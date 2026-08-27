Temmuz sonuna doğru resmiyet kazandığında, Ajax Amsterdam'ın Julian Brandt'ın yeni sportif yuvası olacağı, dışarıdan bakan biri olarak bile onun bu işe ne kadar büyük bir heyecan duyduğunu hemen fark etmek mümkündü. Hollanda'nın rekortmen kulübündeki güzel oyunun DNA'sından, başarı açlığından, stadyumdaki atmosferden ve Teknik Direktör Jordi Cruyff'un kendisi için gösterdiği samimi çabalardan övgüyle söz etmişti.

Aradan henüz bir aya yakın bir süre geçti. Ancak Amsterdam'daki başlangıcın Brandt için son derece iyi geçtiğini söylemek mümkün. Eski Dortmundlu oyuncu, yeni kulübü adına ligde çıktığı ilk maçta ilk güçlü mesajını verdi; kulübün artık PSG'ye giden oyuncusu Mika Godts ile yaptığı güzel iş birliğinin ardından, yedekten oyuna girerek PEC Zwolle karşısında skoru 2-0'a getiren golü attı.

Brandt, şu ana kadarki iki ilk 11 maçında, Conference League elemesinde Shelbourne ve Sion'a karşı oynadığı karşılaşmalarda, beş maç sonunda gol sayısını üçe çıkardı. Özellikle geçen hafta İsviçre'de deplasmanda alınan 4-2'lik galibiyette attığı gol öne çıktı. Birincisi, çok önemliydi ve ikinci yarının başında takımına geçici 1-1'lik eşitliği getirdi. İkincisi ise çok güzeldi: Kaleye 20 metre mesafede topu alan Brandt, kendine şut pozisyonu hazırladı ve meşin yuvarlağı büyük bir incelik ve gerekli sertlikle köşeye gönderdi.

Julian Brandt: Van der Vaart'ın iğnelemelerine rağmen Ajax'ta iyi başlangıç

Hollanda gazetesi De Telegraaf bu golü, "Brandt dünya klasında olduğunu gösteriyor" sözleriyle yorumladı. 8 numarayı giyen ve Ajax'ın tipik 4-3-3 düzeninde üç orta saha oyuncusunun en hücumcu rolünü üstlenen oyun kurucu, kendisine uygun yeni bir kulüp bulmak için yürüttüğü uzun arayışın ardından hızlıca uyum sağladı ve tecrübesiyle kalitesiyle daha şimdiden öne çıkıyor. Hollanda'daki ilk haftalarında tanınmış bir isimden kendisine yönelik bir iğneleme de duymak zorunda kalmış olması ise muhtemelen Brandt'ı pek rahatsız etmiyordur.

Ajax efsanesi Rafael van der Vaart da, abartılı ama çoğu zaman tam anlamıyla nesnel olmayan eleştirileriyle tanınan bir isim olarak, kendini yeni Amsterdımlıyla kıyaslatmak istemedi. Sunucu Thierry Boon, Brandt'ın oyun stilini van der Vaart'ın geçmişteki oyunuyla kıyasladıktan sonra van der Vaart, NOS-Fußball podcastinde, "Hadi canım, benim olduğum şeyin yüzde yirmisine bile ulaşamaz" dedi. Eski orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Transferden tamamen büyülenmiş insanlara da şaşırdığımı söylemeliyim." Ajax'ın Brandt'a minnettar olması gerekmediğini, tam tersine Ajax'ta oynama fırsatı için minnettar olması gerekenin Brandt olduğunu vurguladı. Gerekçesi de şuydu: "Biraz iyi hava futbolcusu. Her şey yolunda gittiğinde her şey oluyor, işler gitmediğinde ise buna sinirleniyoruz."

Buna rağmen Brandt'ı kısaca "iyi bir takviye" olarak da övdü: "Oldukça sakin ve ilk izlenim çok iyi. Genç oyunculara nasıl yardımcı olduğunu da görüyorsunuz."

İlkbaharda, Brandt'ın BVB'de geçirdiği yedi yılın ardından bir kez daha yeni bir şey yapmak istediği ve yapması gerektiği netleşmişti. Leeds United'dan Atletico Madrid'e, oradan Roma'ya kadar birçok talibi vardı. Ancak teknik kapasitesi yüksek oyuncu, Avrupa'nın ilk beş liginin birine gitmek yerine, özellikle genel kalite bakımından daha zayıf olan Eredivisie'yi seçti. Çünkü uzun uzun düşündükten sonra, uluslararası hedefleri de bulunan ve gelecekte yeniden sadece Conference League'den fazlasını isteyen Ajax'ın kendi güçlü yönlerine mükemmel uyduğuna karar verdi. Ve muhtemelen bu kararı verirken aklının bir köşesinde milli takım kelimesi de vardı.

Jürgen Klopp, Julian Brandt'ı DFB takımına geri döndürür mü?

30 yaşındaki Brandt tam da bir futbolcunun en iyi yaşlarında bulunuyor ve potansiyel olarak önünde üst düzeyde birkaç yıl daha var. O halde neden DFB takımına dönüşü hedeflemesin? Hele ki son yaklaşık üç yılda onu çoğunlukla görmezden gelen teknik adam artık görevde değilken.

