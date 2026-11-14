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Sırbistan karşısında maçın büyük bölümünde sergilediği etkileyici performans sayesinde Almanya millî takımı, Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselme şansını korudu. Belgrad'daki 3-1'lik (2-0) galibiyette ilk maçına çıkan bir oyuncu hemen dikkatleri üzerine çekti ve Almanya'ya yıllardır eksikliğini çektiği bir özelliği yeniden kazandırabileceğini gösterdi.

Ayrıca kaptan Joshua Kimmich ilk 11'e döndü ve orta sahadaki uyumun, oyunu yönlendiren isim olarak kendisiyle de gayet iyi işlediğini gösterdi. Bayern Münih'in yaz transferlerinden biri içinse işler zorlaşabilir. İşte cuma akşamından çıkarılan sonuçlar.

Almanya millî takımı: Brajan Gruda gecikmeli ilk maçında büyüledi

Jürgen Klopp, yaz sonunda yeni Almanya millî takım teknik direktörü olarak tanıtıldığında, yönetiminde kanat oyununun yeniden daha fazla ön plana çıkacağının sinyallerini vermişti. Selefi Julian Nagelsmann, Leroy Sane veya Jamie Leweling gibi oyunculardan çoğu zaman yalnızca birini nominal kanat forveti olarak sahaya sürerken Jamal Musiala ve Florian Wirtz'den oluşan yaratıcı ikiliyi daha çok iç koridorlarda kullanıyordu. Klopp ise hücum anlayışında farklı bir yol izleyeceğini kısa sürede belli etti.

Klopp o dönemde, "Her takım oyunu daraltabilir, günümüzün oyun kurucuları kanatta oynuyor" demişti. Böylece Alman takımının hücumunun son yıllarda neden sık sık aksadığına ve rakipler için öngörülebilir göründüğüne dair oldukça isabetli bir teşhis koymuştu. Almanya millî takımı, özellikle de Dünya Kupası'nda Paraguay'a elendiği maçta açıkça görüldüğü üzere, geride savunma yapan rakiplere karşı tekrar tekrar zorlanmıştı. Orta sahada mevcut olan yaratıcılığı somut bir sonuca dönüştürmek için hız ve bire birde etkili olma becerisi eksikti.

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Bu nedenle Klopp yönetimindeki ilk dört maçta hücumun kanatlarında çeşitli adaylar şans buldu. Millî maçların oynandığı ekim başındaki arada teknik direktör; Bayern Münih'ten Lennart Karl, Köln'den Said El Mala, Freiburg'dan Derry Scherhant, Brentford'dan Kevin Schade ve Barcelona'dan Karim Adeyemi olmak üzere beş farklı oyuncuya görev verdi. Hepsi olumlu işaretler gösterse de hiçbiri tam anlamıyla ikna edemedi.

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Sırbistan karşısında ise Brajan Gruda, Almanya formasıyla uzun süredir beklenen ilk maçına çıktı. Klopp, Leipzigli oyuncuyu aslında ilk kadrosuna çağırmıştı ancak karın kası zorlanması o dönemde planları son anda bozmuştu. Teknik direktör daha önce, "sokak futbolcusu" Gruda'nın planlarında önemli bir yeri olduğunu ve onu birkaç yıldır takip listesinin en üst sıralarında tuttuğunu defalarca vurgulamıştı. Klopp, "O, oynamayı seven müthiş bir futbolcu. Potansiyelini henüz tam olarak ortaya koymadı. Zaten bu yaşta koyması da gerekmiyor ama çok sayıda olumlu sinyal verdi" demişti.

Hakkındaki büyük beklentilerle sahaya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, cuma akşamı neden bu kadar övüldüğünü etkileyici biçimde gösterdi. Gruda, Alman takımının pas organizasyonuna sık sık iyi uyum sağladı, hızını çabuk hücumlarda kullanmaya çalıştı ve zaman zaman karşısında tamamen çaresiz kalan Sırp sol bek Petar Sukacev ile bire bir mücadelelere girdi. İlk yarıda bu hızlı driplinglerinden birinin ardından asist yapabilirdi ancak Kai Havertz, Gruda'nın nokta atışı ortasına yaptığı kafa vuruşunu kötü bir şekilde kalenin dışına gönderdi.

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Leipzigli oyuncu, aradan sonra performansını 50 metreden uzun harika bir solo koşuyla taçlandırdı. Ceza sahasının sınırından yaptığı, hem göze hoş gelen hem de düzgün bir vuruşla topu kurtarılması imkânsız biçimde ağlara gönderdi. İstatistik platformu OPTA'ya göre Gruda'nın Sırbistan karşısındaki 14 driplinginden dokuzu başarılıydı. Son on yılda Almanya formasıyla bu sayıya yalnızca bir kez ulaşılmıştı: 2022 Dünya Kupası'nda Jamal Musiala, hatta Bayernli yıldız o maçta 13 başarılı dripling yapmıştı.

Maçın ardından Klopp da Gruda'nın A takım seviyesindeki ilk maçını övgüye boğdu. Teknik direktöre göre hücum oyuncusu "inanılmaz" bir performans sergilemişti. Çaresiz kalan Sukacev içinse Klopp yalnızca üzüntü duydu: "Sol bek zavallı adamın teki!"

