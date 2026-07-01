The Telegraph’ın haberine göre, Jürgen Klopp Almanya milli takım teknik direktörlüğü görevine ilgi duyuyor. Eski Liverpool teknik direktörü, televizyonda canlı yayınlanan bir röportajda da bu göreve “hayır” demedi.

Almanya, geçtiğimiz Pazartesi günü Paraguay karşısında dramatik bir şekilde elendi. Güney Amerika ülkesi, penaltı atışları sonucunda Almanları mağlup etti.

Alman Futbol Federasyonu ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Julian Nagelsmann, milli takımda kalmaya karar verdi.

Ancak, Bayern Münih ve RB Leipzig gibi takımların eski teknik direktörünün kalıp kalmayacağı henüz tam olarak kesin değil. Alman Futbol Federasyonu, onun geleceği konusunda henüz bir karar vermedi.

Klopp, halefi olarak sıkça adı geçen isimlerden biri. Sky Sports Germany ve The Telegraph’a göre, milli takım teknik direktörü olmak onun hayali. Kendisi bu göreve açık.

Televizyonda Klopp’a Alman Futbol Federasyonu’na geçiş olasılığı soruldu. Red Bull Football’un başkanı ise bu soruya “henüz bu konuyu düşünmediğini” söyledi.