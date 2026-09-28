"The Damned United" bir belgesel değil. David Peace'in çok satan romanında anlattığı hikâye, gerçek hayattaki başrol oyuncularının bir kısmı tarafından tartışmaya açılıyor. Ancak neredeyse herkesin hemfikir olduğu bir nokta var: Brian Clough, Temmuz 1974'te Leeds United'ın yeni teknik direktörü olarak çıktığı ilk antrenmanlardan birinde, tartışmasız yetenekli ama kötü şöhretli derecede agresif bir oyuncu grubunun karşısına gerçekten geçip onlara, adil şekilde kazanmadıkları için tüm madalyalarını çöpe atabileceklerini söyledi.

Michael Sheen'in canlandırdığı Clough, çok satan kitabın uyarlamasında "Bunların hepsini lanet olası hileyle başardınız" diyor ve burada herhangi bir yolsuzluk biçiminden ziyade Leeds'in sözde "kirli" oyun tarzına gönderme yapıyor.

Muhtemelen bu klibin son olarak sosyal medyada yeniden dolaşıma girdiğini görmüşsünüzdür; ancak bu kez konu Manchester City. Zira The Athletic ilk olarak, kulübe Şubat 2023'te Premier League'in finans kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunduğunu bildirdi.

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ManCity ihlalleri: Premier League güvenilirliğini kaybedebilir

Ancak bu, gülümseyip geçilecek bir mesele değil. Aksine bu, İngiliz futbolunun geleceğini, geçmişini yeniden yazarak kökten değiştirme potansiyeline sahip ciddi bir konu. Çünkü Premier League'in ManCity karşısında bir zafer kazandığı bildiriliyor olsa da, bunun kutlamaya değer bir zafer gibi hissettirmesi pek olası değil. Zira ligin düzenlediği organizasyon tüm güvenilirliğini kaybedebilir.

Manchester City'nin hâlâ itiraz hakkı bulunduğu için, Premier League'in CEO'su Richard Masters yönetiminde kulübe hangi yaptırımları uygulayacağı henüz net değil. Rakip kulüplerin bazı kuşkucu taraftarları, City'nin para cezası ve önemsiz bir puan silme cezasıyla kurtulacağını düşünüyor.

Ancak davaya aşina hukuk uzmanlarına göre bu son derece düşük bir ihtimal. Spor dünyası daha önce bu ölçekte bir finans skandalı yaşamadı. Suçlamaların ağırlığı emsalsiz. Büyük olasılıkla ceza da öyle olacak.

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Daha önce hangi kulüpler finans ihlalleri nedeniyle lig tarafından cezalandırıldı?

Everton'ın (altı puan silme) ve Nottingham Forest'ın (dört) yalnızca Premier League'in finans kurallarına yönelik küçük çaplı ihlallerden suçlu bulunduğu unutulmamalı. Chelsea ise yalnızca danışmanlar ve üçüncü taraflara yapılan yasa dışı ödemelerle bağlantılı suçlamalar nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Bununla birlikte Blues, söz konusu ihlaller mevcut sahipleri değil, Roman Abramovich dönemini ilgilendirdiği için esasen kendisini Premier League'e bildirmişti. Bu nedenle Clearlake konsorsiyumu soruşturmanın her aşamasında koşulsuz şekilde iş birliği yaptı. City ise bunu yapmadı. Kulüp süreç boyunca tamamen masum olduğu yönündeki ısrarını sürdürdü; bu da yumuşak bir muamele görmesinin düşük ihtimal olduğu anlamına geliyor.

Bunun sonucunda artık City'nin, düşmenin yalnızca mümkün değil muhtemel hâle geleceği kadar ağır bir puan silme cezası alma ihtimali somut şekilde bulunuyor. Kazanılan şampiyonlukların geri alınıp alınmayacağı ise henüz kesin değil. Ancak City'nin 2009 ile 2018 arasındaki tüm sonuçlarının (soruşturmanın konusu olan dönem) hükümsüz sayılması gerektiğine dair güçlü argümanlar var.

