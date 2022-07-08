Kırmızılar'ın menajeri, ailesinin de şahit olduğu Paris'teki olayların tekrarlanmaması için çalışılması gerektiğini söyledi.

Jürgen Klopp, ailesinin Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool taraftarlarını saran kaosa kapıldığını açıkladı.

Kırmızılar'ın patronu, Stade de France'ta taraftarların polis tarafından göz yaşartıcı gaza maruz bırakıldığı, tehlikeli kuyruklarda ezildiği ve ardından stadyum dışında çeteler tarafından saldırıya uğradığı sahneleri "delilik" olarak nitelendirerek, UEFA ve Fransız yetkililerin, bunun tekrarlanmaması için çalışması gerektiğini söyledi.

Klopp'un takımı son maçı Real Madrid'e 1-0 kaybetti ve böylece yedinci Avrupa Kupası zaferini kaçırdı. Ancak o gece futbol, Paris'teki her iki taraftar grubunun yaşadığı sıkıntılardan dolayı önemli ölçüde gölgede kaldı.

Klopp, Şampiyonlar Ligi final kaosu hakkında ne dedi?

Mayıs ayından bu yana ilk kez gazetecilere konuşan Klopp, şu yorumu yaptı:

"Dışarıdaki durumu ailemden ilk ağızdan duydum çünkü her şeyin ortasındaydılar.

"Maçtan önce bana mesaj attılar ve 'İçerideyiz, iyi şanslar' dediler. Fakat hâlâ stadyuma bir buçuk saatlik bir uzaklıktaydılar.

“Onların başına gelen, hemen hemen herkesin başına geldi. Konuştuğum iki ya da üç kişi şanslıydı. Hızla içeri girip bekliyorlardı.

"Ancak maç oyun boyunca birçok problem yaşandı. Taraftarlar, yanlarında oturan yabancı insanlara 'Burada ne yapıyorsun?' der gibi bakıyorlardı.

"Yanlış yerde tek bir Liverpool taraftarı yoktu. Kesinlikle bileti olmayanlar tarafından işgal edilen birçok yer vardı, ancak bunlar Liverpool taraftarı değildi.

“Bu hemen hemen herkesin anlattığı hikâye, herkes bu deneyimi yaşadı. Sanırım stadyumun içinde 50 kişi tanıyordum ve 47 kişi bana tamamen aynı hikâyeyi anlattı.

"Ben bunu duydum. Organizasyonun, olması gerektiği gibi olmadığı açık."

"Şampiyonlar Ligi finalinde bir böyle çılgınlık hayal edin!"

Liverpool taraftarları için Paris, dikkate değer bir sezona son veren bir kâbus oldu.

Onlarca taraftarın yaralanma ve travma yaşamasıyla, sahadaki yenilgiye stadyumdaki düzensizlik eklendi. 9 binden fazla Liverpool taraftarı, stadyum içinde ve çevresinde deneyimlerini detaylandıran tanık ifadeleri sundu.

Klopp, şöyle devam etti:

"O gece yaşadığımız en küçük problem, maçı kaybetmemizdi. Bunu Şampiyonlar Ligi finalinde hayal edin. Delilik!"

“Kimsenin kasıtlı olarak hata yapmadığından yüzde 100 eminim. Ama yine de hatalar yapıldı ve şimdi bunu çözmemiz gerekiyor.

"Paris'in ne kadar güzel olduğunu ve önümüzdeki birkaç yıl içinde meydana gelecek büyük olayları hepimiz biliyoruz. Bu tür şeylerin kesinlikle düzenlenmesi ve açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Her şeyden önce, bunun bir daha yaşanmaması için.

“Bence daha büyük sıkıntılar olmadığı için gerçekten şanslıydık. Bunun bir daha olmayacağından emin olmalıyız.”

UEFA, Stade de France'taki olaylar hakkında ne dedi?

Finalin hemen ardından, düzensizliği başlangıçta ve yanlış bir şekilde "taraftarların geç gelmesine" bağlayan UEFA, Paris'teki olaylarla ilgili tam ve bağımsız bir soruşturma başlatacağını duyurdu.

Daha önce Portekiz Eğitim Bakanı olan Dr Tiago Brandao Rodrigues başkanlığında, ilk bulgularının kasım ayında yayınlanacak detaylı rapordan önce eylül ayında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Bu arada Fransız senatosunun, tam bir parlamento soruşturması için artan çağrılarla birlikte 13 Temmuz'da bir kamu raporu yayınlaması bekleniyor.