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Julian Nagelsmann’ın ancak Almanya’daki Avrupa Şampiyonası’nda başarabildiği şey, Jürgen Klopp için kasım ayının sıradan bir pazartesi akşamında da mümkün. Ayrıca Berlinli bir gencin tüyleri diken diken eden anı ve göz kamaştıran performanslar arasında neredeyse gözden kaçan bir kazanan.

Elbette Almanya ile Hollanda arasındaki karşılaşma , komşu ülkeler arasındaki rekabet ve Uluslar Ligi’ndeki grup tablosu nedeniyle belirli bir önem taşıyordu. Hem sportif açıdan hem de biraz daha ötesinde. Ancak kasım ortasında Berlin’deki bu soğuk pazartesi akşamı, hele de kendi ülkesinde düzenlenen büyük bir turnuvanın toplumsal etkisinden çok uzaktı.

Yine de havada bir coşku vardı. Üstelik bu coşku, Almanya Millî Takımı’nın 5-0’lık görkemli galibiyetinden sonra değil, daha ilk düdükten önce hissediliyordu. Olimpiyat Stadı’ndaki heyecan, millî marşın söylenişi, maça duyulan sabırsızlık: Bu Almanya Millî Takımı, kasım ayının sıradan bir akşamında bile coşku yaratabiliyor. Bunun için kendi ülkesinde düzenlenen bir Avrupa Şampiyonası’na da ihtiyacı yok.

Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, maçın ardından ARD’ye başkentteki atmosferi anlatırken, "Sahaya çıkarken herkes mutluydu; turuncu forma giyenler dışında tabii. Diğer herkes gerçekten bizim yanımızdaydı" dedi. Bunda en büyük paylardan biri ona ait. Çünkü Klopp, zorlama görünmeden duyguları harekete geçirmeyi ve insanlarla yakınlık kurmayı başarıyor. Bunun için çaba göstermek zorunda kalmadan. Ya da belki tam da bunu zorlamadığı için.

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Selefi Julian Nagelsmann’ın benzer bir etki yaratabilmesi için kendi ülkesinde düzenlenen bir turnuvanın o olağanüstü atmosferine ihtiyacı vardı. Dürüst olmak gerekirse yaklaşık üç yıl süren döneminde elle tutulur bir coşku yalnızca Almanya’daki 2024 Avrupa Şampiyonası sırasında ortaya çıktı. Etkinliğin büyüklüğü duyguları adeta kendiliğinden doğurdu; Nagelsmann ve oyuncuları da bu dalgaya kapılıp iyi bir turnuva oynadı, insanları heyecanlandırdı.

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Aslında teknik bilgisi tartışma götürmeyen Nagelsmann yönetimindeki Almanya Millî Takımı’nın, kasım ortasındaki bir Uluslar Ligi maçında da aynı etkiyi yaratabileceğini düşünmek ise zor. Peki Klopp’un selefine göre farkı ne? Yanıt muhtemelen duygusal düzeyde yatıyor ve bunu açık cümlelerle anlatmak kolay değil. Ancak dikkat çeken somut bir nokta var: Nagelsmann, Klopp’un böylesine doğal biçimde sergilediği göreve duyulan saygıdan zaman zaman yoksun görünmüş olabilir.

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Bu, teknik direktörlük kariyerlerinde bulundukları çok farklı aşamalardan kaynaklanıyor olabilir: Nagelsmann zaman zaman takımına her durumda mutlaka çözüm sunmaya, abartılı bir ifadeyle maçı kulübeden kazanmaya ve ne kadar dâhi bir teknik direktör olduğunu kanıtlamaya takıntılı görünürken ( Uli Hoeneß’in sözleri akla geliyor ), Klopp daha çok geri planda duruyor ve şunu vurguluyor: Yönü belirleyen, takımı yöneten kendisi; ancak sahadaki çözümler konusunda oyuncularından şüphe etmek yerine her şeyden önce onlara güveniyor.