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Pep Guardiola, City'nin kazandığı şampiyonlukların geri alınmasına karşı çıkmıştı

Sonuçta, son sekiz yılda yaşanan hiçbir şeyin, iddia edilen finansal dolandırıcılık olmadan mümkün olmayacağı savunulabilir. Bu, City'nin İngiliz futbolunun baskın gücü hâline gelmesinin ve nihayetinde 2023'teki üçleme zaferinin pahalı temellerini attı.

Eski City teknik direktörü Pep Guardiola, daha önce kulübün suçlu bulunması hâlinde şampiyonluklarının geri alınması fikrine sert şekilde karşı çıkmıştı. Katalan teknik adam 2023'te, "Hadi ama! Bu anlar, karardan bağımsız olarak City'ye ait" demişti. "Ne başardığımızı bir düşünün. Sergio Agüero'nun o golünü [2012'de QPR'ye karşı], bunu kimse geri alamaz. Bilmiyorum, Steven Gerrard'ın Anfield'da kaymasından biz mi sorumluyuz?"

Elbette hayır. Ancak City'nin, dönemin teknik direktörü Manuel Pellegrini yönetimindeki takımı bu kaymadan faydalanabilecek konuma getiren finansal dolandırıcılıktan sorumlu olduğu iddia ediliyordu. Dahası, Guardiola'nın işaret ettiği o büyülü anlar muhtemelen yalnızca başkasından çalındıkları için City'ye aitti.

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Manchester City'nin suçunun kanıtlanması hâlinde: Jürgen Klopp bira alacak

Eski Liverpool orta saha oyuncusu Danny Murphy, hatıraların gerçekten insanların elinden alınamayacağına daha önce dikkat çekmişti. Buna karşılık madalyalar ve kupalar alınabilir. Liverpool'un 2018/19 ve 2021/22 sezonlarında Guardiola'nın City'si tarafından iki şampiyonluktan mahrum bırakılan takımlarının başındaki Jürgen Klopp'un, City suçlu bulunursa biraları alacağını ve eski oyuncuları için kendi bahçesinde bir geçit töreni düzenleyeceğini söylemiş olması dikkat çekici.

Ancak City açısından daha da büyük endişe, olası hukuki ve mali sonuçlar. Son 18 yılda üç kez City'nin arkasında ikinci sırada yer alan Manchester United'ın, şehirdeki rakibinin ihlallerinin kendi gelirleri üzerindeki ekonomik etkilerini şimdiden değerlendirdiği bildiriliyor. Liverpool'un (o da üç kez ikinci oldu) ve Arsenal'in (iki "kaybedilen" şampiyonluk) aynı şeyi yapmaması şaşırtıcı olurdu.

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Manchester City'nin itibarı ne kadar ağır yara alır?

Ancak hepsi bu da değil: City ayrıca diğer kulüplerin ilk dörde girerek Şampiyonlar Ligi bileti almasını ve bununla bağlantılı kazançlı gelire ulaşmasını da defalarca engelledi. Tazminatların olası maliyetini şu erken aşamada hesaplamak imkânsız. Premier League'in bütünlüğüne verilebilecek potansiyel olarak onarılamaz zarar gibi. Eğer hüküm geçerliliğini korursa, futbol tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası Premier League'in son 18 yılını bir yalan olarak ortaya çıkarma tehlikesi taşıyor.

Şimdiden kesin olarak bilinen bir şey var: City'nin itibarı mahvolur. Manchester City'nin hatıraları ve şampiyonlukları henüz silinmiş değil. Belki bu hiç yaşanmayacak. Ancak en azından, muhtemelen uzun sürecek bir temyiz sürecine bağlı olarak, artık her zaferin yanında bir yıldız işareti olabilir. Bu da çoğu tarafsız gözlemcinin gözünde her şampiyonluğu tamamen anlamsız hâle getirebilir. Tıpkı Florence Griffith Joyner'ın sprint rekorları ya da Lance Armstrong'un Tour de France'taki yedi zaferi gibi.