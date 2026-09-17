Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann'dan şimdiden her şeyi farklı yapıyor

Kadro açıklamasına ilişkin basın toplantısı yaklaşık yarım saat sürmüştü ki Jürgen Klopp kendisini küçük bir bilmecenin içinde buldu. Konu, daha sonra Almanya Milli Takımı teknik direktörü olan başarılı kulüp antrenörleriydi. Hansi Flick, Klopp’un adını hızlıca verdi, ardından aklına başka kimse gelmedi. “Kim peki?” diye sordu ortaya. Cevap ise şuydu: Julian Nagelsmann.

“Ah evet, pardon” diye seslendi Klopp ve bunun manşetler çıkarabileceğini o anda fark etti. “Yapmak istediğiniz haberi yapın” diyen Klopp, ardından Nagelsmann’a duyduğu büyük saygıyı uzun uzun vurguladı. Elbette hemen, Dünya Kupası öncesinde Klopp’un söylediği efsanevi “Noch” sözü akıllara geldi. O dönemde kendisi televizyon yorumcusuydu ve Nagelsmann hâlâ milli takım teknik direktörüydü.

Aslında Klopp’un basın toplantısında karanlık yakın DFB geçmişine yapılan tek çok küçük gönderme buydu. Bunun dışında ise oldukça inandırıcı bir şekilde tüm konularda bakışı olumlu olana çevirmeye, daha iyi bir gelecek için umut aşılamaya çalıştı. Milli takım için, ama genel olarak Almanya için de.

Klopp, ilk kadrosuna 44 oyuncu çağırdı; bunları da yaklaşan dört Uluslar Ligi maçı için toplam iki kadroya yaydı. Elbette uzun yıllardır milli formayı giyen pek çok tanıdık isim de var, ama Celtic Glasgow’dan Mika Baur gibi kısmen oldukça bilinmeyen 16 debutan da kadroda yer aldı; onlar bile kendileri hiç böyle bir davet beklemiyordu. Klopp’un verdiği mesaj net: Her şey mümkün!

Jürgen Klopp, Joshua Kimmich’i orta sahada düşünüyor

Nagelsmann, bu küçük bilgi yarışması dışında basın toplantısının konusu olmadı ama bir bakıma yine de her yerde hissediliyordu. Gerçekten de Klopp, son aylarda Nagelsmann’a yöneltilen birçok eleştiri başlığını zaman zaman oldukça açık biçimde ele aldı ve her birinde kendi yaklaşımının temelden farklı olduğunu güçlü şekilde vurguladı.

Bunlardan biri, Nagelsmann’ın sağ bekte kullandığı Joshua Kimmich’ti. Klopp, “Teknik direktör meslektaşlarımla yaptığım hiçbir görüşmede onun adı sağ bek olarak geçmedi” dedi. “Biz onu bir orta saha oyuncusu olarak görüyoruz.” Doğruladığı üzere kaptan olarak da görmeye devam ediyorlar.

Almanya’da sağ bekte Kimmich’e alternatif olabilecek düzgün seçeneklerin bulunmadığı yönündeki sık dile getirilen itirazı ise Klopp geri çevirdi. Klopp’a göre ilk kez aday kadroya çağırdığı Freiburglu Philipp Treu’nun bu tartışmada kendine şu soruyu sorması gerekir: “Ha, onlar ne konuşuyor?” VfB Stuttgart’tan Josha Vagnoman’ı da umut veren bir aday olarak gösterdi.

Hazır Stuttgart demişken: Klopp’un Nagelsmann’dan ayrışması burada özellikle dikkat çekiyor. Yazın Beşiktaş İstanbul’a transfer olan Alexander Nübel bir yana bırakılırsa, Nagelsmann Dünya Kupası için Stuttgart’tan Deniz Undav, Angelo Stiller ve Jamie Leweling’i kadroya çağırmıştı. Peki Klopp ne yaptı? Tam olarak bu üçlüden vazgeçti ve bunun yerine Vagnoman, Chris Führich, Finn Jeltsch ve Maximilian Mittelstädt olmak üzere dört farklı ismi seçti. Elbette Undav, Stiller ve Leweling son dönemde sakatlık problemleri yaşadı ama üçü de şu ana kadarki tüm Bundesliga maçlarında sahadaydı.

IMAGO

Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann’dan daha büyük bir görünürlük sergiliyor

Son yıllarda DFB takımında muhtemelen en tartışmalı tartışmaların konusu olan, Nagelsmann’ın çok sevdiği iki isim de kadroda yok: Leroy Sane ve şu anda zaten sakatlığı bulunan Leon Goretzka. Klopp, onların kadroya alınmamasının (tıpkı Undav ve Stiller’de olduğu gibi) kesin bir karar olarak görülmesini özellikle istemiyor. Ancak aynı zamanda, şimdiye kadar onlarla hiçbir görüşme yapmadığını da açıkladı. Az çok ilgi çekici durumdaki neredeyse diğer tüm Alman futbolcuların aksine.

Klopp, “Son dört haftada biraz yollardaydım, çok ama çok sayıda oyuncuyla şahsen görüştüm, onları gerek antrenman sahasında gerek sohbetlerde gördüm” dedi. Bunu netleştirmek için de şunu ekledi: “Gördüm, fiziksel olarak karşımda oldular. Önceden sahip olduğum görüntüyle arasında gerçekten büyük fark var. Bir futbolcu hakkında fikir geliştirmek için onu canlı görmek çok büyük fark yaratıyor.”

Bu cümleleri, Nagelsmann’a yönelik küçük ve gizli bir gönderme olarak değerlendirmek mümkün. Yetersiz iletişim ile kulüplere ve statlara kişisel ziyaretlerin eksikliği, her hâlükârda Nagelsmann’a sıkça yöneltilen eleştiriler arasındaydı. Klopp ise tamamen zıt yaklaşımıyla ve Augsburg ya da Elversberg gibi daha küçük kulüplerden oyuncuları çağırarak, milli takımın yeniden başlangıcında futbol Almanyası’nın tamamını yanında görmek istediği mesajını veriyor.

Bu aday kadro ve basın toplantısıyla kuşkusuz tetiklenen coşku dalgasının üzerinde yol almaya devam edebilmek için ise, futbolda her zaman olduğu gibi, olumlu sonuçlara da ihtiyaç var. Uluslar Ligi’nde hemen zorlu görevler bekliyor: Açılışta Hollanda deplasmanı, ardından da iki kez Yunanistan ve Sırbistan’a karşı üç maç daha.