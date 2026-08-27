Temmuz ayı sonunda Ajax Amsterdam’ın Julian Brandt’ın yeni sportif yuvası olacağı resmileştiğinde, dışarıdan bakanlar da onun bu işe ne kadar tutkuyla sarıldığını hızlıca fark etti. Hollanda’nın rekortmen kulübündeki güzel oyunun DNA’sından, başarı açlığından, stat atmosferinden ve Teknik Direktör Jordi Cruyff’un kendisi için gösterdiği samimi çabalardan övgüyle söz etti.

O günden bu yana henüz bir aya yakın bir süre geçti. Ancak Amsterdam’daki başlangıcın Brandt adına son derece iyi geçtiğini söylemek mümkün. Eski Dortmundlu oyuncu, yeni kulübü adına ligdeki ilk maçında hemen ilk büyük mesajını verdi; artık PSG’ye giden Mika Godts ile yaptığı güzel verkaçın ardından PEC Zwolle karşısında oyuna sonradan girip skoru 2-0’a getiren golü attı.

Brandt, şu ana kadarki iki ilk 11 başlangıcında, Conference League elemelerinde Shelbourne ve Sion’a karşı oynanan maçlarda, beş maç sonunda gol sayısını üçe çıkardı. Özellikle geçen hafta İsviçre’de deplasmanda alınan 4-2’lik galibiyette attığı gol öne çıktı. Birincisi, çok önemliydi ve ikinci yarının başında takımına geçici 1-1 eşitliğini getirdi. İkincisi ise çok güzeldi: Kaleye 20 metre mesafede topu alan Brandt, kendine şut açısını yarattı ve meşin yuvarlağı büyük bir zarafet ve gerekli sertlikle köşeye gönderdi.

Julian Brandt: Van der Vaart’ın alaylarına rağmen Ajax’ta iyi başlangıç

Hollanda gazetesi De Telegraaf golü “Brandt dünya klasını gösteriyor” sözleriyle yorumladı. 8 numarayı giyen ve Ajax’ın tipik 4-3-3 düzeninde üç orta saha oyuncusunun en hücumcu rolünü üstlenen oyun kurucu, kendisine uygun yeni bir işveren arayışının ardından takıma hızlı uyum sağladı ve şimdiden tecrübesiyle ve kalitesiyle öne çıkıyor. Hollanda’daki ilk haftalarında önemli bir isimden alaycı bir yorum da duymuş olması ise Brandt’ın kendisini pek rahatsız etmişe benzemiyor.

Gösterişli ama çoğu zaman tam anlamıyla nesnel olmayan eleştirileriyle tanınan Ajax efsanesi Rafael van der Vaart, kendini yeni Amsterdamlı oyuncuyla kıyaslatmaya hiç yanaşmadı. Sunucu Thierry Boon, Brandt’ın oyun tarzını bir dönem kendi oyun tarzıyla karşılaştırdıktan sonra van der Vaart, NOS-Fußball podcastinde “Hadi canım, benim olduğum şeyin yüzde yirmisine bile ulaşamaz” dedi. Eski orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: “Transferden tamamen büyülenmiş olan insanların beni rahatsız ettiğini de söylemeliyim.” Ayrıca Ajax’ın Brandt’a minnettar olması gerekmediğini, tam tersine Brandt’ın Ajax’ta oynama fırsatı için minnettar olması gerektiğini vurguladı. Gerekçesi ise şuydu: “Biraz iyi havanın futbolcusu. İşler yolunda giderken her şey oluyor, işler yolunda gitmeyince de buna sinirleniyoruz.”

Buna rağmen Brandt’ı kısa da olsa “iyi bir takviye” olarak övdü: “Çok sakin biri ve ilk izlenim çok iyi. Genç oyunculara nasıl yardım ettiğini de görüyorsunuz.”

İlkbaharda, Brandt’ın BVB’de geçirdiği yedi yılın ardından bir kez daha yeni bir şey yapmak istediği ve buna ihtiyaç duyduğu netleşmişti. İlgi gösteren kulüpler az değildi; Leeds United’dan Atletico Madrid’e, oradan da Roma’ya kadar uzanan bir liste vardı. Ancak teknik kapasitesiyle öne çıkan oyuncu, beş büyük ligin birine gitmek yerine, özellikle derinlik açısından daha zayıf olan Eredivisie’yi seçti. Çünkü uzun değerlendirmelerin ardından, uluslararası hedefleri de bulunan ve gelecekte yalnızca Conference League ile yetinmekten fazlasını isteyen Ajax’ın kendi güçlü yönlerine mükemmel uyduğuna karar verdi. Ve muhtemelen aklının bir köşesinde milli takım kelimesi de vardı.

Jürgen Klopp, Julian Brandt’ı DFB takımına geri döndürecek mi?

30 yaşındaki Brandt, bir futbolcunun en verimli yaşlarının tam ortasında ve potansiyel olarak önünde üst düzeyde geçirebileceği birkaç yıl daha var. Öyleyse neden DFB takımına dönüş hedeflenmesin? Üstelik son yaklaşık üç yılda onu çoğunlukla görmezden gelen teknik direktör artık görevde değil.

Brandt, 2016’daki milli takım debutundan bu yana Joachim Löw ve Hansi Flick dönemlerinde uzun süre milli takımın büyük ölçüde yerleşik bir parçasıydı. Ancak Julian Nagelsmann döneminde bu durum yalnızca iki milli ara için sürdü. Brandt’ın aleyhine işleyen unsurlardan biri de Kasım 2023’te Türkiye’ye karşı 2-3 ve Avusturya’ya karşı 0-2 kaybedilen, çokça konuşulan korku verici hazırlık maçlarında her iki karşılaşmaya da ilk 11’de başlaması oldu.

