"The Damned United" bir belgesel değil. David Peace'in çok satan romanında anlattığı hikâye, gerçek hayattaki başrol oyuncularının bir kısmı tarafından sorgulanıyor. Ancak neredeyse herkesin hemfikir olduğu bir nokta var: Temmuz 1974'te, Leeds United'ın yeni teknik direktörü olarak çıktığı ilk antrenmanlardan birinde Brian Clough, tartışmasız derecede yetenekli ama kötü şöhretli şekilde agresif bir oyuncu grubunun karşısına gerçekten geçti ve onlara, madalyalarının hepsini çöpe atabileceklerini söyledi; çünkü bunların hiçbirini adil şekilde kazanmamışlardı.

Michael Sheen'in canlandırdığı Clough, çok satan kitabın sinema uyarlamasında, "Bütün bunları lanet hileyle başardınız" diyor ve burada herhangi bir yolsuzluk türünden ziyade Leeds'in sözde "kirli" oyun tarzına gönderme yapıyor.

Muhtemelen bu klibin son olarak sosyal medyada yeniden dolaşıma girdiğini görmüşsünüzdür; tek fark, artık Manchester City ile ilişkilendiriliyor olması. Çünkü The Athletic ilk olarak bildirdiğine göre kulüp, Premier League'in mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Şubat 2023'te yöneltilen 115 suçlamanın biri hariç tamamında suçlu bulundu.

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ManCity ihlalleri: Premier League güvenilirliğini kaybedebilir

Ancak bu, gülümseyip geçilecek bir mesele değil. Aksine, İngiliz futbolunun geleceğini, geçmişini yeniden yazarak kökten değiştirme potansiyeline sahip ciddi bir konu. Çünkü Premier League'in ManCity karşısında bir zafer kazandığı bildiriliyor olsa da, bunun kutlamaya değer bir galibiyet gibi hissettirmesi pek olası değil. Zira ligin düzenlediği organizasyon her türlü güvenilirliğini yitirebilir.

Manchester City'nin hâlâ temyiz hakkı bulunduğu için, Premier League'in CEO'su Richard Masters liderliğinde kulübe hangi yaptırımların uygulanacağı henüz net değil. Rakip kulüplerin bazı şüpheci taraftarları, City'nin bir para cezası ve önemsiz bir puan silme cezasıyla bu işten sıyrılacağını düşünüyor.

Ancak davaya aşina hukuk uzmanlarına göre bu son derece düşük bir ihtimal. Spor dünyası daha önce bu ölçekte bir mali skandal yaşamadı. Suçlamaların ağırlığı emsalsiz. Büyük olasılıkla ceza da öyle olacak.

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Daha önce hangi kulüpler finansal ihlaller nedeniyle lig tarafından cezalandırıldı?

Everton'ın (altı puan silme) ve Nottingham Forest'ın (dört) yalnızca Premier League'in mali düzenlemelerinde küçük çaplı ihlallerden suçlu bulunduğu unutulmamalı. Chelsea ise sadece danışmanlara ve üçüncü taraflara yapılan yasa dışı ödemelerle ilgili suçlamalar nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı.

Ancak Maviler aslında kendilerini Premier League'e kendileri bildirmişti; çünkü söz konusu ihlaller mevcut sahipleri değil, Roman Abramovich dönemiyle ilgiliydi. Bu nedenle Clearlake konsorsiyumu soruşturmada her aşamada tam iş birliği yaptı. City ise bunu yapmadı. Kulüp süreç boyunca tamamen masum olduğu konusunda ısrar etti; bu da yumuşak bir muamelenin pek olası olmadığı anlamına geliyor.

Bunun sonucunda City'ye, küme düşmenin artık yalnızca mümkün değil, muhtemel hâle gelmesine yol açacak kadar büyük bir puan silme cezası verilmesi artık somut bir ihtimal. Kazanılmış şampiyonlukların geri alınıp alınmayacağı ise henüz kesin değil. Ancak City'nin 2009 ile 2018 arasındaki tüm sonuçlarının (soruşturmanın konusu olan dönem) hükümsüz ve geçersiz sayılması gerektiğine dair güçlü argümanlar var.

