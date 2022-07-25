Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Senegalli oyuncunun ayrılığının arkasındaki nedenleri açıkladı.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Bayern Münih'e transfer olan Senegalli yıldız Sadio Mane'nin ayrılık sürecine değindi. Viaplay Fotball'a konuşan Alman futbol adamı Mane'nin yeni bir meydan okuma aradığını söyledi ve bu gibi durumlarda oyuncuların uzun süre forma giydiği takımlarda kalmasının genellikle olumsuz sonuçlar doğurduğunun altını çizdi. Klopp böylece Mane'nin Mohamed Salah'ın yeni sözleşme imzalaması için gönderildiği yönündeki haberleri de yalanlamış oldu.

Ne söylendi?

"Hem Sadio hem de menajeri bana yeni bir meydan okuma arzusu hissetiklerini söyledi. Bu gibi durumlarda ayrılık ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Biz de bu durumu anlayışla karşıladık ve Bayern Münih'e gitmesine izin verdik. Ona Liverpool'a kattıkları için her zaman teşekkür edeceğiz.

"Umarım Bayern'de harika bir dönem geçirir. Gerçekten de bir oyuncuya daha fazla saygı duyabileceğimi düşünmüyorum. Muhteşem bir fiziği var ve çılgınca bir şekilde 38-39 yaşına dek futbol oynayacak"

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Liverpool'da geçirdiği altı yılda 269 maça çıkan ve 120 gol atan Mane'nin 35 milyon sterlin karşılığında ayrılmasına onay veren Liverpool, kadrosunu Benfica'nın Uruguaylı yıldızı Darwin Nunez ile güçlendirmişti. Her iki oyuncu da yeni takımlarıyla çıktıkları ilk hazırlık maçında fileleri sarsarken, Mane'nin Lewandowski'nin, Nunez'in ise Mane'nin yerini doldurup dolduramayacağı merakla bekleniyor.

Liverpool'un uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretinin dinmesinde büyük rol oynayan Mane, takımıyla üç kez Şampiyonlar Ligi finali oynarken, en büyük kupayı kaldırmayı başarmış ve futbol tarihine geçmişti.

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