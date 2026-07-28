Jürgen Klopp ile özel bir bağı var: Bitmek bilmeyen bir istikrar abidesi, DFB’nin ilk büyük kazananı mı olacak?

Jürgen Klopp eylül ayında milli takım teknik direktörü olarak ilk kadrosunu açıkladığında, birçok heyecan verici soruya ilk yanıt verilmiş olacak: Almanya Milli Takımı'nın kadro yapısı, Dünya Kupası fiyaskosunun ardından görevinden ayrılan Julian Nagelsmann dönemindeki iyi kötü iki buçuk yıla kıyasla nasıl değişecek? Hangi oyuncular bir süreliğine artık davet almayacak? Klopp hangi isimleri yeni dahil edecek ve onları Alman futbolunun vitrin yüzünün yeniden yapılanmasında önemli bir rolle görevlendirecek?

Rocco Reitz, adını bu son sorunun yanıtında görmeyi çok isterdi. Reitz, yeni kulübü RB Leipzig'deki resmi tanıtımı sırasında kısa süre önce, "Bence herkesin hedefi bir gün milli oyuncu olmak. Bu benim listemde de var" dedi. Şimdi, orta saha oyuncusunun Borussia Mönchengladbach'tan Saksonya ekibine transferinin daha mart ayında sonuçlandırıldığını düşününce, şu çabucak ortaya çıkıyor: Klopp, Reitz'i hiç de kötü bulmuyor.

Çünkü sonuçta Reitz'in Leipzig'e transfer olduğu sırada, Klopp'un dört aydan biraz fazla bir süre sonra milli takım teknik direktörü olacağı henüz akla bile gelmiyordu. O dönemde 59 yaşındaki isim hâlâ Red Bull'da Global Soccer Başkanıydı ve bu görevinde Reitz'in RB'ye gelmesinde belirleyici rol oynadı. 24 yaşındaki oyuncunun yoğun oyun tarzı, sprint yeteneği ve takım için son damlasına kadar mücadele etmeye dönük tutkulu isteği, duyumlara göre Klopp'u fazlasıyla etkiliyor. Reitz, tam gaz futboluyla Leipzig'in bitmek bilmeyen oyun stiline bu kadar iyi uyduğu için, yeni DFB hocası onu Leipzig'e getirdi; aynı nedenlerle şimdi de milli takımın merkez orta sahası için radarında olabilir.

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Kesin olan şu ki, Klopp'tan DFB takımında bir yeniden yapılanma tasarlaması bekleniyor ve buna izni de var. Bunu en baştan dışarıya da böyle anlatmak, aksilikleri açıkça göze almak ve belki de şu ya da bu büyük turnuvayı, iddialı şampiyonluk söylemleri olmadan bir geçiş döneminin parçası olarak görmek, Almanya futbolunun yeni güçlü ismi için önemli görünüyor. Klopp, MagentaTV'de uzman olarak yer aldığı Dünya Kupası finali çevresindeki geleceğe ilişkin değerlendirmesinde, "Yetenek var. Ama oyuncuların başa çıkabileceği bir beklenti yaratmak gerekiyor" vurgusunu yaptı. Klopp, göreve başlama basın toplantısında 57 saha oyuncusunu not ettiğini söyledi. İsim vermedi.

Jürgen Klopp, DFB takımının yeniden yapılanmasında Rocco Reitz'e güvenir mi?

Bunu Reitz örneğine indirgersek şu anlama geliyor: Klopp, onu 20 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e getirdiği için ondan açıkça çok şey bekliyorsa ve kendi takımlarının son derece yoğun oyun tarzına uygun görüyorsa, yeniden yapılanmanın bir parçası olabilecek oyunculardan biri olabilir. Bunun temel şartı ise Reitz'in Leipzig'de kendini kabul ettirmesi ve transferinin kısmen karmaşık koşullarıyla iyi başa çıkması.

Bir zamanlar daha yedi yaşındayken kramponlarını bağladığı gönül kulübü Mönchengladbach'ta ise, tam da RB'ye gittiği için bilindiği üzere epey gözden düşmüş durumda. Reitz transferinin ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra, nisan ayında Gladbach'ın Leipzig deplasmanında, Fohlen taraftarlarının tribününde yer alan bir pankartta "Bunu isteyen biri asla bizim kaptanımız olamaz" yazıyordu. Böyle bir transferin ters düştüğü tüm futbol romantizmine rağmen, böylesi bir adım için ciddi bir özgüven gerektiğini teslim etmek lazım. Üstelik belli bir düşüş riski baskıyı artırıyor: Çünkü Reitz Leipzig'de tutunamazsa, eski yuvasından gelecek alay kaçınılmaz olacak; yeni evindeki ilk rakibi de ilk hafta itibarıyla tam da Gladbach olacak.

