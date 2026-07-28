Jürgen Klopp eylül ayında milli takım teknik direktörü olarak ilk kadrosunu açıkladığında, birçok heyecan verici sorunun ilk yanıtı da ortaya çıkacak: Almanya Milli Takımı’nın kadro yapısı, Dünya Kupası fiyaskosunun ardından istifa eden Julian Nagelsmann dönemindeki iyi kötü iki buçuk yıla kıyasla nasıl değişecek? Hangi oyuncular bir süreliğine artık davet edilmeyecek? Klopp hangi isimleri kadroya yeni dahil edecek ve Alman futbolunun vitrin yüzünün yeniden yapılanmasında onlara önemli roller verecek mi?

Rocco Reitz, adını özellikle son sorunun cevabında görmeyi çok isterdi. Reitz, yeni kulübü RB Leipzig’deki resmi tanıtımında kısa süre önce, "Bence herkesin hedefi bir gün milli oyuncu olmak. Bu benim listemde de var" dedi. Şimdi, orta saha oyuncusunun Borussia Mönchengladbach’tan Saksonya ekibine transferinin mart ayında çoktan tamamlanmış olduğunu dikkate alınca, Klopp’un Reitz’i hiç de fena bulmadığı kısa sürede anlaşılıyor.

Sonuçta Reitz’in Leipzig’e transfer olduğu dönemde, Klopp’un iyi kötü dört ay sonra milli takım teknik direktörü olacağı akla bile gelmiyordu. O sırada 59 yaşındaki isim hâlâ Red Bull’da Global Soccer Başkanıydı ve bu görevdeyken Reitz’in RB’ye getirilmesinde belirleyici rol oynadı. 24 yaşındaki oyuncunun yoğun oyun tarzı, sprint yeteneği ve takım için son gömleğini vermeye hazır tutkulu anlayışı, edinilen bilgilere göre Klopp’u fazlasıyla etkiliyor. Reitz tam gaz futboluyla Leipzig’in bitmek bilmeyen oyun stiline bu kadar iyi uyduğu için, yeni DFB hocası onu Leipzig’e getirdi; aynı nedenlerle şimdi de onu milli takımın merkez orta sahası için radarına almış olabilir.

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Net olan şu ki, Klopp’un DFB takımında bir yeniden yapılanma yürütmesi bekleniyor ve buna izin de veriliyor. Bunu en baştan kamuoyuna bu şekilde anlatmak, geri adımları açıkça göze almak ve belki de bir iki büyük turnuvayı gösterişli şampiyonluk söylemleri olmadan bir geçiş sürecinin parçası olarak görmek, Almanya futbolunun yeni güçlü adamı için önemli görünüyor. Klopp, MagentaTV’de uzman olarak Dünya Kupası finali çerçevesinde DFB takımının geleceğine ilişkin, "Yetenek var. Ama oyuncuların başa çıkabileceği bir beklenti düzeyi yaratmak gerekiyor" vurgusunu yaptı. Klopp, göreve başlama basın toplantısında 57 saha oyuncusunu not ettiğini söyledi. Ancak isim vermedi.

Jürgen Klopp, DFB takımının yeniden yapılanmasında Rocco Reitz’e güvenecek mi?

Bunu Reitz örneğine indirgersek anlamı şu: Klopp açıkça ondan çok şey bekliyorsa, çünkü onu 20 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig’e getirdiyse ve takımlarının son derece yoğun oyun tarzı için onu uygun görüyorsa, yeniden yapılanmanın bir parçası olacak oyunculardan biri olabilir. Bunun temel şartı ise Reitz’in Leipzig’de kendini kabul ettirmesi ve transferinin kısmen karmaşık koşullarıyla iyi başa çıkması.

Mönchengladbach’ta, çocukluğundan beri gönül verdiği ve henüz yedi yaşındayken kramponlarını bağlayarak formasını giymeye başladığı kulüpte, bilindiği üzere özellikle RB’ye gittiği için gözden düşmüş durumda. Reitz transferinin ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra, nisan ayında Gladbach’ın Leipzig deplasmanında, Fohlen taraftar grubundaki bir pankartta "Bunu isteyen biri asla kaptanımız olamaz" yazıyordu. Böyle bir transfere ters düşen tüm futbol romantizmine rağmen, bu adımı atmak için ciddi bir özgüven gerektiğini teslim etmek lazım. Üstelik belli bir risk seviyesi baskıyı daha da artırıyor: Reitz Leipzig’de tutunamazsa, eski memleketinden gelecek alay kaçınılmaz olacak; yeni yuvasındaki ilk maç gününde ilk rakibi de tesadüfen Gladbach olacak.

