Jürgen Klopp, Nagelsmann hakkındaki sözlerinin ardından derin bir pişmanlık duydu: "Ağzımdan kaçtı..."

Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann'dan kamuoyu önünde özür diledi. Bu Dünya Kupası'nda analist olarak görev yapan eski Liverpool teknik direktörü, milli takım teknik direktörü hakkındaki bir açıklaması üzerine derin bir pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Nagelsmann, Curaçao ile oynanan maçta (7-1 galibiyet) forvet Kai Havertz'in arkasında Jamal Musiala'yı oynatmaya karar verdi. Klopp, yaptığı bir analizde Denis Undav'ı tercih edeceğini belirtti.

Klopp, maç öncesinde Nagelsmann için zor bir seçim olduğunu söyledi. Ardından şöyle devam etti: "Neyse ki, Julian Nagelsmann hala kadroyu belirliyor", yani "Neyse ki, Julian Nagelsmann hala kadroyu belirliyor".

"Hala" kelimesi üzerine çok tartışma çıktı. Lothar Matthäus, Alman televizyonunda Klopp'un kelime seçimine öfkesini dile getirdi.

"Onun görüşüne saygı duyuyorum, ancak bu kelimeyi kullanmasını anlamıyorum. Bana çok duyarsız geliyor," dedi Almanya'nın rekor kıran milli futbolcusu.

Maçtan sonra Klopp, Nagelsmann'dan özür dilemek zorunda kaldı. “Tamamen senin tarafındayız. O kelimeyi kullandığım için kendime vurmak istiyorum. Ağzımdan kaçtı ve gerçekten hiçbir anlamı yoktu,” dedi Nagelsmann'a.