Getty Images

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Almanya millî takımı: Yeni orta saha Joshua Kimmich'le de işliyor

En azından önceki iki maçta Almanya millî takımı, Joshua Kimmich'in yokluğunu pek hissetmemiş gibi görünüyordu. Kaptan, teknik direktör Jürgen Klopp tarafından hem Sırbistan'la oynanan ilk maçın hem de Yunanistan'la oynanan rövanşın kadrosuna alınmamıştı. Bu iki karşılaşmada orta saha üçlüsünü Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof ve Florian Wirtz oluşturdu.

Üçü de genel olarak görevini iyi yaptı. Altı numarada Kimmich'in rolünü üstlenen Pavlovic ile iç koridorlarda oynayan Bischof (henüz ikinci millî maçındaydı) ve Wirtz arasında müthiş bir uyum vardı. Sırplara karşı ilk maçta Bischof'un attığı 1-0'lık golün, üçlünün direğin de yardımıyla gelişen bir organizasyonundan gelmesi dikkat çekiciydi. 2-0'ı ise Wirtz kaydetti.

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Bischof, "Üçümüz iyi anlaştık" dedi. Wirtz de Bischof'la oynamaktan "çok ama çok keyif aldığını" söyledi: "Boş alanlarda çok ama çok akıllıca hareket ediyor ve topla çok iyi." Kaleci Jonas Urbig ise "Pavlo ile Tom arasındaki bağlantının çok iyi işlediğini" belirterek, "Oyunu çok iyi yönlendirdiler" dedi.

Kimmich ise maçı izlemek zorunda kaldı. Yalnızca Bayern Münih'ten iki takım arkadaşının ve Wirtz'in Almanya'nın oyununa damga vurmasını değil, kısa süre sonra bazı yorumcuların yeniden ortaya çıkıp 31 yaşındaki oyuncunun Alman millî takımının oyununa genel olarak ne kadar etki ettiğini sorgulamasını da izledi.

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Klopp, Sırplarla oynanacak rövanş öncesinde bu durumu açıkça eleştirdi. Teknik direktör, "İki genç oyuncunun (Pavlovic ve Bischof; editörün notu) performansına, iyi oynadıkları için haklı olarak sevinmek istiyorsunuz ama ardından bundan 'Peki bu Kimmich için ne anlama geliyor?' hikâyesi çıkarılıyor" dedi ve vurguladı: "Hiçbir şey! Çünkü Jo Kimmich süper bir oyuncu. Hiçbir şey ifade etmiyor!"

Ve beklendiği gibi Bayern Münihli oyuncu, cuma akşamı Belgrad'da kalitesini ve gelecekte de Alman takımı için ne kadar önemli olabileceğini gösterdi. Her zamanki gibi sahaya çıkan oyuncular arasında topla en çok buluşan ve en çok pas yapan isim olmakla kalmadı. Dönüşüyle birlikte Almanya'nın oyununda, neredeyse her tehlikeli hücumun üzerinden geliştiği merkezî bağlantı noktası olduğunu yeniden gösterdi. Kısacası orta saha, kaptanla da gayet iyi işliyor gibi görünüyor.

Getty Images

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Almanya millî takımı: Sol bekte forma yarışı tamamen açık

Jürgen Klopp, dörtlü savunmanın sağında yeni as oyuncu olarak Phillip Treu'da karar kılmış gibi görünüyor. Freiburg'lu oyuncu, beş Uluslar Ligi maçının dördüne ilk 11'de başladı ve görevini oldukça sağlam biçimde yerine getirdi. Sol bekteki yarış ise uzun zamandır olmadığı kadar açık.

Teknik direktörün teoride üç seçeneği var. Başlangıçta en yüksek şans Nathaniel Brown'a tanınıyordu; bunda yazın Eintracht Frankfurt'tan Bayern Münih'e transfer olmasının da payı vardı. Nitekim Hollanda ve Yunanistan'a karşı oynanan ilk iki maçta David Raum (RB Leipzig) ve Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) onun gerisinde kaldı. Tercih Brown'dan yana kullanıldı.

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Ancak o zamandan beri durum belirgin biçimde Stuttgartlı oyuncunun lehine dönmüş görünüyor. Mittelstädt, Sırbistan karşısında üst üste ikinci kez ilk 11'de yer aldı ve 29 yaşındaki oyuncu üst üste ikinci kez gerçekten iyi bir maç çıkardı. Sırbistan'la oynanan ilk maçta Florian Wirtz'in golünü hazırlayan Mittelstädt, cuma günü de iyi performansını sürdürdü.

1-0'dan hemen önce kararlı bir çıkışla köşe vuruşunu kazandı ve birkaç saniye sonra korneri bizzat ceza sahasına gönderdi. Orada Kai Havertz'i buldu; top Havertz'in üzerinden Sırbistanlı Srdan Babic'e gitti. Babic, aslında köşeye pek gitmeyen kafa vuruşunda topun yönünü değiştirerek kurtarılması imkânsız biçimde kendi kalesine gönderdi. Mittelstädt genel olarak Almanya millî takımının birçok iyi hücumuna katıldı, rakip ceza sahasına yaptığı ortalarla sık sık tehlike yarattı ve savunmada da hata yapmadı.

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En azından şimdilik Stuttgartlı oyuncu, dörtlü savunmanın solundaki yeri kendisinin sayabilir. Mittelstädt bu kadar iyi performansları istikrarlı biçimde sergilemeyi sürdürürse Klopp, Brown veya Raum'a yeniden şans vermek için gerekçe bulmakta zorlanacak.

IMAGO

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