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Julian Nagelsmann'ın gerçekten yalnızca Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda başarabildiği şey, Jürgen Klopp için sıradan bir kasım pazartesisinde de mümkün. Ayrıca Berlinli bir gencin tüyleri diken diken eden anı ve sayısız parlak performansın arasında neredeyse gözden kaçan bir kazanan.

Elbette Almanya ile Hollanda arasındaki karşılaşma , komşuluk rekabeti ve Uluslar Ligi'ndeki grup tablosu nedeniyle belirli bir gerilim taşıyordu. Hem sportif açıdan hem de biraz daha ötesinde. Ancak Berlin'de kasım ortasına denk gelen bu soğuk pazartesi akşamı, hele de kendi ülkesinde düzenlenen büyük bir turnuvanın toplumsal etkisinden kuşkusuz çok uzaktı.

Yine de havada bir coşku vardı. Üstelik bu coşku, Almanya Milli Takımı'nın 5-0'lık görkemli galibiyetinden sonra değil, daha maç başlamadan hissediliyordu. Olimpiyat Stadı'ndaki heyecan, milli marşın söylenmesi, maç öncesi beklenti... Bu Almanya Milli Takımı, sıradan bir kasım akşamında bile coşku yaratabiliyor. Bunun için kendi evinde düzenlenen bir Avrupa Şampiyonası'na da ihtiyacı yok.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, maçın ardından ARD'ye yaptığı açıklamada başkentteki atmosferi şöyle anlattı: "Sahaya çıkarken herkes mutluydu, tabii üzerinde turuncu forma olanlar dışında. Ama diğer herkes gerçekten bizim tarafımızdaydı." Bunda övgünün büyük payı ona ait. Çünkü şu anda insanlarda sahici duygular uyandırmayı, onlarla sahici bir yakınlık kurmayı başarıyor. Üstelik bunun için çabalamak zorunda kalmadan. Ya da belki tam da bunu zorlamadığı için.

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Selefi Julian Nagelsmann'ın benzer bir etki yaratabilmesi için ülkesinde düzenlenen bir turnuvanın o sıra dışı atmosferine ihtiyacı vardı. Dürüst olmak gerekirse, yaklaşık üç yıllık döneminde hissedilir bir coşku yalnızca Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası sırasında ortaya çıktı. Organizasyonun büyüklüğü duyguları adeta kendiliğinden doğurdu; Nagelsmann ve oyuncuları da bu dalgaya kapıldı, iyi bir turnuva geçirdi ve insanları heyecanlandırdı.

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Teknik açıdan yetkinliği tartışma götürmeyen Nagelsmann yönetimindeki Almanya için kasım ortasındaki bir Uluslar Ligi maçının da aynı etkiyi yaratmaya yetebileceğini düşünmek... Pek kolay değil. Peki Klopp'u selefinden ayıran ne? Yanıt muhtemelen duygularda gizli ve bunu sözcüklere dökmek zor. Yine de göze çarpan somut bir nokta var: Nagelsmann, Klopp'un böylesine sahici biçimde sergilediği görevin öneminin farkında olma hâlinden zaman zaman yoksun görünmüş olabilir.

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Bu durum, teknik direktörlük kariyerlerinde bulundukları çok farklı aşamalardan kaynaklanıyor olabilir. Nagelsmann zaman zaman takımına her durumda mutlaka çözüm sunmaya, biraz abartarak söylersek maçı kulübeden kazanmaya ve ne kadar dâhi bir teknik direktör olduğunu kanıtlamaya fazlasıyla odaklanmış görünürken ( Uli Hoeneß'in sözlerini hatırlayın ), Klopp daha çok geri planda duruyor ve şunu vurguluyor: Yönü gösterip takımı yönetiyor ama sahadaki çözümleri bulmaları için oyuncularından şüphe etmek yerine öncelikle onlara güveniyor.

