Jürgen Klopp için ideal oyuncu: Bir “Großkreutz 2.0”, DFB takımındaki büyük Kimmich sorununu çözer mi?

24 Temmuz’da o an geldi: Jürgen Klopp, devasa medya ilgisi eşliğinde yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak tanıtıldı. Selefi Julian Nagelsmann yönetiminde Paraguay’a karşı son 32 turunda alınan elenişle sonuçlanan felaket Dünya Kupası’nın hızlıca geride bırakılması gerekiyordu, Klopp iyimserlik saçtı ve sadece milli takımı değil, belki de tüm ülkeyi yeniden rayına oturtmak istediğini açıkladı. Ona göre bunun için ortak bir büyük çaba gerekiyor - ve DFB takımı için taze fikirler; büyük turnuvalarda son dönemde çoğunlukla büyük hayal kırıklığı yaratan takım için. “İzlediğim 57 saha oyuncusu var” diyen Klopp’un bu isimlerden biri neredeyse kesin olarak Philipp Treu olmalı.

Çünkü SC Freiburg’un 25 yaşındaki oyuncusu, sadece mevkisi gereği yeni milli takım hocası için özellikle ilgi çekici değil: Treu kariyerini adım adım ve dikkatli şekilde inşa etti, artık gelecek sezon üst üste ikinci kez uluslararası arenada yer alacak olan Freiburg’da tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu. Avrupa yolculuğunda Treu’lu Freiburg, geçen sezon en azından Aston Villa’ya karşı oynanan Avrupa Ligi finaline kadar ilerledi. Treu, en azından DFB takımının güçlü adaylarından biri olacak kaliteye sahip - ve o bir sağ bek. Yani tam da yakın geçmişteki milli takım teknik direktörlerinin çoğu zaman başını ağrıtan mevkilerden birinde oynuyor.

“Almanya’da bek pozisyonunda çok fazla seçeneğimiz yok” diyen Treu, kicker aracılığıyla kendisi açısından rekabet durumunu gerçekçi şekilde değerlendirdi. Bu son derece sınırlı seçenek havuzu, Julian Nagelsmann döneminde Joshua Kimmich’in bir kez daha sağ beke çekilmesine yol açtı; oysa DFB ikinci kaptanı, Bayern Münih’te sadece ön libero olarak görev alıyor. Paraguay karşısında işler yolunda gitmeyince Kimmich bulunduğu görevden alınıp merkeze geçirildi; zaten taraftarlar, takım arkadaşları ve uzmanlar da onu çok daha fazla orada görmek istiyor.

Sağ bek alternatiflerinin eksikliği nedeniyle bu, Nagelsmann açısından daha önce mümkün değildi - ancak tam da bu alternatif şimdi Jürgen Klopp için Philipp Treu ile ortaya çıkabilir. “Göğsümde kartalla bir gün sahaya çıkmanın benim için bir hayal olduğu sır değil” diyen Treu, bunu Sky’a itiraf etti.

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Bu noktada Freiburglu oyuncu, Klopp’un daha önce parlatıp büyüttüğü eski bir BVB öğrencisine bir bakıma benziyor: Kevin Großkreutz. İhtiyaç doğduğunda, 2013/14 sezonunda Dortmund’da asıl mevkisi hücum olmasına rağmen bir anda sağ bekte görev yapmak zorunda kalmış ve bunu o kadar iyi yapmıştı ki, Brezilya’daki Dünya Kupası kadrosuna bile çağrılmıştı; her ne kadar teknik direktör Jogi Löw turnuvada ona süre vermemiş olsa da. Büyük mücadele, bitmek bilmeyen koşular ve güçlü fiziğiyle Klopp döneminde sarı-siyahlılarda sadece Großkreutz değil, Philipp Treu da geçen yıl Freiburg’da parladı. Yani görünüşe göre yeni milli takım hocasının bu mevkide fazlasıyla değer verdiği özellikler bunlar.

Philipp Treu adım adım yukarı tırmanıyor

“Milli takıma kadar hâlâ kat etmem gereken bir mesafe olduğunu biliyorum” diyen Treu, mart ayının sonunda kicker’e konuşmuştu, ancak artık bu mesafenin daha da azaldığı söylenebilir. Üç buçuk yıl önce göğsünde kartal bulunan forma Treu için hâlâ neredeyse ulaşılamaz bir hayaldi: Sport-Club’da kaptan olarak oynuyordu ama sadece 3. Lig’deki ikinci takımda. 2023 yazında kariyerinin nasıl devam edeceği gündeme geldiğinde Treu, Bundesliga kadrosuna yükselip az süre alma ihtimali olan bir tamamlayıcı oyuncu olmayı değil, ayrılığı seçti: 500 bin euro karşılığında 2. Bundesliga ekibi St. Pauli’ye transfer oldu. Bir sonraki yukarı adım, iyi düşünülmüş, dikkatle seçilmişti. Hamburg ekibiyle hemen yükseldi ve St. Pauli’nin ligde kalmayı başardığı 2024/25 sezonunu da Bundesliga’da geçirdi.

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Bundesliga oyuncusu olduktan sonra 2025’te sıradaki adım geldi - ve bu adım onu yeniden Freiburg’a götürdü. SC Freiburg sportif direktörü Klemens Hartenbach, “Philipp çok iyi bir gelişim gösterdi ve geri dönüşüne gerçekten çok seviniyoruz” dedi. Kendi altyapılarından yetişen Treu için Freiburg 5,5 milyon euro ödedi; bu, iki yıl önce ondan kazandıkları bonservis bedelinin 11 katıydı. Bu, karşılığını veren bir yatırım olacaktı, çünkü 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri artık 15 milyon euroya ulaştı. Treu, kicker’e “Son aylarda işlerin nasıl gittiği beni fazlasıyla sevindiriyor ama ben her zaman açım” dedi.

Ve geçmişin fazlasıyla net şekilde gösterdiği gibi yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp da oyuncularında tam olarak bu açlığı görmek istiyor. Bundan sonra milli takımda da durumun farklı olması beklenmiyor. Philipp Treu’nun sağ bek sorununu da çözebilecek olması nedeniyle, eylülde bir sonraki adımı atıp DFB takımında forma giyme hayalini gerçekleştirmesi büyük bir sürpriz olmaz. O zaman Jürgen Klopp, yaklaşan Uluslar Ligi görevleri için 26 kişilik kadrosunu açıklayacak - ve Philipp Treu da o yerlerden biri için güçlü adaylardan biri.