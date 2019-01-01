Jürgen Klopp: Her yıl Liverpool-Real Madrid maçını kim izlemek ister ki?

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Avrupa Süper Lig projesine karşı çıktı.

Her ülkenin sadece en iyi takımlarının mücadele edeceği ''Avrupa Süper Ligi'' projesi, son zamanlarda sık sık gündeme gelmeye başladı.

Birçok takımın olumlu baktığı projeye teknik direktörü Jürgen Klopp karşı çıktı.

Klopp, Süper lig formatını sıkıcı olduğunu ve izleyicilerin futboldan soğumasından endişe duyduğunu ifade etti. Her sene aynı takımların mücadelesini izlemenin bir süre sonra izliyicilerin dikkatini çekmeyeceğini de ekledi.

Haberin devamı aşağıda

Açıklamasına şöyle devam etti: "Umarım bu Süper Lig olayı hayata geçirilmez. Şampiyonlar Ligi'nin işleyişle birlikte futbol daha ilgi çekici oldu. Benim için Şampiyonlar Lig'i her zaman aynı takımlara karşı oynamadığımız Süper Lig'dir. Tabii ki de ekomik açıdan çok önemli; ama neden 10 sene boyunca Liverpool ve mücadelesi izleyelim? Kim her sene bunu izlemek ister?"

Alman teknik adam, programlarının zaten yoğun olduğunu ve gittikçe daha çok yoğunlaştığını, eğer işler değişmezse taraflarların futboldan uzaklaşacağını belirtti:

"FIFA ve UEFA, her sezon yeni mücadeleler eklemeye devam ediyor. Görünüşe göre futbolsuz bir günden korkuyorlar. Ama bence tam tersi bir durum. Sonunda seyirciler, ne Süper Lig'i ne de başka ligleri izleyecek. İngiltere'de kışın futbol olmadan iki ya da üç hafta geçirirdik. Kayak veya biatlon gibi çeşitli sporlar yapardık ve bunlar sorun olmazdı. Herkes pastadan bir dilim daha almaya çalışıyor. Bu yaşam için çok normal bir şey ama futbol için değil.''