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En azından zaman zaman öyle görünüyordu ki Nagelsmann için milli takım teknik direktörlüğü, kariyer basamaklarındaki bir sonraki adımdı. Klopp ise ilk basın toplantısından itibaren artık kimseye bir şey kanıtlamak zorunda olmadığını ve bunu istemediğini hissettiriyor. Hatta şunu bile vurguladı: "Jürgen Klopp'un milli takımdan sonra bir kariyeri yok."

Bu nedenle başarısızlık korkusundan uzak biçimde işini yapabiliyor. Oranje karşısındaki zaferden sonra söyledikleri de 59 yaşındaki teknik direktörün ağzından daha inandırıcı geliyor: "Üç harika kulüp çalıştırdım ve onlarla kolayca bağ kurabildim. Orada çalışmayı çok sevdim. Şimdi de kendi ülkem için çalışabilme şansına sahibim. Bundan daha büyük ne olabilir? Daha büyüğü yok. Ben de tam olarak böyle hissettim."

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Klopp, üstlendiği görevin büyüklüğünün farkında olduğunu daha belirgin biçimde gösteriyor. Tüm ülkeyi yanına almanın, arkasında toplamanın ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu ilkeyi anlatırken insanlara çok daha yakın bir yaklaşım sergiliyor. Almanya'nın teknik direktörü, "Şu anda çok özel bir grubumuz var. Bunun daha önce birkaç kez söylendiğini biliyorum. Şimdi bizim sorumluluğumuz bunu göstermek ve göstermeye devam etmek. Dünyayı değiştiremeyiz ama olumlu bir yüz gösterebiliriz. Bugün de bunu yaptık. Bugün burada olan herkes evine gülümseyerek gidiyor" dedi.

Girilmesi yasak sahalarda top oynamaktan hayallerindeki yerde ilk milli takım golüne: Derry Scherhant'ın masal gibi gecesi

Klopp'un insan yönetiminde Nagelsmann'dan daha iyi yaptığı şey, oyuncularıyla daha fazla iletişim kurması. Bunu artık birçok kişiden duyduk. Niclas Füllkrug'dan Florian Wirtz'e kadar. En önemlisi de Klopp, oyuncularını kendi talimatları karşısında yeteneklerinden şüpheye düşürmek yerine, onlara duydukları güveni pekiştirmeyi daha iyi biliyor.

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Örneğin Klopp, Hollanda karşısındaki gösterinin başrol oyuncularından biri için, "Çocuklar kendilerini de şaşırtmaya devam ediyor. Derry Scherhant, hem hücumda hem savunmada böyle bir milli maç çıkarabileceğini kesinlikle düşünmemiştir" dedi. SC Freiburg'un hücum oyuncusu Derry Scherhant da birkaç ay önce yıl sonunda milli takım kariyerinde dört maç ve Almanya formasıyla bir gol yazacağını herhâlde düşünmezdi.

Scherhant, bitiş düdüğünden kısa süre sonra ARD'ye, "Ne diyebilirim? Daha iyi gidemezdi. Gerçekten inanılmazdı, çok keyif aldım ve son derece mutluyum" dedi. 41. dakikada Real Madrid savunmacısı Denzel Dumfries'in üzerine dripling yaparak gitmiş, ardından uzak köşeye şutunu çekmişti. Top etkileyici bir şekilde ağlarla buluşmuş ve Almanya'yı öne geçirmişti.

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Scherhant dizlerinin üzerine çöktü, kollarını göğe açtı; gözle görülür biçimde duygulanmıştı. Gol sevinci için çevresini saran takım arkadaşları dağıldıktan sonra kararlı bir şekilde çimleri işaret etti. Sanki "Burası benim stadım, benim şehrim, benim evim" demek istiyordu. Berlin doğumlu oyuncu, kısa süre önce Sports Illustrated'a verdiği röportajda şunları anlatmıştı: "Bir keresinde en yakın arkadaşımla Olimpiyat Stadı'nda otururken ona, 'Bir gün burada oynamazsam bir şeyleri yanlış yapmışım demektir' dedim. Bir gün o sahada olmam gerektiğini hissediyordum."