Bunun ardından bir süre tamamen gözden düştü, 2024 Avrupa Şampiyonası’nı kaçırdı ve Nagelsmann tarafından yalnızca Kasım 2024’te üçüncü ve son kez aday kadroya çağrıldı. Ancak dönemin Alman milli takım teknik direktörü de kabul ettiği üzere, bunun başlıca nedeni o dönemde sakatlık kaynaklı bazı eksikleri telafi etmek zorunda olmasıydı. Nagelsmann, “Eğer Avrupa Şampiyonası kadrosunun tamamı hazır olsaydı, belki o da orada olmayacaktı” dedi. Kısa süre sonra Nagelsmann, Brandt’a Nations League’de Macaristan ile 1-1 berabere kalınan maçta toplam 48. ve şu ana kadarki son milli maçını oynattı. Aradan geçen 21 ayı aşkın sürede bir çağrı daha gelmedi, 2026 Dünya Kupası da Brandt olmadan oynandı.

Bunun EURO 2028’de değişme ihtimali ve Brandt’ın 2018 ile 2022 Dünya Kupaları’nın ardından bu kez bir Avrupa Şampiyonası’nda da yer alma şansının artmasının tek nedeni bile, Dünya Kupası’ndaki utanç verici son 32 turu elenişinin ardından gelen teknik direktör değişikliği. Çünkü Jürgen Klopp’un Brandt’ı oldukça beğendiği bilinen bir gerçek.

Jürgen Klopp, Julian Brandt’ı BVB’ye ve Liverpool’a getirmek istemişti

Dönemin BVB teknik direktörü Klopp, Brandt’ı ilk kez 2013 yılında kadrosuna katmak istemişti; o dönemde Dortmund’un, FC Bayern’e giden Mario Götze’nin yerini doldurması gerekiyordu. Brandt, bir zamanlar The Athletic’e yaptığı açıklamada “O dönemde çok başarılıydılar ve homojen bir takımları vardı, yeni iki kez Almanya şampiyonu olmuşlardı (2011 ve 2012) ve Şampiyonlar Ligi finalindeydiler (2013). Bu yüzden biraz çekingen davranıyordum ve kendi kendime şunu soruyordum: ‘Yeterince süre alabilecek miyim? Belki Leverkusen daha doğru adımdır’” ifadelerini kullanmıştı.

O dönem 17 yaşında olan oyuncu böylece Klopp’a hayır dedi ve bunun yerine VfL Wolfsburg’dan Bayer 04’e transfer oldu; burada kısa sürede A takımda kendine yer edindi. Birkaç yıl sonra, 2017’de, artık FC Liverpool’da görev yapan Klopp, o sırada 21 yaşına gelmiş ve kendini Bundesliga’da kanıtlamış olan Brandt’ın kapısını bir kez daha çaldı. 30 yaşındaki oyuncu, Klopp’a verdiği bir sonraki ret kararını anlatırken “Bir sonraki adımı atıp Liverpool’a gitme şansım vardı ama zaman benim için henüz olgunlaşmamıştı [...] Yazık, çünkü Kloppo için oynamayı isterdim” dedi.

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2012 ile 2022 yılları arasında Liverpool’da çalışan ve uzun süre baş analist olarak görev yapan Ian Graham, daha sonra How to Win the Champions League: Liverpool 2019 belgeselinde, hücum hattına takviye arayan Klopp’un öncelikli tercihinin hatta Mohamed Salah’tan önce Brandt olduğunu açıkladı. Graham, “Jürgen onu tabii ki çok iyi tanıyordu, çünkü Bundesliga’da oynuyordu. Hepimiz Brandt’ın çok iyi bir genç oyuncu olduğu konusunda hemfikirdik ama Mo kadar olağanüstü değildi” diyerek kendi tercihinin Mısırlı oyuncudan yana olduğunu anlattı. Sonuçta Klopp, ekibi tarafından ikna edildi; Brandt yerine Anfield Road’a Salah geldi ve orada bir ikona dönüştü.

Julian Brandt yeni yuvasında milli takım geri dönüşünü kutlayacak mı?

İki yıl sonra Dortmund’a geçen Brandt, BVB’de Nagelsmann tarafından sürekli olarak dikkate alınmamasına rağmen milli takıma da katma değer sağlayabilecek niteliklere hâlâ sahip olduğunu kanıtladı. Ajax’taki ilk maçlarında da bunun üzerine koyuyor ve Florian Wirtz ile Jamal Musiala gibi iki sıra dışı yetenek dışında, hücumcu merkez orta saha pozisyonunda DFB takımının geleceği adına kimse vazgeçilmez görünmüyor. En azından son dönemde hiç kimse bu konuda kendini güçlü şekilde öne çıkaramadı.

Bu nedenle Brandt’ın adının 17 Eylül’de Alman milli takım kadrosunda ilk kez yeniden yer alması gayet mümkün. O tarihe kadar Ajax’ta kendini göstermeye devam edebilmesi için önünde birkaç maç daha var. Klopp dönemindeki ilk milli maç ise bundan daha uygun olamazdı; 24 Eylül’de Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da, yani Brandt’ın yeni oturma odasında, Hollanda’ya karşı oynanacak. “Kloppo” onu kadroda görmek isterse, Brandt’ın ona üçüncü kez hayır demesi kesinlikle beklenmez.