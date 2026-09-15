Lothar Matthäus, Sky Sports’taki köşe yazısında Marc ter Stegen’in Jürgen Klopp’un yaklaşan milli maç dönemi için açıklayacağı ilk kadroda yer almasını beklediğini yazdı.

Manuel Neuer artık Almanya’da görev yapamayacak durumda değil. Geçtiğimiz Dünya Kupası’nın ardından milli takıma veda ettiği için Klopp’un başka bir kaleci seçmesi gerekiyor.

Matthäus’a göre Liverpool ve Borussia Dortmund’un da aralarında bulunduğu takımlarda görev yapan eski teknik adamın, Ajax’ın kalecisini kadroya alması iyi bir tercih olur. Hatta onu ilk 11 oyuncusu olarak görüyor.

Almanya’nın en çok milli forma giyen oyuncusu, Ajax kalecisinin yeni milli takım teknik direktörüyle iyi bir görüşme yaptığını söyleyen sözlerinden yola çıkarak Klopp’un Ter Stegen’i kesin olarak seçeceğinden bile emin.

Matthäus, “Sözlerinden onun kadroda olacağı sonucunu çıkarıyorum. Bundan eminim. Ajax’taki performansını böyle sürdürürse, milli takımın birinci kalecisi olmak için kesinlikle adaydır” dedi.

Klopp, perşembe günü Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak ilk kadrosunu açıklayacak. Almanya, yaklaşan milli maç döneminde sırasıyla Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile karşılaşacak.