Brandt, 2016'daki milli takım debutundan bu yana Joachim Löw ve Hansi Flick dönemlerinde uzun süre büyük ölçüde milli takımın yerleşik bir parçasıydı. Julian Nagelsmann döneminde ise bu durum yalnızca iki milli takım arasında devam etti. Brandt için talihsiz olan unsurlardan biri de, Kasım 2023'te Türkiye'ye karşı oynanan ve çokça dile getirilen korkunç hazırlık maçında (2-3) ve Avusturya karşısındaki maçta (0-2) her iki kez de ilk 11'de yer almasıydı.

Bunun ardından bir süre tamamen gözden çıkarıldı, 2024'teki ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdı ve Nagelsmann tarafından yalnızca Kasım 2024'te üçüncü ve son kez aday kadroya çağrıldı. Ancak o dönemki milli takım teknik direktörünün de kabul ettiği gibi, bunun başlıca nedeni o sırada sakatlık kaynaklı bazı eksikleri telafi etmek zorunda olmasıydı. Nagelsmann, "Avrupa Şampiyonası kadrosunun tamamı hazır olsaydı, belki de o kadroda yer almayacaktı" dedi. Kısa süre sonra Brandt'a Nations League'de Macaristan ile 1-1 berabere kalınan maçta, toplam 48 milli maçlık kariyerindeki şimdilik son milli maçını da verdi. Aradan geçen yaklaşık 21 ayda bir daha çağrı almadı, 2026 Dünya Kupası da Brandt olmadan oynandı.

Bunun EURO 2028'de değişme ihtimali ve Brandt'ın 2018 ile 2022 Dünya Kupalarının ardından artık bir Avrupa Şampiyonası'nda da yer alma şansının artmasının sebeplerinden biri de, Dünya Kupası'nda alınan utanç verici son 32 turu elenişinin ardından yaşanan teknik direktör değişikliği. Çünkü Jürgen Klopp'un Brandt'ı oldukça beğendiği bilinen bir gerçek.

Jürgen Klopp, Julian Brandt'ı BVB'ye ve Liverpool'a getirmek istemişti

Dönemin BVB teknik direktörü Klopp, Brandt'ı ilk kez 2013'te kadrosuna katmak istemişti; Dortmund o dönemde bilindiği üzere Bayern Münih'e giden Mario Götze'nin yerini doldurmak zorundaydı. Brandt, bir zamanlar The Athletic'e verdiği demeçte, "O sırada çok başarılıydılar ve uyumlu bir takımları vardı, üst üste iki kez Almanya şampiyonu olmuşlardı (2011 ve 2012) ve Şampiyonlar Ligi finalindeydiler (2013). Bu yüzden biraz çekinmiştim ve kendi kendime 'Yeterince süre alabilecek miyim? Belki de Leverkusen daha doğru bir adım olur' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

O dönem 17 yaşında olan Brandt böylece Klopp'a hayır dedi ve bunun yerine VfL Wolfsburg'dan Bayer 04'e geçti; burada kısa sürede A takımda kendine yer buldu. Birkaç yıl sonra, 2017'de ise artık Liverpool'da görev yapan Klopp, o sırada 21 yaşına gelmiş ve Bundesliga'da kendini kanıtlamış bir oyuncu olan Brandt'ın kapısını yeniden çaldı. 30 yaşındaki oyuncu o günleri, "Bir sonraki adımı atıp Liverpool'a gitme şansım vardı ama zaman benim için henüz doğru değildi [...] Yazık oldu, çünkü Kloppo için oynamayı isterdim" sözleriyle anlattı ve Klopp'a verdiği ikinci ret kararını hatırlattı.

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2012 ile 2022 arasında Liverpool'da çalışan ve uzun süre baş analist olarak görev yapan Ian Graham, daha sonra How to Win the Champions League: Liverpool 2019 belgeselinde, hücum hattına takviye arayışında Brandt'ın, Mohamed Salah'tan bile önce Klopp'un bir numaralı tercihi olduğunu açıkladı. Graham, "Jürgen onu elbette çok iyi tanıyordu, çünkü Bundesliga'da oynuyordu. Hepimiz Brandt'ın çok iyi genç bir oyuncu olduğu konusunda hemfikirdik ama Mo kadar olağanüstü değildi" diyerek tercihini Mısırlıdan yana kullandığını anlattı. Sonuçta Klopp, ekibi tarafından ikna edildi; Brandt yerine Anfield Road'a Salah geldi ve orada bir ikona dönüştü.

Julian Brandt yeni yuvasında milli takıma dönüşünü kutlayacak mı?

İki yıl sonra Dortmund'a transfer olan Brandt, Nagelsmann tarafından sürekli göz ardı edilmesine rağmen milli takıma da katma değer sağlayabilecek niteliklere hâlâ sahip olduğunu BVB'de kanıtladı. Ajax'taki ilk maçlarında da bunun devamını getiriyor ve Florian Wirtz ile Jamal Musiala gibi iki sıra dışı yetenek dışında, hücumcu merkez orta saha pozisyonunda DFB takımının geleceği adına kimsenin yeri garanti görünmüyor. En azından son dönemde kimse bu konuda kendini öne çıkaramadı.

Bu nedenle, Brandt'ın adının 17 Eylül'de Alman milli takım kadrosunda yeniden yer alması gayet mümkün. Ajax ile o tarihe kadar kendini göstermeye devam edebileceği birkaç maç daha var. Klopp yönetimindeki ilk milli maç ise bundan daha uygun olamazdı; 24 Eylül'de tam da Brandt'ın yeni oturma odası olan Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da, Hollanda'ya karşı oynanacak. "Kloppo" onu yanında görmek isterse, Brandt'ın ona kesinlikle üçüncü bir ret vermeyeceği söylenebilir.