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Ancak o dönemde Olimpiyat Stadı'nda oynamak hâlâ oldukça uzak bir ihtimaldi. Hertha BSC formasıyla oynamak bile; Almanya Milli Takımı bir yana. Scherhant, birkaç gün önce milli takım kampındaki basın toplantısında geçmişini anlatırken, "Gençken oynamamanın, göz ardı edilmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum" demişti.

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Hertha uzun süre onu fark etmedi. Scherhant da daha küçük Berlin kulüplerinde kendini göstermeye çalışmak zorunda kaldı. Ancak örneğin Viktoria Berlin'in U17 takımında da zaman zaman yalnızca yedek kulübesinde oturuyordu. Profesyonel futbolcu olma hayali bir süre giderek uzaklaştı. Scherhant'ı her zaman öne çıkaran şey, kendini geliştirme isteğiydi. Kulüp antrenmanlarına ek olarak tekniği, driplingi ve şutları üzerinde çok çalıştı: "Tennis Borussia ve Makkabi'nin sahalarında sürekli bire bir oynar ya da kaleye şut çekerdik. İkisini de bugün hâlâ seviyorum" diye anlatıyor.

Koronavirüs döneminde, önce Tennis Borussia'da, daha sonra Berliner SC'de oynarken birçok saha kapalı olduğu için ek antrenman yapmanın yolunu bulmak zorundaydı. Bir keresinde Sport Bild'e, "Her gün çitin üzerinden atlıyor, dripling yapıyor, tekrar tekrar kaleye şut çekiyordum. Koronavirüs dönemi herkes için ne kadar zor olsa da futbol açısından bana çok yardımcı oldu" demişti. Sports Illustrated'a ise, "Zabıta sahalardan birinde denetim yapıyorsa diğerine geçiyorduk. Tesisler hemen yan yana" diye anlatmıştı.

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Kısa süre sonra, U19'daki ikinci sezonunun başında, o sırada 17 yaşında olan Scherhant nihayet Hertha'ya katıldı. "Bu kadar geç bir aşamada Hertha'ya transfer olabilmek benim için çok şey ifade ediyordu. Kulübe ancak U19'daki ikinci yılında gelen, 13 ya da 14 yıldan beri ilk oyuncuydum" dedi.

Hertha'da A takıma yükselmesinin ardından 2025'te Freiburg'a transfer oldu. Almanya formasıyla son maçlarda sergilediği performanslardan sonra Scherhant artık yalnızca Bundesliga'da kendine yer edinmiş bir oyuncu değil; şimdilik milli takımda da yerini sağlamlaştırdı. Olimpiyat Stadı'ndaki maçtan önce ailesi ve arkadaşları için 50 bilet ayarladığını söylemişti.

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Heyecan verici 90 dakikanın ardından 24. yaş günü de gecikmeli olarak kutlandı. Scherhant neredeyse ikinci, hatta üçüncü golünü de atacaktı ancak iki kez direğe takıldı. Yine de müthiş bir performans sergiledi: Defalarca cesurca driplinge girdi, gol tehdidi yarattı ve Hollanda savunmasını meşgul etti.

Klopp, Scherhant ve diğer kanattaki, onun gibi olağanüstü oynayan Brajan Gruda için, "İkisi de topu kullanmayı biliyor, aman Tanrım" dedi. Ardından ikilinin topsuz oyundaki performansını da överek şunları söyledi: "Ama bugün ne kadar çalıştıkları ve ne kadar çalışmak zorunda kaldıkları inanılmazdı. Sonuçta takımı takım yapan da bu. Başkaları da top oynayabilir. Ama sonunda mesele, ortaya ne kadar tutku ve çaba koyduğunuz."