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En azından zaman zaman oluşan izlenime göre Nagelsmann için millî takım teknik direktörlüğü, kariyer basamaklarında fazlasıyla bir sonraki adımdı. Klopp ise ilk basın toplantısından itibaren artık kimseye bir şey kanıtlamak zorunda olmadığını ve bunu istemediğini hissettiriyor. Hatta "Jürgen Klopp’un millî takımdan sonra bir kariyeri yok" diye vurguladı.

Bu sayede başarısızlık korkusundan uzak biçimde işini yapabiliyor. Hollanda karşısındaki zaferin ardından söyledikleri de 59 yaşındaki teknik direktörün ağzından daha inandırıcı geliyor: "Üç harika kulübü çalıştırdım ve onlarla özdeşleşmek benim için çok kolaydı. Oralarda çalışmayı çok sevdim. Şimdi de ülkeme hizmet edebilme şansına sahip olduğum için çok şanslıyım. Bundan daha büyük ne olabilir? Daha büyüğü yok. Ben de tam olarak böyle hissettim."

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Klopp, bu göreve duyduğu büyük saygıyı dışarıya daha fazla yansıtıyor. Bütün ülkeyi bu yolculuğa katmanın ve arkasına almanın ne kadar önemli olduğunu biliyor; bu anlayışı aktarmaya da çok daha samimi, insanlara yakın bir biçimde çaba harcıyor. Almanya Millî Takımı’nın teknik direktörü, "Şu anda çok özel bir grubumuz var. Bunun daha önce de birkaç kez söylendiğini biliyorum. Şimdi bizim sorumluluğumuz, bunu görünür kılmak ve öyle tutmak. Dünyayı değiştiremeyiz ama olumlu bir yüz gösterebiliriz. Bugün de bunu yaptık. Bugün buraya gelen herkes evine gülümseyerek gidiyor" dedi.

Girilmesi yasak sahalarda top oynamaktan hayallerinin stadında ilk millî golüne: Derry Scherhant’ın masalsı gecesi

Klopp’un oyuncu yönetiminde Nagelsmann’dan daha iyi yaptığı şey, oyuncularıyla daha fazla iletişim kurması. Bunu artık birçok kişiden duyduk. Niclas Füllkrug’dan Florian Wirtz’e kadar. Daha da önemlisi, oyuncularını kendi talimatları yüzünden yeteneklerinden şüpheye düşürmek yerine onlara yeteneklerine güven aşılamayı daha iyi biliyor.

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Örneğin, Hollanda karşısındaki görkemli performansın başrol oyuncularından biri için, "Oyuncular kendilerini de hâlâ şaşırtıyor. Derry Scherhant, hem hücumda hem savunmada böyle bir millî maç çıkarabileceğini muhtemelen düşünmemiştir" dedi. SC Freiburg’un hücum oyuncusu da birkaç ay önce, yıl sonunda Almanya formasıyla dört millî maça ve hatta bir gole ulaşacağını herhâlde düşünmezdi.

Scherhant, bitiş düdüğünden kısa süre sonra ARD’ye, "Ne diyebilirim? Daha iyi olamazdı. Gerçekten inanılmazdı, çok keyif aldım ve çok mutluyum" dedi. 41. dakikada Real Madrid savunmacısı Denzel Dumfries’in üzerine top sürüp uzak köşeye vurmuş, top da güzel bir vuruşla ağlara giderek Almanya’yı öne geçirmişti.

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Scherhant dizlerinin üzerine çöktü, kollarını göğe açtı; gözle görülür biçimde duygulanmıştı. Gol sevincindeki oyuncu kalabalığı dağıldığında ise kararlılıkla çimleri işaret etti. Vermek istediği mesaj şuydu: Burası benim stadım, benim şehrim, benim evim. Berlin doğumlu oyuncu, kısa süre önce Sports Illustrated’a verdiği röportajda, "Bir keresinde en iyi arkadaşımla Olimpiyat Stadı’nda otururken ona, 'Bir gün burada oynamazsam bir şeyleri yanlış yapmışım demektir' dedim. Bir gün aşağıda, o sahada olmam gerektiğini hissediyordum" diye anlatmıştı.