Buna bir değişken daha ekleniyor: Reitz ilkbaharda transfer edildiğinde RB’nin teknik direktör koltuğunda hâlâ Ole Werner oturuyordu. Yeni teknik patron Martin Demichelis’in eski Gladbachlı oyuncuya ne ölçüde inandığı ise henüz görülmüş değil. Genel olarak bakıldığında Reitz, koşu kapasitesi ve ikili mücadele gücü, topsuz oyundaki agresifliği ve toplu oyundaki sade anlayışıyla Leipzig futboluna biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Profil olarak yerine geçmesi beklenen ayrılan Xaver Schlager’a çok benziyor.

Christoph Baumgartner’ın büyük ihtimalle ekim sonuna kadar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması, Reitz’e gelecek sezonun ilk haftalarında Nicolas Seiwald ya da Assan Ouedraogo’nun yanında merkez orta sahada kendine yer açma fırsatı verebilir. Tabii kendisinin de tamamen hazır olması şartıyla. Ağır bir enfeksiyon, onu geçen sezonun sonunda zaten saf dışı bırakmış ve son iki ay boyunca da inatçı şekilde peşini bırakmamıştı. Reitz iyimser bir şekilde, "Kendimi iyi hissediyorum, değerler iyi. Hafta hafta bir adım daha ileri gidiyoruz" dedi, ancak RB’de ilk etapta bireysel toparlanma antrenmanlarıyla çalışmalara başlamak zorunda kaldı.

Rocco Reitz, Jürgen Klopp döneminde milli oyuncu olacak mı? Rekabet büyük

Reitz, kişisel hedef olarak mümkün olduğunca çok skor katkısı yapmayı belirledi; bu, özellikle son iki yılda oyununda fazlasıyla eksik kalan bir unsurdu. Elbette buna ek olarak Klopp’a bir ya da birkaç güçlü referans sunmayı da planlıyor. U21 Milli Takımı’nda Reitz, 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde kilit isimlerden biri hâline gelmişti; geçen yaz düzenlenen turnuvada da mutlak performans liderlerinden biriydi. Alman takımıyla Avrupa ikincisi oldu, burada birçok çok güçlü performans sergiledi ve her şeyden önce, bitmek bilmeyen yoğun koşuları art arda yapabilme ve sahanın her metresini sürme kapasitesiyle parladı.

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Bilindiği üzere Reitz, EURO 2024 öncesinde A Milli Takım atmosferini daha önce de tatmıştı; bir ara Brajan Gruda ile birlikte antrenmanları tamamladı, iyi bir görüntü verdi ve Haziran 2024 başındaki Ukrayna hazırlık maçında (0-0) kadroda yer aldı. Ancak Reitz ilk A milli maçını o günden bu yana hâlâ bekliyor; Klopp döneminde bunun değişmesi hedefleniyor. Ve teknik direktör değişikliği onun işine yarıyor gibi görünse de gerçeğin bir diğer tarafı da şu: Altı numara ve sekiz numara pozisyonlarında rekabet oldukça büyük.

Klopp, merkez orta sahada Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic’ten oluşan, Bayern Münih’te harika işleyen bir ikiliye yönelebilir. Ayrıca Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leipzig’den yeni takım arkadaşı Ouedraogo, Tom Bischof (Bayern Münih), Anton Stach (Leeds United) ya da Angelo Stiller (VfB Stuttgart) gibi DFB’de zaten daha yerleşik konumda olan bazı kaliteli oyuncularla da Reitz’in rekabet etmesi gerekecek. Buna ek olarak Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) ya da Noel Aseko (Eintracht Frankfurt) gibi büyük ve yük taşımayan yetenekler de var; Klopp, DFB’deki yeni başlangıçta bu isimleri geleceğin temel taşları olarak açıkça inşa edebilir.

Reitz, özellikle Klopp’la olan özel bağı nedeniyle elbette bunun için de adaylardan biri. Belirleyici olacak şey, birkaç ay önce yeni milli takım teknik direktörünün onu RB Leipzig’e getirmesine neden olan özellikleri yeni kulübünde sahaya ne kadar iyi yansıtabileceği. Şu meşhur 57 kişinin arasında Reitz’in de yer aldığı ise kesin gibi.