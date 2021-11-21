Jürgen Klopp ve Mikel Arteta açıkladı: Liverpool-Arsenal maçında aralarında neler yaşandı?

Premier Lig'de cumartesi günü oynanan Liverpool - Arsenal maçında saha kenarı bir anda karıştı.

Bu kez birbirlerinin üzerine yürüyenler futbolcular değil, iki takımın menajerleriydi.

İlk yarıda Sadio Mane ve Takehiro Tomiyasu'nun girdiği hava topu mücadelesinin ardından Jürgen Klopp, Mikel Arteta'nın üzerine yürüdü. İspanyol menajer de buna aynı şekilde karşılık verince ortalık karıştı.

Daha sonra iki menajer de hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Liverpool, maçı 4-0 kazanırken Klopp ise maçta sonra, sarı kart görmeyi hak ettiğini kabul etti.

Ne söylendi?

Arsenal teknik heyetinden gelen şikayetlere tepki gösteren Klopp, maç sonrası BBC'de yayınlanan Match of the Day programına verdiği demeçte olayı şu sözlerle anlattı:

"Aslında böyle bir planım yoktu. Sadio Mane temiz bir kafa vuruşu yaptı, kimse faul yapmadı ve iki oyuncu da ayağa kalktı. Hiçbir şey olmadığı apaçık ortadaydı.

"O sadece fiziği kuvvetli bir oyuncu. Arsenal yedek kulübesi hemen ayaklandı ve buna tepki gösterdi. Bunu yapamazsınız, bu çok sık oluyor ve doğru değil.

"Sadio faul bile yapmamıştı, ancak Arsenal yedek kulübesi kırmızı kart istiyor gibiydi. Ben de bu durumda onlara ne istediklerini sordum.

"Sadio'yu Atletico maçında oyundan çıkarmak zorunda kaldık, çünkü onun sarı kart görmesini istiyorlardı. Hakem bu durumda gerçekten iyi iş çıkardı. sarı kartı hak ettim. Bu hareketim doğru değildi ve bir anda gelişti.

"Mane, rakibine dokunmadı bile. Sadece iki oyuncu hava topuna çıktı ve Arteta'nın tepkisi iyi değildi. Ben de tepkiyle karşılık verdim."

Mikel Arteta ne söyledi?

Arsenal'in menajeri Mikel Arteta da maçın ardından basın toplantısında olayı şu sözlerle yorumladı:

"O takımını koruyordu, ben de takımımı koruyordum. Bu kadar. Çok önemi yok.

"Maçtan sonra Klopp ile konuştum ve onu tebrik ettim. Bu anlar sahada kaldı.

"Bence atmosfer en başından beri inanılmazdı."

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