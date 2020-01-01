Jürgen Klopp: Pep Guardiola, dünyanın en iyi teknik direktörü

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, dünyanın en iyi teknik direktörü olarak tanıdık bir ismi işaret etti.

Premier Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu 'da teknik direktör Jürgen Klopp, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

Bild'in canlı yayınına konuk olan Alman teknik direktör, dünyanın en iyi teknik direktörü olduğu yönündeki görüşleri reddederken, tercihini Pep Guardiola'dan yana kullandı:

"Dünyanın en iyi teknik direktörü ünvanı tek başına bana bir şey ifade etmiyor. Ekip olarak başarılıyız. Ancak bana göre dünyanın en iyi teknik direktörü Guardiola."

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Daha fazla takım

Klopp, mevut kadroyla daha birçok kupa kazanacaklarını inandığını da söylerken, "Bu takımın herhangi bir değişikliğe ihtiyacı yok. Futbolu domine edeceğimizin sözünü veremem. Ancak hedefimiz takımı bir arada tutmak. Eğer bir konuda yetenekliysem o da insanları bir araya getirmededir" şeklinde konuştu.

Adı sık sık Liverpool ile anılan 'un yıldızı Jadon Sancho hakkında konuşan Klopp, "Kırmızı forma onda çok iyi durur. Ama bu yaz böyle bir transferin gerçekleşeceğini sanmıyorum. O çok iyi bir futbolcu. Eğer Liverpool'a gelirse, en çok şaşıran ben olurum" ifadelerini kullandı.

Liverpool, Premier Lig'in 32. haftasında 2 Temmuz Perşembe günü ile karşılaşacak.