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Ancak o dönemde Olimpiyat Stadı’nda oynamak, Hertha BSC formasıyla bile oldukça uzak bir hedefti; Almanya Millî Takımı’ndan söz etmeye gerek yok. Scherhant birkaç gün önce millî takım kampındaki bir basın toplantısında, "Altyapıda oynayamadığınızda, gözden kaçırıldığınızda bunun nasıl hissettirdiğini biliyorum" diyerek geçmişini anlatmıştı.

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Hertha uzun süre onu fark etmedi; o da daha küçük Berlin kulüplerinde kendini göstermeye çalışmak zorunda kaldı. Fakat örneğin Viktoria Berlin’in U17 takımında da zaman zaman yalnızca yedek kulübesinde oturuyordu. Profesyonel futbolcu olma hayali bir dönem giderek uzaklaştı. Scherhant’ı her zaman öne çıkaran şey ise kendini geliştirme isteğiydi. Kulüp antrenmanlarına ek olarak tekniği, top sürmesi ve şutları üzerinde çok çalıştı: "Tennis Borussia ve Makkabi’nin sahalarında sürekli bire bir oynar ya da kaleye şut çekerdik. İkisini de bugün hâlâ çok seviyorum" diye açıklıyor.

Koronavirüs döneminde, önce Tennis Borussia’da, daha sonra Berliner SC’de oynarken, birçok saha kapalı olduğu için ek antrenman yapabilmek adına büyük çaba harcaması gerekti. Bir keresinde Sport Bild’e, "Her gün çitin üzerinden atlıyor, top sürüyor, tekrar tekrar kaleye şut çekiyordum. Koronavirüs dönemi herkes için ne kadar zor olsa da futbol açısından bana çok yardımcı oldu" demişti. Sports Illustrated’a da "Bir sahayı zabıta denetliyorsa hemen diğerine geçiyorduk; tesisler yan yana" diye anlatmıştı.

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Kısa bir süre sonra, U19’daki ikinci sezonunun başında, o sırada 17 yaşında olan Scherhant sonunda Hertha’ya katıldı. "Bu kadar geç bir aşamada Hertha’ya transfer olabilmek benim için çok şey ifade ediyordu. Kulübe ancak U19’daki ikinci yılında gelen, 13 ya da 14 yıldır ilk oyuncuydum" dedi.

Hertha’da A takıma yükselmesinin ardından 2025’te Freiburg’a transfer oldu. Almanya formasıyla son maçlardaki performanslarının ardından Scherhant artık yalnızca Bundesliga’da kendini kanıtlamış bir oyuncu değil; en azından şimdilik millî takımda da yerini sağlamlaştırdı. Scherhant, kendi Olimpiyat Stadı’ndaki maçtan önce ailesi ve arkadaşları için 50 bilet temin ettiğini açıklamıştı.

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Heyecan verici 90 dakikanın ardından 24. yaş günü gecikmeli olarak kutlandı. Scherhant neredeyse ikinci, hatta üçüncü golünü de atacaktı ancak iki kez direğe takıldı. Yine de olağanüstü bir performans sergiledi: Defalarca cesaretle top sürdü, gol tehlikesi yarattı ve Hollanda savunmasını uğraştırdı.

Klopp, Scherhant ve onun gibi müthiş oynayan diğer kanat oyuncusu Brajan Gruda için, "İkisi de top oynamayı biliyor, aman Tanrım" dedi. Etkileyici ikilinin topsuz oyundaki performansını da överek şunları ekledi: "Ama bugün ne kadar çalıştıkları ve ne kadar çalışmak zorunda kaldıkları inanılmazdı. Sonuçta bir takımı takım yapan da bu. Başkaları da top oynayabilir. Ama sonunda mesele, ne kadar tutku ve çaba ortaya koyduğunuz."