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Almanya Milli Takımı'nın büyük kazananlarından biri, parlak performansların arasında neredeyse gözden kaçtı

Önde Scherhant ve Gruda, arkalarında da Klopp'un sisteminde böylesine önemli olan kanatlar için iki üstün yetenek daha: Lennart Karl ve Said El Mala. Yeni milli takım teknik direktörü, Nagelsmann'ın da ortaya çıkarabileceği ama nedense onları geliştirmeye kendini yeterince adamadığı potansiyelleri açığa çıkarıyor. Leroy Sane'nin hâlâ ilk 11 oyuncusu olduğu Dünya Kupası'nın üzerinden yalnızca birkaç ay geçmişken, Galatasaraylı yıldızın orta vadede yeniden milli takımda forma şansı bulabileceğini düşünmek artık çok uzak geliyor.

Ayrıca sağ bekteki sorun, Hollanda karşısındaki beşinci milli maçında da dikkat çekici bir güvenilirlik sergileyen ve neredeyse yılların tecrübelisi gibi görünen Philipp Treu sayesinde bir anda çözülmüş oldu. Nagelsmann döneminde sık sık huzursuzluğa yol açan Joshua Kimmich'in doğru mevkisiyle ilgili kamuoyu tartışmaları mı? Artık yok. Çünkü kaptanın orta sahadaki en iyi pozisyonunda yeri garanti ve orada kalacak.

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Çift ön liberoda yanında, Bayern Münih'te olduğu gibi son iki milli maçta da Aleksandar Pavlovic vardı. 22 yaşındaki oyuncu, bu milli takım arasının büyük kazananlarından biri sayılabilir. Ancak Hollanda'ya karşı gol yağmurunda Gruda, Scherhant ve Florian Wirtz'in parlak performansları arasında biraz gözden kaçtı.

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Pavlovic, Sırbistan karşısındaki 3-1'lik galibiyette olduğu gibi pazartesi akşamı Berlin'de de topla oynarken gösterdiği büyük sakinlik, akıllı pas tercihleri, dikine oynama cesareti ve topsuz yaptığı önemli koşularla etkiledi. Dünya şampiyonu ve ARD yorumcusu Bastian Schweinsteiger, Pavlovic'i şöyle övdü: "Oyun tarzıyla benim için bir lider oyuncu olmalı. Sürekli hareket hâlinde ve topu her zaman temiz bir şekilde aktarmaya çalışıyor."

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Schweinsteiger ayrıca iki ön liberonun, kanat oyuncularını bire bir pozisyonlara sokan çok sayıdaki akıllı yön değiştiren pasına dikkat çekti. Pavlovic'in 5-0'lık skoru getiren golle sonuçlanan atağı başlatışı, bunun en belirgin örneğiydi. Almanya'nın kendi yarı sahasının ortalarında kullandığı bir taç atışında pas için kendini gösterdi, karşı taraftaki geniş boş alanı fark etti, topu ileri taşıdı ve ardından oyunu yeniden sağdaki Gruda'ya çevirdi. Gruda da golle sonuçlanan atağı sürdürdü.

Klopp'un da çok beğenmiş olabileceği bir pozisyondu bu. Ekim başında Sırbistan'a karşı alınan 2-0'lık iç saha galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında Pavlovic'i özel olarak överken, "Vay canına, topla da oynayabiliyormuş" demişti. "Siz bu çocuğun böyle oynamasına belki alışmış olabilirsiniz ama ben onu o kadar uzun zamandır tanımıyorum."

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Dolayısıyla Kimmich'in yanındaki pozisyon için son dönemde BVB'de de iyi performans gösteren ancak eleştirel gözle değerlendirilen Felix Nmecha ile girdiği rekabette Pavlovic şimdilik önde. Böylece Klopp, ideal olarak kulüp düzeyinde de birlikte oynayan oyunculardan oluşmasını istediği takım omurgasının bir parçasını bulmuş görünüyor. Pavlovic'e övgülerini sürdüren Schweinsteiger, "Oyun görüşü var, ikili mücadelelerde ve koşularda güçlü" dedi ve ona önemli bir rol biçti: "Benim için milli takımda çok önemli bir faktör."