Liverpool teknik direktörü Klopp, ülkesinin Euro 2020’deki performansını ve İngiltere eşleşmesini değerlendirdi.

Klopp, ülkesinin grup aşamasındaki son maçında Macaristan karşısında zorlanmasına karşın hafife alınmaması gerektiğini düşünüyor.

Almanya, “Ölüm Grubu” olarak adlandırılan F Grubu’nu Fransa ve Portekiz’in ardından üçüncü sırada bitirerek adını bir üst tura yazdırmıştı.

İlk maçlarında Fransa’ya mağlup olan Almanlar, Portekiz karşısında ise baskın bir oyunla 4-2 galip gelmişlerdi. Panzerler, son maçlarında ise Macaristan’la 2-2 berabere kalmış ve son 16 turunda İngiltere’nin rakibi olmuştu.

Neler söylendi?

Almanya’nın Macaristan karşılaşmasının ardından gerekli dersleri çıkaracağını düşüren Klopp, İngiltere eşleşmesine de oldukça iyimser yaklaşıyor. Ülkesinin Avrupa Şampiyonası’ndaki şansını BILD’e değerlendiren Klopp, şu açıklamalarda bulundu:

“Almanya’nın üzerini bu kadar kolay çizmemelisiniz!”

“Fransa karşısında iyiydik, Portekiz maçındaysa son yıllardaki en baskın oyunumuzu oynadık.”

“Evet, Macaristan karşısında zorlandık ama bunun üzerinden büyük çıkarımlar yapamayız. Bazen takım olarak böyle maçlar geçirmenize de ihtiyacınız vardır.”

Almanya’nın İngiltere karşısındaki karnesi

Tarihteki İngiltere - Almanya maçlarına baktığımızda Panzerlerin daha üstün geldiğini görüyoruz. İki ülke arasındaki maçın 15’ini Almanlar kazanırken 4 karşılaşma da berabere sonuçlanmıştı.

Ancak bu karşılaşmaların yalnızca 11’i turnuvalar süresince oynandı. Bu karşılaşmalarda ise Almanlar’ın 7 galibiyeti bulunuyor. Almanya, 1999 Dünya Kupası yarı finalinde ve Euro 1996’da da İngiltere’yi saf dışı bırakmıştı.

Bu iki ülke son olarak da 2014 Dünya Kupası’nda karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşmada da Löw’ün öğrencileri 4-1 galip gelmişti.

Daha fazla okuma