunumuz harika görünüyordu. Topa sahipken çözümler ürettik, üstünlük kurduk. Topu kaybettikten sonraki baskımız olağanüstüydü. Yoğunluğumuz üst düzeydi. Benim açımdan gerçekten çok, çok iyi bir maçtı" diye ekledi.

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Sırbistan'ın agresifliği Almanya'nın ritmini bozdu

Teknik direktör, ikinci yarıdaki tutuk performansın ardından takımının ritmini kaybettiğini kabul ederek rakibin devre arasından sonra çok daha agresif oynadığını belirtti. Oyuncuları ilk yarıda kaldıkları yerden devam etmeye çalışsa da Liverpool'un eski teknik direktörü, oyun anlayışını değiştirmek zorunda kalan bir takıma karşı aynı şekilde oynamayı sürdürmenin zor olduğunu söyledi. Bununla birlikte Brajan Gruda'yı, maç kontrolden çıkmadan önce rakibin kısa süreli toparlanmasını sakin bir şekilde durdurduğu için övdü.

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"Sahaya çıktıklarında daha agresiftiler. Biz ritim bulamadık. Elbette ritmimizi korumak istediğimiz belliydi ama sadece önceki gibi devam etmek istiyorsanız devre arası size yardımcı olmuyor. Rakibin her şeyi farklı yapması gerekiyordu. Daha kolay görev buydu. Ancak Brajan o kısa süreli hareketlenmeyi sakin bir şekilde söndürdü. Sonra kırmızı kartlar geldi. İşler biraz zorlaştı. Bu maçtan sakatlık yaşamadan çıktığımıza sevindim. Kısacası iyi bir akşamdı" dedi.

Gözler Berlin'deki "finalde"

Grupta sekiz puana ulaşan Almanya, Berlin'de Hollanda ile oynayacağı kritik maça hazırlanırken bir üst tura yükselmek için güçlü bir konumda. Takımın "final" olarak gördüğü bu maçı kazanması, bir sonraki turdaki yerini garantileyecek. Klopp, millî takımın geliştiğini ve yeniden hesaba katılması gereken bir güç hâline geldiğini futbol dünyasına göstermenin önemini vurguladı.

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Klopp sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün olmamız gereken yerdeyiz. İlk görevimiz dış dünyaya futbol oynayabildiğimizi göstermek. Berlin'deki bu finale katılmaya hak kazanmak istiyorduk ve şimdi bunu başardık. Dış dünyadaki herkese şunu göstermek için buradayız: Alman futbolu iyi durumda, emin ellerde, iyi oyuncularımız var ve gaza basıyoruz. Önümüzde maçlar var ve öğrendiğimizi, birlikte geliştiğimizi göstermek istiyoruz. Bugün bunlar kesinlikle vardı. Ama bunun maçta da görülüp görülmeyeceğini önceden asla bilemezsiniz."