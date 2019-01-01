Jurgen Klopp: Şampiyon olamazsak şikayet etmeyeceğiz

Premier Lig’in 36. haftasında Huddersfield’ı konuk edecek Liverpool’un teknik direktörü Jurgen Klopp, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Son üç haftasında girilen Premier Lig’de ile şampiyonluk için yarışan ’un Alman teknik direktörü Klopp, basın toplantısında soruları cevapladı.

Manchester derbisini değerlendiren Alman teknik adam “Beklediğimiz bir sonuçtu. United özellikle ilk yarıda elinden geleni yaptı. Yakaladıkları şansları değerlendiremedi ve City’nin karşısında duramadı. Maçı izlerken tamamen sakindim. Aylar sonra iki takımın da maç sayıları eşitlendi. Artık her şey açık. Biz City’nin 1 puan gerisindeyiz. Öncelikle kendi maçlarımızı kazanmalıyız. Bu bile şampiyon olmamıza yetmeyebilir. karşılaşmasına konsantre olmuş durumdayız” ifadelerini kullandı.

Norveçli bir basın mensubunun teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’e tavsiye vermesi istemesi üzerine gülerek “O bana yardım etmedi, ben ona neden yardım edeyim?” yanıtını verdi.

Şampiyonluk yarışı hakkında sorulan sorulara ise “Sadece bir takım şampiyon olacak. Bunu en başından beri biliyorduk. Saha çıktığımız her maç en iyi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bütün ilgilendiğimiz bu. Huddersfield, Newcastle ve Wolverhampton maçlarımız kaldı. Şu an içinde bulunduğumuz durumu değiştiremeyiz. Maçlarımızı kazanmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Eğer şampiyon olamazsak şikayet etmeyeceğiz. Guardiola ve ekibi de şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Geçen sezonu City’nn 25 puan gerisinde tamamladığımız unutulmamalı. Büyük gelişme gösterdiğimizi düşünüyorum” cevabını verdi.

Profesyonel Futbolcular Birliği’nin belirlediği yılın takımına da değinen Klopp “Sadio, Virgil, Trent ve Andy de bu takımda olmayı hak etmişlerdi. Hepsini tebrik ediyorum. Benim için bu sezonun takımı benim takımım. Salah ve Wijnaldum da o takımın içinde olabilirlerdi ama kararı ligde oynayan oyuncular veriyor. Bu yüzden en adil seçimlerin yapıldığı ödülün bu olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.