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Almanya Millî Takımı’nın büyük kazananlarından biri, göz kamaştıran performanslar arasında neredeyse kayboldu

Önde Scherhant ve Gruda, onların arkasında ise Klopp’un sisteminde böylesine önemli olan kanatlar için Lennart Karl ve Said El Mala gibi iki büyük yetenek daha var. Yeni millî takım teknik direktörü, Nagelsmann’ın da ortaya çıkarabileceği ancak bir şekilde yeterince önem vermediği potansiyeli açığa çıkarıyor. Leroy Sane’nin henüz Dünya Kupası’nda ilk 11 oyuncusu olmasının üzerinden yalnızca birkaç ay geçmişken, Galatasaraylı yıldızın orta vadede Almanya Millî Takımı’nda yeniden forma şansı bulabileceği fikri artık çok uzak görünüyor.

Ayrıca sağ bekteki sorun da Hollanda karşısındaki beşinci millî maçında dikkat çekici bir güvenilirlik sergileyen, neredeyse deneyimli bir oyuncu izlenimi veren Philipp Treu sayesinde bir anda çözüldü. Nagelsmann döneminde sık sık huzursuzluk yaratan Joshua Kimmich’in doğru mevkisi hakkındaki kamuoyu tartışmaları mı? Artık yok. Çünkü kaptanın orta sahanın merkezindeki, kendisi için en iyi mevkide yeri garanti ve orada kalacak.

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Orta sahadaki ikilide Kimmich’in yanında, FC Bayern’de olduğu gibi son iki millî maçta da Aleksandar Pavlovic vardı. 22 yaşındaki oyuncu, bu millî takım arasının büyük kazananlarından biri olarak görülebilir. Ancak Hollanda karşısındaki gol şöleninde Gruda, Scherhant ve Florian Wirtz’in göz kamaştıran performansları nedeniyle biraz gözden kaçtı.

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Pavlovic, Sırbistan karşısındaki 3-1’lik galibiyette olduğu gibi pazartesi akşamı Berlin’de de top ayağındayken gösterdiği büyük sakinlik, akıllı pas tercihleri, dikine oynama cesareti ve topsuz yaptığı birçok önemli koşuyla etkiledi. Dünya şampiyonu ve ARD yorumcusu Bastian Schweinsteiger, Pavlovic’i överken, "Oynayış biçimiyle benim gözümde lider oyunculardan biri olmalı. Sürekli hareket hâlinde ve topu her zaman temiz biçimde aktarmaya çalışıyor" dedi.

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Schweinsteiger ayrıca iki ön liberonun, kanat oyuncularını bire bir pozisyonlara sokan çok sayıdaki akıllı yön değiştiren pasına dikkat çekti. Pavlovic’in 5-0’lık skoru getiren golün hazırlığını yapışı, bunun öne çıkan örneğiydi. Kendi yarı sahasının ortalarında kullanılan taç atışında pas seçeneği oldu, karşı taraftaki geniş boş alanı gördü, topu ileri taşıdı ve ardından sağdaki Gruda’ya aktardı. Gruda da golle sonuçlanan hücumu sürdürdü.

Bu pozisyon Klopp’un da çok hoşuna gitmiş olsa gerek. Ekim başında Sırbistan karşısında alınan 2-0’lık iç saha galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında Pavlovic’e özel bir övgü yöneltmişti: "Aa, bu çocuk top da oynayabiliyormuş. Siz onun böyle oynamasına belki alışmış olabilirsiniz ama ben onu o kadar uzun zamandır tanımıyorum."

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Dolayısıyla Kimmich’in yanındaki mevki için BVB’de son dönemde iyi form tutan ancak eleştirel gözle izlenen Felix Nmecha ile girdiği rekabette Pavlovic şimdilik önde. Klopp da böylece ideal olarak kulüp düzeyinde de birlikte oynayan takım omurgasının bir parçasını bulmuş görünüyor. Pavlovic’e övgülerini sürdüren Schweinsteiger, "Oyun görüşü var, ikili mücadelelerde ve koşuda güçlü" dedi ve ona millî takımda önemli bir rol biçti: "Benim için millî takımda çok önemli bir faktör."