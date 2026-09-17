Jürgen Klopp sert çıktı: "Bundan para kazanıyor olman gerçekten çok acınası"

Jürgen Klopp, perşembe öğleden sonra Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak ilk kadrosunu açıkladı. Kadroda birkaç sürpriz vardı, ancak bu sürprizler artık pek de sürpriz sayılmıyordu.

Klopp, Nations League maçları için Marc ter Stegen'i de kadroya aldı. Ardından kaleci Ajax'a dönecek ve diğer file bekçileri, milli takım teknik direktörünün karşısında kendilerini kanıtlama fırsatı bulacak.

Klopp'un kadrosundaki en büyük sürpriz ise SV Elversberg'den Felix Keidel oldu. Almanya'nın en üst seviyesinde yalnızca dört maça çıkan sağ bek, Almanya kadrosuna ilk kez seçildi.

Yine de bu tercih tamamen beklenmedik değildi; zira BILD ve Kicker çarşamba günü Keidel'in Klopp tarafından çağrılacağını zaten duyurmuştu.

Borussia Dortmund ve Liverpool'un da aralarında bulunduğu takımları çalıştıran Klopp, kadrosunun medyaya sızdırılmasının arkasındaki motivasyonları hiç anlayamadığını söyledi. “Çağrılacak oyuncuların yer aldığı bir listeyi sızdırarak para kazanmak gerçekten acınası.”

“Keidel'le, bilginin zaten sızmış olması ve son 17 saatin onun için nasıl geçtiği hakkında konuştum. Çünkü bu gerçekten oldukça tuhaf. Bu arada, sızdırılmış olması umurumda değil. Bence sadece üzücü. Ama neyse” diyerek sözlerini basın toplantısında tamamladı.

Klopp, 24 Eylül'de Almanya'nın Hollanda Milli Takımı ile karşılaşacağı maçta milli takım teknik direktörü olarak ilk kez sahaya çıkacak. Hollanda'nın rakibi, Nations League'de daha sonra Yunanistan ve Sırbistan'la da karşılaşacak.