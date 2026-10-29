Wolfsburg karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ertesi günü yapılacak sağlık kontrolleri, Treu'nun durumuna ilişkin kesin tabloyu ortaya koyacak. Talihsiz pozisyon, ilk yarının bitimine kısa süre kala yaşandı: Treu, 39. dakikada Wolfsburglu Cleiton ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak yerde kaldı ve hemen kenar yönetimine oyundan çıkması gerektiğini işaret etti.

SC Freiburg Teknik Direktörü Schuster, maçın ardından şunları söyledi: "Gerçekten ayrıntılı bilgi verebilmek için yarınki kontrolleri beklememiz gerekiyor. Ancak şu an için şanssızlık içinde şanslı olabilir gibi görünüyor." Sakatlığın hafif olduğuna dair bir teşhis çıkması büyük önem taşıyor; çünkü Freiburg için sezonun yorucu bir dönemi başlıyor.

Sport-Club, önümüzdeki cumartesi saat 15.30'da FC Augsburg'a konuk olacak. Ardından gelecek perşembe saat 18.45'te Conference League kapsamında Türkiye'nin Trabzon kentinde sahaya çıkacak. Millî maç arasından önceki bu yoğun takvim, pazar günü saat 17.30'da 1. FC Union Berlin'e karşı oynanacak iç saha maçıyla tamamlanacak. Schuster, sekiz güne sığan bu üç resmî maçta ilk 11'in değişmez bek oyuncusuna ihtiyaç duyuyor.

Treu'nun Freiburg'un oyunundaki değeri rakamlara da yansıyor. Schuster, 12 resmî maçta sağ ayaklı oyuncuya görev verdi. Treu, Bundesliga'nın açılışında Werder Bremen karşısında alınan 4-1'lik galibiyet dışında tüm maçlara ilk 11'de başladı ve istikrarlı performansıyla kendisine duyulan güveni karşılıksız bırakmadı.

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Philipp Treu, Jürgen Klopp yönetiminde şimdiye kadar üç kez 90 dakika oynadı

Savunma oyuncusunun gelişimi, Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un da gözünden kaçmadı. Klopp, eylül ayında Freiburglu oyuncuyu ilk kez millî takım kadrosuna çağırdı. Treu, Hollanda deplasmanındaki 1-1'lik maçta, Sırbistan'a karşı alınan 2-0'lık galibiyette ve Yunanistan'daki golsüz beraberlikte 90 dakika sahada kalan az sayıdaki oyuncudan biriydi.

Şimdi ise Treu, zamansız bir aksilikle karşı karşıya. Klopp, Nations League'de oynanacak maçların kadrosunu 5 Kasım Perşembe günü açıklayacak. Almanya, 13 Kasım'da Belgrad'da Sırbistan'a konuk olacak, 16 Kasım'da ise Hollanda'yı Berlin Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

Millî takım teknik direktörü eylül ayında 44 oyuncudan oluşan geniş bir kadro toplamıştı. Bu kez kadro 23 oyuncuya indirilecek. Treu'nun yerini koruyup koruyamayacağını ise büyük olasılıkla doktorların raporu belirleyecek.