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Pep Guardiola, City'nin kazandığı şampiyonlukların geri alınmasına karşı çıktı

Sonuçta, son sekiz yılda yaşananların hiçbirinin iddia edilen mali dolandırıcılık olmadan mümkün olmayacağı savunulabilir. Bu durum, City'nin İngiliz futbolundaki baskın güce dönüşmesinin ve nihayet 2023'teki üçleme zaferinin pahalı temellerini attı.

Eski City teknik direktörü Pep Guardiola, daha önce kulübün suçlu bulunması hâlinde şampiyonluklarının geri alınması fikrine sert şekilde karşı çıkmıştı. Katalan teknik adam 2023'te, "Hadi ama! Bu anlar, karardan bağımsız olarak City'ye aittir" diye savunmuştu. "Bir düşünün, neler başardık. Sergio Agüero'nun o golünü [2012'de QPR'ye karşı], onu kimse elinden alamaz. Steven Gerrard'ın Anfield'da kaymasından biz mi sorumluyuz, bilmiyorum ki?"

Elbette hayır. Ancak City'nin, o dönem Manuel Pellegrini'nin takımının bu kaymadan faydalanmasını sağlayan mali dolandırıcılıktan sorumlu olduğu iddia ediliyor. Dahası, Guardiola'nın sözünü ettiği o büyülü anlar muhtemelen yalnızca başka birinden çalındıkları için City'ye aitti.

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Manchester City'nin suçunun kanıtlanması durumunda: Jürgen Klopp bira alacağını söyledi

Eski Liverpool orta saha oyuncusu Danny Murphy, anıların gerçekten geri alınamayacağını zaten belirtmişti. Madalyalar ve kupalar ise geri alınabilir. Guardiolalı City tarafından 2018/19 ve 2021/22 sezonlarında iki şampiyonluktan mahrum bırakılan Liverpool takımının başındaki Jürgen Klopp'un, City suçlu bulunursa biraları alacağını ve kendi bahçesinde eski oyuncuları için bir geçit töreni düzenleyeceğini daha önce söylemiş olması da dikkat çekici.

Ancak City açısından daha da büyük endişe yaratan şey, olası hukuki ve mali sonuçlar. Son 18 yılda üç kez City'nin arkasında ikinci olan Manchester United'ın, şehirdeki rakibinin ihlallerinin kendi gelirleri üzerindeki ekonomik etkilerini şimdiden incelediği bildiriliyor. Liverpool'un da (yine üç kez ikinci) ve Arsenal'in de (iki "kaybedilmiş" şampiyonluk) aynı şeyi yapmaması şaşırtıcı olurdu.

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Manchester City'nin itibarı ne kadar ağır zarar görür?

Üstelik hepsi bu da değil: City, diğer kulüplerin Şampiyonlar Ligi'ne katılımı ve buna bağlı kazançlı gelirleri güvence altına alacak ilk dört sıra içinde yer bulmasını da defalarca engelledi. Tazminatların olası maliyetini şu erken aşamada hesaplamak imkânsız. Tıpkı Premier League'in bütünlüğüne verilebilecek potansiyel olarak onarılamaz zarar gibi. Eğer suç kararı geçerliliğini korursa, futbol tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası Premier League'in son 18 yılını bir yalan olarak ortaya çıkarma tehdidi taşıyor.

Şimdiden kesin olarak bilinen bir şey var: City'nin itibarı mahvolur. Manchester'ın anıları ve şampiyonlukları henüz silinmiş değil. Belki de bu hiç yaşanmayacak. Ama en azından, muhtemelen uzun sürecek temyiz süreci saklı kalmak kaydıyla, artık her zaferin yanında bir yıldız işareti olabilir. Bu da çoğu tarafsız gözlemcinin gözünde her şampiyonluğu tamamen anlamsız hâle getirecektir. Tıpkı Florence Griffith Joyner'ın sprint rekorları ya da Lance Armstrong'un Fransa Bisiklet Turu'ndaki yedi zaferi gibi.