Jurgen Klopp: Eğer lig sonunda halen Man City'nin yakınında olursak...

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Manchester United galibiyetini bir dönüm noktası olarak görmediklerini söyledi.

Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United'ı ağırlayan Liverpool'da 3-2'lik galibiyetin ardından Kırmızılar'ın Teknik Direktörü Jurgen Klopp açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarından birinin "Bugün galip gelmeniz ne kadar önemliydi? Sizce bu kritik bir sınav mıydı ve bunu geçtiğinizi düşünüyor musunuz?" şeklinde sorduğu bir soruyu uzunca yanıtlayan Klopp, "Sınavı verdiğimizi söyleyemem. Önümüzde daha çok uzun bir maraton var. Geçtiğimiz gün Manchester City maçını seyretme şansım oldu çünkü onlarla birkaç hafta sonra tekrar karşılaşacağız. Everton maça çok iyi başlamıştı. City, Şampiyonlar Ligi'nden kalma bir yorgunluk yaşadı ama maçı kazanmasını bildi." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin puan kaybetmelerine odaklanmadıklarının altını çizen Alman teknik adam, "Tekrar söylüyorum. Biz kendi işimize bakıyoruz. Bu akşam rakibimiz Manchester United'dı. Sezon sonuna nasıl bir durumda gireceğimizi göreceğiz." dedi.

Premier Lig'deki tüm rakiplere saygı duyduklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Biz tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Onların da bizlere saygı duyduklarını biliyoruz. Ama bildiğimiz şey şu ki; tüm maçlarımızı kazanarak şampiyon olmamız gerektiği. Eğer lig sonunda halen Manchester City ile puanlarımız yakın olursa, o zaman onların puan kaybetmelerini umut ederiz. 3 Ocak'ta Manchester City maçında görüşmek dileğiyle." şeklinde sözlerini tamamladı.