Buna bir değişken daha ekleniyor: Reitz ilkbaharda transfer edildiğinde RB'nin kulübesinde Ole Werner oturuyordu. Yeni teknik direktör Martin Demichelis'in eski Gladbachlı oyuncuya ne ölçüde inandığı ise henüz görülmeyi bekliyor. Genel olarak bakıldığında Reitz, koşu gücü ve ikili mücadele becerisi, topsuz oyundaki agresifliği ve topla sade oyunu sayesinde Leipzig futbolu için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Profil olarak yerine geçmesi beklenen ayrılan Xaver Schlager'e çok benziyor.

Christoph Baumgartner'ın büyük olasılıkla ekim sonuna kadar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması, Reitz'e gelecek sezonun ilk haftalarında Nicolas Seiwald ya da Assan Ouedraogo'nun yanında merkez orta sahada yer edinme fırsatı verebilir. Tabii kendisi tamamen hazırsa. Ağır bir enfeksiyon, geçen sezonun sonunda onu zaten devre dışı bırakmıştı ve son iki ay boyunca peşini inatla bırakmadı. Reitz, "Kendimi iyi hissediyorum, değerlerim iyi. Hafta hafta bir adım daha ileri gidiyoruz" diyerek iyimser konuştu, ancak RB'de başlangıçta bireysel toparlanma antrenmanlarıyla çalışmalara katılmak zorunda kaldı.

Rocco Reitz, Jürgen Klopp döneminde milli oyuncu olacak mı? Rekabet büyük

Reitz, kişisel hedef olarak mümkün olduğunca çok skor katkısı yapmayı belirledi; bu, özellikle son iki yılda oyununda fazlasıyla eksik kalan bir unsurdu. Elbette Klopp'a bir ya da birkaç tavsiye mektubu niteliğinde performans da planlıyor. U21 Milli Takımı'nda Reitz, 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde kilit bir isim hâline gelmişti; geçen yazki turnuvada da mutlak bir performans lideriydi. Almanya ile Avrupa ikincisi oldu, burada birçok çok güçlü performans sergiledi ve her şeyden önce yoğun koşuları peş peşe sıralama ve sahanın her metresini altüst etme konusundaki neredeyse tükenmez yeteneğiyle parladı.

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Reitz, bilindiği üzere EURO 2024 öncesinde A Milli Takım havasını daha önce de solumuştu; bir ara Brajan Gruda ile birlikte antrenmanları tamamlayan isimlerden olmuş, görevini iyi yapmış ve Haziran 2024 başındaki Ukrayna hazırlık maçında (0-0) kadroda yer almıştı. Ancak Reitz, ilk A milli maçını hâlâ bekliyor; Klopp döneminde bunun değişmesi bekleniyor. Ve teknik direktör değişikliği onun işine gelse de, gerçeğin bir başka kısmı da altı ve sekiz numara pozisyonlarındaki rekabetin oldukça büyük olduğu.

Klopp, merkez orta sahada FC Bayern'de harika işleyen Joshua Kimmich ile Aleksandar Pavlovic ikilisine yönelebilir. Reitz ayrıca Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leipzig'deki yeni takım arkadaşı Ouedraogo, Tom Bischof (FC Bayern), Anton Stach (Leeds United) ya da Angelo Stiller (VfB Stuttgart) gibi DFB'de kendisinden daha yerleşik durumdaki bazı kaliteli oyuncularla da rekabet etmek zorunda. Buna, Klopp'un DFB'deki yeni başlangıçta geleceğin köşe taşları olarak özellikle inşa edebileceği Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) veya Noel Aseko (Eintracht Frankfurt) gibi büyük ve bagajsız yetenekler de ekleniyor.

Reitz, özellikle Klopp'la olan özel bağ nedeniyle bu açıdan doğal olarak adaylardan biri. Belirleyici olan, yeni kulübünde yeni milli takım teknik direktörünün onu birkaç ay önce RB Leipzig'e getirmesine neden olan özellikleri sahaya ne kadar iyi yansıtabileceği olacak. Her hâlükârda Reitz'in söz konusu 57 kişinin arasında yer alması muhtemel.